المحكمة تقرر إجراء خبرة إثبات النسب في قضية "ليلى والمحامي"

قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني المعروفة بـ”المحامي وليلى”.
وقررت المحكمة الاجتماعية، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، إجراء خبرة لإثبات نسب الطفلة نور، التي تدعي والدتها ليلى بأنها ابنة المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء عصام الطاهري، نتيجة علاقة جنسية بعد تقدمه لخطبتها، وهو ما ينفيه المحامي المذكور.
واعتبر دفاع الأم التي تتحدث عن علاقة شرعية تجمعها بالمحامي الطاهري بعدما تقدم لخطبتها في وقت سابق بمنزلها وبحضور أسرتها، أن هذا الحكم “نصر كبير للطفلة نور، وهو حكم تاريخي، لا سيما وأن القضية شغلت الرأي العام الوطني”.
وأوضح المحامي محمد الهيني، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن “المحكمة بإصدارها لهذا الحكم، تكون قد حمت الطفلة نور، وطبقت الدستور والاتفاقيات الدولية التي تحمي نسب الأطفال”.
وشدد عضو هيئة الدفاع عن الأم، في تصريحه، على أن “المحكمة لا يمكن أن تقوم بالخبرة إلا بعد التأكد من العلاقة التي ربطت بين المحامي والأم”، مضيفا أن الأطراف الثلاثة (المحامي، الأم ليلى، الطفلة نور) مدعوون إلى “الحضور أمام الخبير الذي تم تعيينه من طرف المحكمة لفحص جيناتهم لمعرفة ما إن كان هناك نسب جيني بينهم”.
وأورد دفاع الأم ليلى أن هذا الحكم يأتي ليعزز “حسنات مدونة الأسرة التي اعترفت بالخطبة، وهذا تطور كبير يذهب في اتجاه حفظ الأنساب، ولا يمكن أن تضيع معه حقوق الأطفال الذين تم إنجابهم بعد علاقة تعقب الخطبة”.
وأضاف المحامي الهيني أن “كل الشهود الذين جاءت بهم الأم ليلى أثبتوا للمحكمة وجود علاقة خطبة، وأن المعنيين بالأمر كانا يعيشان تحت سقف واحد، ونحن كدفاع متأكدون أن ما تقدمت به موكلتنا صحيح، ولا يتعلق الأمر بحالة شبه بين المحامي والطفلة نور”.
وقالت المشتكية إنها تعرفت على المشتكى به وتطورت علاقتهما قبل أن تقرر مغادرة البلاد صوب تركيا بعد خلاف نشب بينهما، بيد أنها، بحسب روايتها، عادت إلى أرض الوطن إثر اتصال شقيقة المحامي بها لتخبرها بأن شقيقها سيتقدم لخطبتها بعد خلاف مع زوجته المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي.
وأضافت المتحدثة أن الخطبة تمت بمنزلها بحضور والديها وإخوتها، وتمت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي تأكيدا على الخطبة، كما جرى في اليوم ذاته وضع خاتم الخطوبة.
في المقابل، نفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، زوجة المحامي عصام الطاهري، ما تدعيه المشتكية ليلى، قائلة في تصريح سابق لهسبريس: “إثر خلاف مع زوجي، وخلال تواجده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم”.
وأضافت الزوجة أن زوجها التقى مع هذه الفتاة التي “استدرجته إلى مطعم، ومن ثم توجها صوب شقة بعد اتصالها بصاحبها، ليقضيا ليلة حميمية داخلها”.
ولم يكن المحامي، حسب زوجته، “يخال أنه سقط في يد فتاة ستحول حياته إلى جحيم، وتشرع في ابتزازه وتهديده بتشتيت أسرته، بل اعتقد أنها ليلة عادية ستنتهي مع بزوغ يوم جديد”.
وتابعت المحامية بأن زوجها “لم يقض سوى ليلة واحدة مع المتهمة بالخيانة، والصور المسربة ليست إلا صور تلك الليلة التي التقطت من طرفها بعناية وكأنها كانت تعد العدة للمقبل من الأيام”، لافتة إلى أن “ما يتم ترويجه من صور تتعلق بالخطبة أو بغيرها، جاء عقب استمرار المشتكى بها في ابتزاز الزوج”.
وما تزال المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تنظر في قضية الخيانة الزوجية التي أقامتها المحامية الإبراهيمي ضد زوجها المحامي وشريكته ليلى.
من خلال هاته القصة يمكنني استنتاج أن هذا المحامي له ضعف في الشخصية و يختبأ وراء زوجته، الرجل قبل كل شيء هو المسؤولية، فقط أنت و المشتكية و الخبرة الجينية من يعلم الحقيقة و إذا تبين أنها إبنتك فتحمل مسؤوليتك و كن رجلا و لو مرة واحدة في هاته الأحداث.
لم نعد نعرف من الدين الا القشور ،
الخطبة لا تعني الزواج أبدا ، لذلك فالكثير من البنات يضعن بسبب الخطبة.
الزواج لا يتم الا بالعقد و اشهار الزواج.
يجب الاعتراف بالاطفال لو كانت العلاقة شرعية او غير شرعية اذا استطاعت الام التعرف على الاب ينسب لابيه ان لم تستطع ينسب لجده من امه انتهى . كفى احكام ظلامية من القرون الوسطى و ما قبلها
فعلا حكم تاريخي لصالح الطفولة
يحيا العدل يحيا القضاء النزيه
لا يعرف محسوبية ولازبونية
شكرا لكل من تضامن مع الطفلة نور ضد الف محامي
شكرا للاستاذ زهراش
شكرا للاستاذ الهيني
شكرا للصحافة
شكرا للحقوقيين والحقوقيات
المحامي زاني وليلى زانية لانه لا يجوز لهما اقامة اي علاقة جنسية بينهما قبل ابرام عقد الزواج، الخطوبة هي وعد بالزواج فقط، لكن لا يجب ان يضيع حق الطفلة البريئة خصوصا مع الشبه الكبير بينها وبين ابيها.
المحامية تتحدث عن زوجها وكأننا أمام مسلسل مكسيكي. خيانة. انتقام. ابتزاز… الخ… قضاء ليلة حميمية؟ … أين الأخلاق؟ .. أين الدين؟ .. أين العفة؟ … يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. اختلط الحابل بالنابل. لا نحن مسلمون ولا نحن غير ذلك
ادا ثبت ان هدا المحامي في الخبرة انه هو اب الطفلة يجب على النقابة المحامين التشطيب علية من المحاماة لان الدولة المحترمة تحترم نفسها أين هو ادا اليمين والقسم الضحك على بنات الناس على النيابة العامة وخاصة محكمة الاستناف ان تنصف هده السيدة
بعد هاد الحدت. انصح كل البنات متحلوش رجليكم بدون عقد شرعي راه بوركابي يأكل الحلاوة ويمسح فمو جمعو راصكم الله ارحم الوالدين
هذا هو عين العقل لأنه في الأخير الطفلة هي الضحية أما الأم والأب يستحقون أشد عقاب لهذا حرم الله الزنا لأن النتائج هي هادي في الأخير
اتباعا لتعليم الاسلام.يجب على المحكمة.الزام الاب البيولوجي بجميع اثار الابوه.بغض النظر عن وجود زواج.ام لا.من التسجيل في الحالة المدنيةوالنفقة.والارث.الطفل لم يختر والديه.ما ذنبه.خاصة ان dna.تعطي اليقين بهوية الاب.نحتاج فقط فقهاء شجعان.لان الاسلام لا يرضى الظلم.
السؤال هنا , هل الخطبة تحل محل الزواج بعقد ؟ إختلط الحابل بالنابل
اتساءل هل الخطبة صارت بمتابة عقد زواج ويجوز فيها المعاشرة . افيدوني جزاكم الله خيرا .
إذا فعلاثبت بتحاليل الحمض النووي أن الطفلة نور إبنته فيجب عليه تحمل مسؤولياته كاملة و إن لم يثبت فيجب إنزال العقوبة على الأم وتتحمل مسؤوليتها ووجب حماية الطفلة بأن تتكفل بها عائلة الأم أو بوضعها في دور الرعاية, شخصيا أميل للإعتقاد أنها إبنته لأن الأم وصلت في طلبها لحد تحاليل الحمض النووي و لأنه و كما يُعرف لا يمكن للحمل أن يقع في ليلة واحدة كما يتم الترويج له, فيجب أن تتوفر ظروف ملائمة لوقوع الحمل كعدم إستعمال الواقي الذكري و عدم العزل و أن تكون الأم في الفترة المناسبة من الدورة الشهرية و أن تكون الوضعية أو الوضعيات المتخدة مناسبة للحمل و أن لا تستعمل الأم وسائل منع الحمل وووو, لوقوع الحمل يجب ليس ليلة بل ليالي لا تتخد فيها أدنى الإحتياطات.