المحكمة تدين صافع الرئيس الفرنسي ماكرون بالسجن

المحكمة تدين صافع الرئيس الفرنسي ماكرون بالسجن
صورة: يوتيوب
الخميس 10 يونيو 2021 - 16:42

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكما بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.

وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عاما) وفقا لنظام “المثول الفوري” الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.

وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.

وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكما بسجن تاريل لمدة 18 شهرا، مع وقف تنفيذ 14 شهرا من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.

ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناصب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.

الرئيس الفرنسي السّجن صفعة ماكرون

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‫تعليقات الزوار

36
  • عصام الوجدي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:45

    تصورو معايا لو. انه فعل هدا في بلد عربي او حتى افريقي
    .
    اللي كان كيجلس حداه في التحضيري غادي يجيبوه. ياكل العصا . هههه

    80
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  • موغرابي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:45

    هههههه كثرت الهم ضحك عندو الزهر جا فبلاد كتحترم المواطنين دياولو كون عندنا المهم لخبار فراسكم

    51
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  • بن
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:47

    عقوبة غير قاسية في حق رئيس دولة منتخب بطريقة شرعية ونزيهة .

    -39
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  • Trek
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:49

    مامعنى حرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات؟ للي عارف ومتأكد يفسر لينا جزاكم الله خير

    6
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  • مسلم
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:49

    ومن يهن الله فماله من مكرم، ماكرون تطاول على الإسلام فأهانه الله على مرآى ومسمع الملايين

    46
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  • محمدين
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:49

    ماكرون أصبح مقدسا أكثر من فرعون: محاكمة آنية وحكم يمكن تسجيله في أرقام غينس كأسرع حكم في التاريخ

    -34
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  • مغربي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:50

    مع كل ما يمكن أن يقال في هذه النازله وكيف تعاملت معها وسائل الإعلام المختلفة لكل بلد يبقى التساؤل كيف لو وقعت هذه الحالة مع حاكم من حكام العرب هل كان مصيره 4 أشهر خلف القضبان…؟

    12
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  • abourizk18
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:50

    ياك قالو بانه اطلق سراحه لان ماكرون لم يحترم المسافة الامان الا وهي متر

    -2
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  • Bruce
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:51

    السياسيون انتهازيون بطبعهم يزيدون في الضرائب البطالة المعيشة و يجب احترامهم و رميهم بالورود و عند احتجاج بسيط يحرك عليك القضاء و تسلط عليك السجون و الحرمان من الحقوق ولا اختلاف كبير في ذلك بين الجمهورية الديموقراطية أو بلدان الموز …

    -3
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  • محمد كزاري Gazari Mohaed
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:53

    الجزاء من جنس العمل، اتمنى ان تمر كل الأحكام العالقة بالمحاكم في جميع الدول بهذه السرعة، حتى يصبح القضاء قضاءا، و ينال كل فرد جزائه إما سلبا أو إيجابا ليكي تعم الديمقراطية.

    4
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  • بنرحمي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:53

    احكام ثقيلة، عقوبة لم يحكم بها حتى ضارب بوش بالحذاء، ماكرون شخص لا يستحق كل هذا التبجيل و الاحترام…

    -10
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  • حسنو
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:53

    لكل فعل عواقب ،المهم ان تؤمن بشيء و تقدر على تحمل العواقب .

    5
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  • السماوي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:54

    اواه من في المغرب سرفق محرر اداري او مخازني او الشيخ
    او لمقدم ، ما يخرجشي ب خمس سنوات سجن

    هذا رئيس دولة و ليس اية دولة انها فرنسا بشحمها و لحمها
    يا الله ربع شهور نافذة

    4
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  • إنها أسمى معاني الديموقراطية
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:55

    إنها الديموقراطية تتحدت عن نفسها بكل جلاء، لو كان هذا حدث عندنا لكان مصيره الإعدام وكل أقاربه وأهله وعشيرته بل حتى قبيلته وجهته التي ينتمي إليها في خبر كان.

    15
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  • مواطن غيور1
    الخميس 10 يونيو 2021 - 16:56

    السلام عليكم
    القضاء الفرنسي لم ينتظر طويلا، وحكم عليه دون رحمة، وهكذا نريد قضاءنا.
    قضاءنا، تأجيلات تأجيلات وفي الأخير الحكم الموقوف، أو النافذ مع إيقاف التنفيذ ( مثال محاكمة المغنية).

    العفو

    3
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  • لاحسن
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:00

    عند مشاهدة الفيديو نرى ماكرون يتوجه عند الدي يصفعه مباشرتا !!! كأن الصفعة مفبركة !!! كل شيئ مباح في السياسة كما زعم الاسلاميين يريدون الانقلاب على الحكومة الفرنسية !!! بالله عليكم كيف نصدق شخص يقول ان الاسلاميين يريدون الحكم في فرنسا ؟؟؟؟ كلام موجه لحزب اليميني المتطرف و الصفعة موجهة للمسنين و الحقوقيين وووو يبحث على التعاطف معه و الفيديو يبرهن ذالك غريب يتجه مباشرتا عند الدي يصفعه تلقائيا directement

    -6
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  • احمد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:00

    رئيس الدولة واجب احترامه سواء اتفقت ام خالفت توجهه او سياسته ، لانه ببساطة من رموز الدولة

    0
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  • المثل يحتدى به
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:01

    خوذوها نموذج فالتسريع بتطبيق الاحكام لانها عبرة وقدوة باش يتردعو الاخرين

    2
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  • حكيم
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:04

    ماذا لو حصل ذلك في دولة عربية او افريقية…لن ترحموه في مقترحاتكم….الاعدام ..او السجن المؤبد….بعد اسابيع من العصا والفلقة والطيارة…

    3
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  • Badr Maroc
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:05

    فقط تخيلو معي لو حصل هذا عندنا، لكان ذلك الشخص في الإختفاء القسري يتعرض للتعذيب في معتقل تمارة، ثم يتم الحكم عليه بعد سنتين من المحاكمات الحلزونية البطيئة بالسجن المؤبد. هناك ناس طالبو فقط بمستشفى وجامعة تم تعذيبهم والحكم عليهم بعشرين سنة

    10
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  • بيه فيه
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:07

    اي ان صافع الرئيس الفرنسي سيقضي 4 أشهر حبسا ::::عندنا نحن العرب ؛ادا ما صفع مسؤول عربي؛ أؤكد لك سيبقى في السجن 4 سنوات في السجن الاحتياطي بدون محاكمة على أن تتم محاكمته وصدور الحكم في السنة الخامسة.

    5
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:07

    حتى ولو حكم على ذاك الشخص ب18 سنة. فإنها ستبقى اكبر إهانة تعرض لها رئيس فرنسي. وماكرون كلما أراد النوم او الاستيقاظ من النوم تذكر ذاك الحادث مدى الحياة..

    0
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  • راغب الديمقراطية
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:09

    تعلموا من الاوروبيين العدل والمساواة، كون وقع هاد شي في شي دولة متخلفة كون غبروه ما بقاش بان، أنا ضد صفع ماكرون ولكن هاد الحادتة فيها موعضة كبيرة وهي أن الرئيس او القائد هو مجرد موضف عند الشعب باش متلهم.

    5
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  • soufianezita593
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:11

    ناري كون كان عندنا نارييييي ههههههه كون ما لقوهش
    عندو الزهر القانون عندهم خفيف

    -3
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  • j.oz
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:12

    حتا هنا في مدينتي شاب ضرب قائد بسرعة حاكمو عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذا مفارقة غريبة

    2
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  • mouad
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:14

    لا حظ السرعة فالحكم مادامت التصرفيقة أو بعبارة أخرى التمرميقة أوبعبارة أكثر دقة التبربيقة مسجلة بالصوت والصورة
    ولازال لم يستأنف قد يحصل على شهر أو شهرين وقد تزال العقوبات الأخرى
    تخيل بشاعة ماسيحدتلو أن أحد صرفق ملك أو رئيس عربي مع العلم أنه نقل أن عصابة جزار سوريا قطعت ألأجهزة التناسلية لأفال كتبوا الشعب يريد إسقاط النظام في جدران الشوارع .

    4
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  • hassan
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:17

    بعدا واحد البلاد محرومين من الحقوق المدنية طول حياتنا وخا كنتمشاو جنب الحيط

    1
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  • عمراوية
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:18

    بحال عندنا تماما، كل من سولت له نفسه فضح المفسدين و كل من نبس بكلمة عن دنيا باطما او المحامي بوعشرين مثلا فالسجن اولا شهورا و اعواما ، بعد ذلك المحاكمة التي قد تدوم حينا من الدهر

    1
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  • hypocrisie
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:19

    لو أن الدي صفعه مسلم أو عربي لإتهم بالإرهاب والتخلف والرجعية . ولاكن فرنسي سيتمتع بكافة ضروف التخفيف .

    6
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  • محمدين#
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:30

    الصفعة كانت قوية.. كانت قوية.. كانت قوية..الصفعة كانت قوية

    2
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  • ali
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:33

    مول كاسكيطا تحكم ب اربع سنوات نافدة حيث قال ف فيديو يوتوب تفوو لمسؤولين
    وصاحب قناة يوتوب بلا حدود تحكم ب سنتين نافذة حيث نتاقد محامين وقضاة
    هذا هو الفرق بين قضاء مستقل و غير مستقل

    3
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  • jam cheb
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:35

    نحن في المغرب لم نصفع أي رئيس منتخب ومع ذالك محكوم علينا جميعا من الحرمان من جميع الحقوق المدنية مدى الحياة

    3
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  • محمد فرنسا
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:36

    قال احد المعلقين تخيلوا لو كان هذا في بلد افريقي. نسي هذا المعلق ان حتى في فرنسا عدالتان، لو كان الجاني من أصول عربية او مسلمة لكانت العقوبة اقسى من القسوة هذا ان لم يتم قتله بدعوى الإرهاب وقوله الله اكبر قبل الصفعة. هذه هي فرنسا لمن لا يعرفها.

    3
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  • 7oqoq madaniya
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:44

    Trek-4
    هي الحقوق التي تخول التصويت والترشح …يفقد هذه الحقوق

    0
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  • محمد فرنسا
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:46

    أما من افتتن بسرعة قضاء فرنسا، فهذا فقط لأن الصفعة تلقاها الرئيس. فعندما يكون المعتدي من رجال الأمن والضحية من المواطنين وبالاخص اذا كان من أصول عربية او اسود، فحتى لو الضحية قتل في مخفر الشرطة فلم يسبق للقضاء الفرنسي إدانة ولو شرطي واحد في تاريخها. هناك عدالة في فرنسا لكن للبيض وأصحاب السلطة فقط.

    2
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  • mhammed framgi
    الخميس 10 يونيو 2021 - 17:48

    واش غادي دير الاضراب عن الطعام في الحبس؟

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