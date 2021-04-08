المحكمة ترجئ ملف منجب إلى يونيو المقبل

أرجئت إلى العاشر من يونيو محاكمة المؤرخ والناشط المعطي منجب أمام الاستئناف، علما بأنه ملاحق في المغرب بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”.

وحكم على منجب (ستون عاما) نهاية يناير بالسجن عاما بعد محاكمة بدأت في 2015 وأرجئت مرارا. وانتقد محاموه ولجنة التضامن معه هذا الحكم الذي صدر غيابيا.

وقال منجب من خلف كمامته، الخميس، لدى خروجه من المحكمة في الرباط، إن “الإرجاء ليس في صالحنا. هذه المحاكمة الفارغة مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام”.

وتنظر المحكمة في اتهامات بـ”النصب” خلال إدارة منجب لمركز أسسه بهدف تعزيز الصحافة الاستقصائية.

والاستئناف يشمل أيضا ستة آخرين، هم صحافيون وناشطون حقوقيون مغاربة صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والسجن لعام. وغادر ثلاثة منهم المغرب وحصلوا على اللجوء السياسي في فرنسا وهولندا.

إضافة إلى ذلك، يلاحق منجب بتهمة “تبييض أموال”، أوقف جراءها احتياطيا لثلاثة أشهر قبل أن يمنح إفراجا موقتا نهاية مارس بعدما خاض إضرابا عن الطعام لمدة 19 يوما.

ولدى خروجه من السجن، أكد أن توقيفه يتصل بمقال له مؤخرا تحدث فيه عن “الدولة الموازية” التي “تستهدف” الناشطين في المغرب. وقال إن “الاتهامات المساقة بحقي فبركها البوليس السياسي”.

لكن وزارة الداخلية رفضت هذه “المزاعم” بشدة، متهمة إياه بـ”تشوية صورة المملكة في موضوع حقوق الإنسان”.

وتطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفون مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب، بينما تشدد السلطات المغربية في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.