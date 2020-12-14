المجهد وحرار يطرقان أبواب المنتخب الوطني المحلي

حافظ الثنائي هشام المجهد، حارس مرمى المتصدر اتحاد طنجة، ومهدي حرار، حارس مرمى فريق شباب المحمدية، على نظافة شباكهما لثلاث مباريات متتالية، برسم الجولات الثلاث الأولى من منافسات “البطولة برو”.

وساهم هشام المجهد في تربع فريقه على عرش صدارة الدوري المغربي الاحترافي بعد مرور ثلاث دورات من المسابقة، حقق خلالها “فارس البوغاز” ثلاثة انتصارات بهدف نظيف، ما يبرز دور حارس المرمى في إنجازات فريقه، خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام اتحاد الفتح الرياضي، التي عرفت تسديد لاعبي الأخير مجموعة من الكرات المؤطرة، نجح المجهد في إبعادها عن مرماه.

من جهته، لم تتلق شباك المهدي حرار، البالغ 20 سنة، أي هدف منذ انطلاق الدوري، ما ساهم بشكل كبير في احتلال الفريق “الفضالي” المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة “برو”، إلى جانب الرجاء الرياضي ونهضة بركان.

ومن شأن استمرار تألق الثنائي المذكور أن يجعلهما في قمة لائحة الاختيارات، خصوصاً داخل المنتخب الوطني المحلي، في ظل استمرار تراجع المستوى العام لكل من أنس الزنيتي ورضا التكناوتي، حارسي مرمى الرجاء والوداد الرياضيين على التوالي.