المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش تشريعات

صادق مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مشروع ملاحظات وتوصيات المؤسسة بشأن مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، ومشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه.

جاء ذلك خلال اجتماعه الشهري، برئاسة آمنة بوعياش رئيسة المجلس، الذي تداول فيه أيضا خلاصات الاجتماعات التي كانت رئيسة المجلس قد عقدتها الأسبوع المنصرم مع أعضاء اللجان الدائمة والآليات الوطنية إعمالا لتوصيات الدورة الثالثة للجمعية العامة التي انعقدت في 4 دجنبر 2020.

كما تدارس أعضاء المكتب مقترحات أنشطة لإغناء خطة العمل السنوية الخاصة بسنة 2021، في إطار استراتيجية المجلس، وكذا مساهمات التقرير السنوي انطلاقا من المحاور والهيكلة التي صادقت عليها الجمعية العامة الأخيرة.