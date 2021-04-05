المحكمة تقضي بحبس "مُعَنف أساتذة" سنة نافذة

المحكمة تقضي بحبس "مُعَنف أساتذة" سنة نافذة
كاريكاتير: عماد السنوني
الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:54

قضت محكمة الرباط بالحبس النافذ سنة واحدة في حق الشاب الذي ظهر في مقاطع وتسجيلات يعنف “أساتذة التعاقد” في شوارع الرباط قبل أيام خلت.

ويقضي “مول النص”، كما لقبه المغاربة، عقوبته الحبسية في “سجن العرجات”.

وتوبع “مُعنف الأساتذة” بتهم: “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.

"مول النص" سجن العرجات محكمة الرباط معنف الأساتذة

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‫تعليقات الزوار

43
  • مغربي قح
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:57

    طلع تاكل الكرموس ،انزل شكون قالها لك ! هنيئا له !

    139
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  • N.H
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:57

    حكم غير منصف بسبب عدد التهم الموجهة إليه أي هو القضاء النزيه؟؟؟يجب الحكم عليه ب 5 سنوات على أقل تقدير

    76
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  • الواقعي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:58

    هذه رسالة لرجال الامن و القوات المساعدة.و اعوان السلطة .راه كتنفذو الاوامر و لكن ملي كيحصل المسؤول راه غادي يمسحها فيكم. كلامي موجه لدوك لي كيزيدو من عندهم و كيمارسو سادية على ولاد الشعب من اجل اثبات الولاء للمسؤول

    216
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  • عزيز
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:58

    سخونية الراس كترجع بالبرودة عبرة لمن سولت له نفسه اقحام نفسه وهو موكل لذلك

    102
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  • مواطن
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:58

    و ماذا عن من أعطاه الأوامر…؟؟؟

    149
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  • منير
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:58

    والعقاب آكبر من الجريمة نعم نحن ضد التعنيف و لكن لكل حق حقه.

    -120
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  • mohamed
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:59

    خصو كثر من هادشي و لكن غادي يندم على هاداكشي لي دار شي وحدين غاديين اقولوا راه هو غير مامور اول حاجة هو معندوش السلطة باش اضرب

    46
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  • fador
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:59

    نتمنى ان تكون العقوبة حقيقية لا مجرد كلام من أجل الرأي العام

    61
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:00

    سنة وحيدة في حق ذاك المجرم.. هل هي سنة ضوئية ام شمسية؟؟!!

    26
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  • طالبة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:00

    أحسن حاجة سماعتا هذا النهار الحمد الله

    20
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  • absani1234lahsan
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:00

    خبر ممتاز حمد الله تحية الانترنيت اصبحت تفضح المستور

    23
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  • الاساسي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:02

    لما لا تكون خمس سنوات قابلة للتجديد في حالة اذا لم يعتذر ل……….. ….

    11
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  • محمدين
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:02

    كبش الفداء.. في بلادنا يحاكم المفعول به المأمور ولا يحاكم الفاعل الآمر

    36
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  • houssam
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:04

    لعلَّ هاته العقوبة تكون رادعا له ولأمثاله رغم أن ماقام به والهيجان الحيواني اللذي كان عليه وهو يتفنن في رفس اساتدة كل مايطلبونه حق من حقوقهم المشروعة يستحق اكثر من هكذا عقوبة.

    17
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  • benaissa
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:05

    الزربان على عمرو بغى يترسم ساعة جابها فراسو

    20
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  • معاد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:05

    هااد خونا مسكين غي مشا مصيد داروه كبش فداء وصافي.

    16
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  • كان هنا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:05

    العبرة لمن اعتبر حنا ماشي فبلاد السيبة اولا بمعنى اخر السيبة عندها حدود و اللي حصل يودي, رسالة لاي رجل سلطة كيجتهد و يزيد من عندو و يفرغ مكبوتات شخصية فمواطنين مساكن ,ملي تهان كرامة انسان مبقاتش القضية قضية تعاقد ولات حكرة

    15
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  • JUSTICE
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:06

    SINCÈREMENT UN AN DE PRISON FERME EST TROP CLÉMENTE. IL EN MERITAIT AU MOINS 5 ANS POUR USURPATION D’IDENTITÉ ET POUR AVOIR TABASSÉ DES PROFESSEURS QUI ONT LE RESPONSABILITÉ DE PREPARER NOS HOMMES DE DEMAIN

    2
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  • بيضاوي مغترب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:06

    و ما حكم من يمضي على عقد بكامل قواه العقلية و يعلم كل بنوذه و بعد ذلك يتظاهر في الشارع العام و ينتفض ضد العقد الذي أمضى عليه و يأخذ التلاميذ رهاءن؟ في نظري عليه بتقديم الإستقالة و تعويض الدولة على العقد. أنا درست الرياضيات، أترك الإجابة لأصحاب التخصص(قانون الشغل )

    0
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  • مغربي وافتخر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:07

    انه شهر شعبان يليه شهر الغفران
    ارجو واتمنى من جميع الأساتذة والمعلمين أن يعفوا ويصفحوا عن هذا الانسان
    فعلا ظلم لكن قلب الرسول -المعلم-ارحم من أن يرى ظالا يسجن
    ارجو أن تصل كلماني إلى من يهمه الامر والعفو عند المقدرة
    أرجو النشر لكي لايقال في النخبة التعليمية
    فقدنا العفو والرحمة

    2
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  • mohssine
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:07

    سنة نافذة غير كافية في حق هاد الكيضار و أيضا باش ندوخو الرأي العام و نسكتوه نديرو هاد المسرحية ديال نحكمو عليه بعام…ولكن المواطنين باغيين داك القائد اللي عطاه ديك الصفة باش يعتاقل المواطنين و داك الشرطي ظابط الأمن اللي فالفيديو حتى هما بجوج مشاركين فالجريمة لازم نعرفو المآل ديالهم واش الداخلية دارت خدمتها و لا عطات كبش فداء للرأي العام…ننتظر

    0
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  • هذا أنا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:08

    المغرب دولة المؤسسات لكن من باب الواجب متابعة قائد المقاطعة و الباشا و رئيس الدائرة الأمنية لأنهم من يعمل تحت سلطتهم كل هؤلاء هذا في حالة اذا كانت الدولة تحترم نفسها كما تقول . فكل تلك الصور التي شاهدناها خدشت بصورة المغرب الخقوقية و جعلت أعداء الوطن يتفننون في إنتقاد الحريات الفردية ببلادنا تحياتي

    11
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  • مواطن حر
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:08

    يحيا العدل…و إنها لرسالة لكل من يطيعون أسيادهم و مرؤوسيهم ينفذون أوامرهم…
    قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم :”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”…

    5
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:12

    سنة سجنا لا تكفي مثل هذا الصعلوك هذه مجرد خدعة لأن المجرم سيلجأ إلى الاستئناف ليخفف عنه الحكم والإدارة ستمنحه رخصة ادارية مع إضافة شهادة طبية لما تبقى له ليستطيع الالتحاق بعمله وكان شئ لم يحصل هذه هي مكافأة الداخلية لابناءها

    0
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  • حجاج
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:14

    ها هو جابها في راسو كان بغا يبان راه خدام باش يدير بلاصتو ولاكن الله ماكمل عليه

    6
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  • بنعمرو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:14

    لي دار الذنب يستاهل العقوبة، حتى هذا الكاركاتور جد معبر . رأيته عدة مرات ولم ألحظ فراقشه إلا اليوم،الفراقش والهبرة. الله يعفو عليه.

    4
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  • نيييييشان
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:14

    و ماذا عن من أعطاه الأمر بالضرب ؟ و هادوك رجال الأمن اللي كانو واقفين حداه لماذا لم يتدخلو ؟ هل لأنهم كانو تاهوما كيدخلو للمواطنين عوض التدخل و تقديم المساعدة لهم ؟
    و هل لهم حق ضرب مواطنين لم يستعملو العنف و لم يهاجمو أحدا ؟ من سيحاسبهم ؟ و من سيحاسب من أعطاهم الأمر بالضرب ؟
    الجواب :
    واحد أحد … الله سبحانه و تعالى !

    3
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  • مواطن مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:15

    صراحة كان كيجمع فيهم بحرقة بحال إلى شاد فيهم حسيفة، حشومة تعطي صورة خايبة على البلاد هكاك.
    هادي رسالة لجميع المعنفين في الشارع العام

    4
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  • مواطنة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:17

    واين هو محل شخص الذي اصدر اوامره بمشاركته ام جعلتموه كبش فداء ؟ ام ان مسؤول موظف رسمي ليس كأستاذ متعاقد يفصل بدون اشعا او تعويض؟ سنة سجن !!! هل هي محاكمة عادلة في حقه ام ان القاضي صديق المسؤول ؟

    6
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  • أحمد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:21

    طبقا للقانون، كم حبس من صوره. أجرمتم من يفضح سركم، أصبحنا نخاف تصوير وفضح من يبتزنا لدفع الرشوى أو يعتدي على الآخرين أو من يخالف القانون وغير ذلك من هذه السلوكيات

    0
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  • mbarak
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:28

    بالمقارنة مع التهم المنسوبة اليه سنة واحدة قليلة في حقه ، ولكن المواطن لا يطالب بكبش فداء وإنما بمحاسبة كل من قام بالتعنيف وكل من أعطى الأوامر بالتعنيف .

    1
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  • الحق
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:28

    عاش الحق الحمدلله على نعمة القضاء في بلادنا المغرب
    اللهم حمي بلادنا من الافات والفتن

    -2
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  • خالد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:29

    هادوك لي عطاو لهاد الجاهل الأوامر يديوليه القفة الحبس فهاد رمضان

    1
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  • houssam
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:30

    بيضاوي مغترب: ليكن في علمك ان المغرب لايزال بعيداً عن شروط التوظيف بالعقد وهؤلاء الاساتدة سيجدون انفسهم يوما وبعد سنين طويلة من العمل في ميدان التعليم في الشارع بدون تقاعد ولا تعويضات كما ينص على دالك أي تعاقد لوظيفة ما الحكومة اللتي قررت التعاقد في اهم شريانٍ ينهض بالاجيال القادمة من اساتدة وطلبة كان هدفها فقط امتصاص غضب العاطلين والابواب المقفولة في وجه الشباب حاملي الشواهد هي السبب على قبول الوظيفة بالتعاقد دون أدنى الشروط اللتي يفرظها التعاقد افلا يحق لهم بعد دالك المطالبة بادماجهم وحقوقهم وقد تجد نفسك او أِبنك اوقريب لك في نفس الموقف يوما ما ولعلمك لست استاداً ولا انتمي للتعليم لا من قريب ولامن بعيد .

    2
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  • مواطن مغترب لسنييين
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:38

    كل الشكر والتقدير لمصور الفيديو فلولاه لمرت القضية مرور الكرام فالفضل يعود له ليكون امثال هدا الشخص عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين العزل

    1
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  • صراحة
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:39

    صراحة لا اتفق معا ما قام به دلك الشخص لكن الحكم قاسي ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك. العفو عند المقدرة

    1
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  • و مول الجاكيتا الصفراء؟
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:40

    و ماذا عن صاحب النظارات و السترة الصفراء الذي سرق هواتف الأساتذة و ملأ جيوبه بها و قام بتعنيفهم و سرقتهم.

    1
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  • sami
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:40

    ضحك على الذقون…يجب محاسبة كل المعنفين ومن امرهم بسحل الاساتذة (رغم اختلافي مع الاساتذة المتعاقدين في توجهاتهم.)..لايجوز تعنيف اي مواطن ايا كان تظاهر سلميا

    0
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  • استاد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:43

    هدا جزاء الظالمين وهده عبرة لكل من سولت له نفسه أن يعتدي على حرمة اسياده نساء ورجال التعليم الدين يحترمهم العالم كله من المحيط إلى الخليج. رجال التعليم تاج فوق رؤوسنا هم من علمونا وسهروا على تربيتنا.

    -1
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  • الحقيقي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:44

    هناك اذكياء يستغلون السلطة وهناك اغبياء يضنون انهم اغبياء ويستغلون السلطة ضنًّا منهم ان كل يملك مركزا في الدولة يفعل مايشاء ماذا عن القياد الذين يستغلون مناصبهم من اجل نفخ جيوبهم بالمال بدون محاسبة هل هذه سياسة ضرب الفقير بالفقير لحماية الغني ام سياسة ان الشعب لايساوي شيئا بدون السلطة اما الواقع هوزان السلطة لاتساوي شيئا بدون الشعب اما بالنسبة لهذا المقدم فهو من اغبى اغبياء الوطن

    -1
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  • مراقب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:46

    جميل هذا الحكم لكن اين هي المساواة في تطبيق القانون ؟ وهل هناك شرعية لاحد ما ليفرق ( نصوصة ) و العصا و السب و الشتم على المواطنين بدون محاكمة على جرائمه ؟؟؟ نحن نريد هذا الحكم لكن ماذا عن ثلاث سنوات في حق شاب قام بصفه قائد وشتمه ؟ وفي نفس الموقف قام قائد وعوم سلطة بستم وضرب مواطن ولم يحاسب ؟؟؟؟

    0
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  • عبو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:47

    يجب محاكمة المتعاقدين لاخلالهم بالشرط. الذي وظفوا به

    -3
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  • عزيز
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 21:49

    حكم غير منصف بتاتا بالمقارنة مع التهم المنسوبة إليه … غي قراو فيه وجه الله أما العقوبة خاص تكون على الأقل 5 سنوات

    1
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