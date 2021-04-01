المحكمة تدين "فقيه الزميج" بـ30 سنة سجنا نافذا

المحكمة تدين "فقيه الزميج" بـ30 سنة سجنا نافذا
صورة: أ.ف.ب
الخميس 1 أبريل 2021 - 20:51

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بـ30 سنة سجنا نافذا في حق “موظف ديني” أدين بارتكاب جناية هتك عرض قاصرات دون 18 عاما، فيما عرف بقضية “فقيه الزميج”.

وآخذت هيئة المحكمة، بعد الاستماع إلى الشهود والمتهم ومرافعات النيابة العامة والدفاع، الظنين (43 سنة) بجناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وذلك طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي المغربي.

وتعود فصول القضية إلى شتنبر من عام 2020 حينما اعتقل الدرك الملكي، إثر شكايات عائلات الضحايا، المعني بالأمر (ع.ع) ،الذي يشتغل موظفا دينيا بإحدى القرى بمدشر الزميج بجماعة ملوسة، بإقليم الفحص أنجرة.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة قد أكدت، في حينه، أنه إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض ست قاصرات لهتك العرض، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام هذه النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020.

وأضافت أنه بعد إجراء تحقيق للاشتباه في ارتكاب المعني بالأمر للجنايات المنسوبة إليه، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداع المشبه به بالسجن المحلي طنجة 1.

اغتصاب سجن نافذ طنجة فقيه الزميج

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‫تعليقات الزوار

16
  • مغربي قح
    الخميس 1 أبريل 2021 - 20:55

    يالاه يفكر مزيان على خاطرو 30 عام فالدنيا اما الاخرة حساب اخر تايتسناه !

    31
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  • علي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 20:55

    غير زيدوهم راه الفقهاء وضعهم الاجتماعي وسمعتهم في الحضيض فمزيدا من الأخبار السيئة عنهم. ومزيدا من النكت الحاطة من كرامتهم!

    -54
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  • عبدو
    الخميس 1 أبريل 2021 - 20:58

    اول مرة يتحكم على شيواحد ب 30 سنة بتهمة الاغتصاب

    41
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  • لا للعنف
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:03

    جيدا حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه التعدي على القاصرات الاتي لا حول ولا قوة لهم.

    28
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  • انا
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:06

    موظف ديني، قال الله و قال الرسول و فالاخير يغتصب القاصرات، اخطر بشر فالعالم هما هاد صحاب الدين و اللحايا، لا فالسياسة و لا فالمجتمع.

    4
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  • مسجون في الغربة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:06

    حكم قاسي جدا ولا حول ولا قوة الا بالله، متى سيستقيل القضاء؟ متى سيتنزه؟ متى شيتشفف؟!!!! لقد اصبح القضاء اعمى ولا يميز بين جرائم هتك العرض وجرائم القتل، بالله عليكم هل هتك عرض قاصرات يستوجب الحكم ب30 سنة على هذا الفقيه؟!! لا يوجد مثيل لهذا القانون في العالم، لكن البلد الذي يحكم فيه على متسولة بستة اشهر لانها تسولت ليس بغريب ان يحكم فيه على فقيه ب30 سنة بتهمة هتك العرض.

    -74
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  • محمد المحترم
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:14

    الله إجازيكم بخير كفوا عن اطلاق لقب الفقيه على من ارتكب مثل هذه الأفعال ،فهي إساءة لمهنة الفقيه التي هي الوعي التام لاحكام الفقه واكتساب صفة أخلاقية تعصمه من مثل هذا.فرجاء رحمة بلقب الفقيه احتراما الفقهاء الشرفاء ” مساكين”.

    16
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  • القاسمي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:16

    ٠أين كانوا آباء وأمهات هؤلاء القاصرات..؟
    ألم تشتكي ولو واحدة قبل أن يطفح الكيل؛ ويبلغ السيل الزبى…!
    منهن اللواتي أمسكهن بعنف؛

    0
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  • متتبع
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:19

    “موظف ديني” يعني الكلمة ديالوا هي العليا ولا يجوز رده أو فتح النقاش معه

    0
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  • زكرياء
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:30

    الى السيد صاحب التعليق رقم 6 :
    لو كانت لك ابنة قاصر و أخت قاصر و بنت أخ قاصر (انت عمها) وانيت أخت قاصر (انت خالها) …
    وكلهن اعتدي عليهن من طرف نفس الشخص ولعب بشرفهن….. لما قلت ما قلت….
    30 سنة في حق هدا الشيطان المتخفي في صورة ملاك قليلة عليه…..
    القصاص…… وانا متأكد بان القصاص لأولئك القاصرات سيكون في الدنيا (في السجن….. ) قبل الأخرة.

    0
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  • مسمرير تنغير
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:36

    حكم قاسي ويستهل لعقوبة 30سنة للفقيه ودوك السواعدة لي غتصبو لبنات والقاصرات فمراكش ومشاو بحالتهموم وكيحطو الضمانات ديال 5000 درهم وكفلتو من العقاب

    0
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  • مغربية شمالية
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:36

    إلى المعلق رقم 6 المسجون في الغربة
    بقى فيك الحكم القاسي ومابقاوشي فيك البنات القاصرات اللي هتك عرضهن وضيع حياتهن، ماذنبهن أنهن يعيشن حياة مدمرة نفسيا ومعنويا؟! لو كان شخصا آخر غيره لكنا التمسنا له العذر أنه لا يعرف الحلال والحرام أو انه طائش ، أما هذا المفروض أنه يعلم جيدا حدود الله ، لكن لو كانت إحدى القاصرات بنتك لما كان هذا ردك لكنت قتلته بيديك ولن يشفي غليلك، يحمد ربه أنهم لم يعدموه لأنه انتهك أعراض المسلمين ،والمسلم يموت على أرضه وعرضه ودينه أم أن لك رأي آخر ؟!

    0
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  • معلق على معلق
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:40

    الى المعلق (سجين…) لو حدثت هذا الإغتصاب على احدى قريبتك لكان لك راي معاكس .لما ادليت به .ولكن الان قل ما تريد .بدون احترام مشاعر اباء المعتدى عليهن..

    0
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  • key west
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:40

    et ca se passe dans un pays islamique et le criminel est un fkih un religieux,,je ne fais jamais confiance a ces hypocrites religieux jamais,,,,

    0
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  • مواطن
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:45

    والذين اغتصبوا…. البلاد ما هو جزائهم.

    0
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  • au commentaire 7
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:46

    bien sur c,est un fkih un monstre un criminel qu,est ce que tu veux qu,en l,appelle un ange,,,,,peut etre toi aussi tu es l,un deux,

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