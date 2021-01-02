المحكمة العسكرية الجزائرية تبرئ بوتفليقة وطرطاق

قضت المحكمة العسكرية الجزائرية ببراءة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قضية “التآمر على الجيش والدولة”، والتي قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض بشأنها.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر من العام الماضي حكمه حضوريا عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر من العام الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار، فريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.
مجرد مسرحية لا اقل ولا اكثر. الله يكون في عونكم ايها الشعب الجزائري,
شيء مضحك سرقوا ونهبوا اموال الشعب مند الاستقلال ويحكم عليهم بالبراءة،عن من يضحكون؟الشعب الجزايري مقهور وسيبقی مقهورا الی ان يرث الله الارض ومن عليها،سياسة النيف والعجرفة الخاوية ماخداماش ،والله ماتخرجوا للشارع وتطالبوا بالاستقلال الحقيقي وتزيدوا مليون شهيد اخر لعشتم في القهر الی يوم يبعثون.
امكاين غي طرطيق وتفليق في حق الشعب الجزائري الشقيق
أشك في هذا الحكم أظن هناك اتفاق. .. سوف نرى. .. و الله أعلم!
إنتهت المسرحية. الكل كان يتوقع هذه النهاية ههههههه
عن اي قضاء نتكلم في الاول والاخر لا كلمة فوق كلمة العسكر الأمر الناهي مسرحيات اخرجت بغباء والضحية الشعب الجزائري .عندما يتفرقون و يختلفون يسجنون بعضهم وعندما يرووا بأن المرحلة تستدعي لملمة كل افراد العصابة يتصالحون من اجل مصلحتهم واستمراريتهم والضحية الحاضر الغائب هو الشعب الجزائري الدي يحاربونه و مستعدون لتكرار العشرية السوداء و ربما عشرينية مظلمة.تحت شعار النهب والنهب والتبديد للثروات.
صاموا عام و فطرواعلى جرنة . مكان لا عصابة ولاهم يحزنون. تلاهو في المغرب والصحراء المغربية .والتراشق الكلمي الدنيء مع المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي.قلنا لكم انهم يضحكون عليكم و يلهونكم بالمغرب .والمغرب في صحرائه و يتمتع بخيراتها
هي اشاره واضحة لبداية رجوع الحرس القديم/الجديد, اما المحاكمات فكانت تمثيلية لالهاء الشعب الجزائري وتوقيف الحراك الشعبي المطالب بدولة مدنية , الدليل هو عوده أزلام النظام القديم وعلى رأسهم رئيس المخابرات السابق وغيره وبذلك تستمر العهدة الخامسة.
الآن بعد موت القايد صالح (أو مقتله)
يخرج فريق توفيق بأكمله ليتولى الحكم رسميا.
الدراويش الذين ظنوا أن الحراك قد انتصر لا بد أنهم استيقظوا الآن..لكن بعد فوات الأوان، لن يكون بإمكانهم التحرك و إلا فإن مقبرة من مقابر خالد نزار ما ينتظرهم.
في افق ترشيجه لرئاسة الجزائر بديلا لتبون لإخفاء غابة سيطرة العسكر.
العصابة الاولى تعود الى الواجهة. بين عشية و ضحاها المدان يصبح بريء و لا يتم سجن سوى الاحرار من ألشعب.فعلا انها حرب العصابات داخل نظام الجنيرالات . وضع موءسف يعيشه الشعب الجزائري. انه سرطان أصاب الجزائر و المنطقة. البلاد تتجه نحو المجهول. نسال الله العفو و العافية.
ألعاب البلاي ستايشن موت احيا من جديد
مسرحية سخيفة ههههه والله الى هزلت، الجزائر دولة عسكرية بامتياز و العسكر و العصابة هوما لي حاكمين، انتهى الكلام.
سبحان الله !
جناح ينتصر على ءاخر
اذا هناك صراع اجنحة على السلطة في دولة بومدينو-توفيقو-طرطقستان
انها دولة مافيا وليست دولة بالمفهوم الاكاديمي
هذا يفسر جزئيا لماذا لا تحل قضية الصحراء ولماذا لا يجد المغرب محاورا حقيقيا في دولة الموز
لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
الحل الحل في يد الشعب الجزائري الشقيق فهو متضرر اكثر من المغرب من هذه العصابة التي تحكم بلدا بتروليا نخره الفساد من الالف الى التاء
يقول الشاعر:
يعز على ثغر الرضيع فطامه…
كما عزت الفتوى على كل عالم
الله يكون ف عون الشعب الجزاءري الشقيق
لكن لا تنسوا اعادة الاراضي المسروقة الى اهلها
فالله لن يرضى عليكم دون هذا الشرط
لقوله تعالى
من يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وقال ايضا
من يعمل مثقال ذرة شرا يره
الحكم بالبراءة جاء حتى المرحلة الاخيرة يعني محكمة النقض. حتى لا يكون بامكان اي جهة الاستناف.
لهذا السبب الآلة الإعلامية الغبية للدولة الجزائريه مشغولة بفبرة سيناريوهات غبية لأجل الهاء الشعب الجزائري المقهور
اللعبة سياسيه لكن بأسلوب مبتدئين .لكن هدا يدل على انا الجزائر لن تتغير ولن تتطور وستبقى بأرة المنطقة المغاربية حتى تنفجر كان الله فى عون الشعب الجزائري الغنى الفقير
في بلاد تم عفو وتبرئة مغتصب و لص مال عام . فقل عليها السلام .هذه لم تعد غيبوبة .وانما حالة تجميد في ثلاجة الموتى في المشروع الصيني الذي يهدف إلى أن يعيش الانسان 2010 ما سيحدث في 2110م.ابكي من حال اخواننينا المسلمين الذين يسكنون في ما يعرف بدولة الجزائر
هذا ما قلناه سابقا وما زلنا نقوله إلى اليوم هو أن عصابة العسكر الجزائري لا تريد الإصلاح أو جزائر جديدة وإنما المراوغة والمؤامرات للسطو على خيرات البلد والتحكم في الشعب وهذا ما فعلته منذ الاستقلال وتفعله اليوم وغدا بحيث أن عصابة العسكر تتناحر فيما بينها بحيث أن الجنرال القايد صالح انتقم من معارضيه فادخلهم السجن وقتلته الفرقة الأخرى من العصابة واستولت على السلطة وهاهي تبرئ حلفاءها ومعاونيها الذين ادخلهم القايد صالح للسجن وهاهم الآن ينتقمون من حاشية القايد صالح ويبرؤون حاشيتهم وسياتي طرف آخر ويسجن حاشية بن شقريحة وهاكذا دواليه والضحية الشعب الجزائري المسكين المغلوب على أمره .وهاهم الآن برؤوا طرطاق وتوفيق مهندسين العشرية السوداء الجزائرية التي ذهب ضحيتها مءات الآلاف من الشعب الجزائري وبرؤوا سعيد بوتفليقة حاكم الجزائر من 2013 إلى 2019 هاهي العصابة تستغل خيرات البلد وتبددها غربا وشرقا وشمالا وجنوبا وعندما يتقلص أو ينفذ البترول يهربون إلى الخارج ويتركون الشعب الجزائري لمصيره المظلم .
لا حول و لا قوة الا بالله … هذا قدر تلك البلاد السعيدة … الأكيد ان اموال الغاز تبخرت و ان الإدارة غائبة و القضاء فاسد … لكن الكل بريء !!!
لن تستغربو ان اصبح السعيد رئيسا خلفا لأخبه
لا تعليق سوى ههههههههههههههههههههههههه
على الاقل هناك تم اعتقال ومحاكمه شقيق رئيس دوله ووزراء وتقديمهم إلى العداله ولو تلك العداله مغشوشه في الأصل. الخ….والتشهير بهم
نحن عندنا الى حد الساعه لم يتم إلقاء القبض ولو على قائد دوار .اما الحيتان الكبار فلديهم حصانه لمدى الحياه.
اظن والحاله هذه الصمت افظل .
ولسيادتكم الموقره واسع النظر.
بكل اختصار، الشعب الجزائري الشقيق رهين مافيا العسكر. نتمنى له الخلاص في اقرب وقت.
والله انه شعب يستحق الافضل.
عصابات الجنرالات تأكل بعضها بعضا.
الجنرال الهالك “القايد طالح” إنتقم من بوتفليقة و محيطه. و أذخلهم السجن بتهم مختلفة و لسنوات طويلة بين 12 سنة و عشرين سنة. و عين تبون كرئيس وهمي.
هلك “القايد طالح” و تولى الجنرال الأمي “شنقريحة” الحكم فآنقلب على إرث القايد طالح. و أخرج كل المحيطين ببوتفليقة من السجن
و بقي الجنرال السفاح “خالد نزار” الذي قتل 250 ألف جزائري في العشرية السوداء، و حكم عليه القايد صالح بعشرين سنة سجن لكن نزار هرب و آختبأ في قصره بإسبانيا.
و قبل حوالي أسبوع، و قبل إخراج بقية العصابة البوتفليفية من السجن، ارسل الجنرال شنقريحة طائرة الرئاسة الجزائرية لتعيد الذباح المجرم نزار من إسبانيا رغم أنه محكوم غيابيا بعشرين سنة سجن.
و اليوم بهذه الأحكام، و بعودة القتال نزار، تعود عصابة التسعينات لتولي الحكم بنفس الوجوه مما يعني أن الجزائر عادت 30 سنة إلى الوراء !
المصيبة الأعظم أنهم يسمون هذه الحكومة ب “الجزائر الجديدة.”
لا أكاد أصدق ان يكون الشعب الجزائري بهذه الدرجة من الغباء.
وجب أن يتحرك الشعب الجزائري لآستعادة بلادهم من عصابة شنقريحة
فالجزائر قد أصبحت أضحوكة في الكون كله.