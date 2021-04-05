المحكمة تقضي بحبس "مُعَنف أساتذة" سنة نافذة
هسبريس من الرباط
الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:54
قضت محكمة الرباط بالحبس النافذ سنة واحدة في حق الشاب الذي ظهر في مقاطع وتسجيلات يعنف “أساتذة التعاقد” في شوارع الرباط قبل أيام خلت.
ويقضي “مول النص”، كما لقبه المغاربة، عقوبته الحبسية في “سجن العرجات”.
وتوبع “مُعنف الأساتذة” بتهم: “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
طلع تاكل الكرموس ،انزل شكون قالها لك ! هنيئا له !
حكم غير منصف بسبب عدد التهم الموجهة إليه أي هو القضاء النزيه؟؟؟يجب الحكم عليه ب 5 سنوات على أقل تقدير
هذه رسالة لرجال الامن و القوات المساعدة.و اعوان السلطة .راه كتنفذو الاوامر و لكن ملي كيحصل المسؤول راه غادي يمسحها فيكم. كلامي موجه لدوك لي كيزيدو من عندهم و كيمارسو سادية على ولاد الشعب من اجل اثبات الولاء للمسؤول
سخونية الراس كترجع بالبرودة عبرة لمن سولت له نفسه اقحام نفسه وهو موكل لذلك
و ماذا عن من أعطاه الأوامر…؟؟؟
والعقاب آكبر من الجريمة نعم نحن ضد التعنيف و لكن لكل حق حقه.
خصو كثر من هادشي و لكن غادي يندم على هاداكشي لي دار شي وحدين غاديين اقولوا راه هو غير مامور اول حاجة هو معندوش السلطة باش اضرب
نتمنى ان تكون العقوبة حقيقية لا مجرد كلام من أجل الرأي العام
سنة وحيدة في حق ذاك المجرم.. هل هي سنة ضوئية ام شمسية؟؟!!
أحسن حاجة سماعتا هذا النهار الحمد الله
خبر ممتاز حمد الله تحية الانترنيت اصبحت تفضح المستور
لما لا تكون خمس سنوات قابلة للتجديد في حالة اذا لم يعتذر ل……….. ….
كبش الفداء.. في بلادنا يحاكم المفعول به المأمور ولا يحاكم الفاعل الآمر
لعلَّ هاته العقوبة تكون رادعا له ولأمثاله رغم أن ماقام به والهيجان الحيواني اللذي كان عليه وهو يتفنن في رفس اساتدة كل مايطلبونه حق من حقوقهم المشروعة يستحق اكثر من هكذا عقوبة.
الزربان على عمرو بغى يترسم ساعة جابها فراسو
هااد خونا مسكين غي مشا مصيد داروه كبش فداء وصافي.
العبرة لمن اعتبر حنا ماشي فبلاد السيبة اولا بمعنى اخر السيبة عندها حدود و اللي حصل يودي, رسالة لاي رجل سلطة كيجتهد و يزيد من عندو و يفرغ مكبوتات شخصية فمواطنين مساكن ,ملي تهان كرامة انسان مبقاتش القضية قضية تعاقد ولات حكرة
SINCÈREMENT UN AN DE PRISON FERME EST TROP CLÉMENTE. IL EN MERITAIT AU MOINS 5 ANS POUR USURPATION D’IDENTITÉ ET POUR AVOIR TABASSÉ DES PROFESSEURS QUI ONT LE RESPONSABILITÉ DE PREPARER NOS HOMMES DE DEMAIN
و ما حكم من يمضي على عقد بكامل قواه العقلية و يعلم كل بنوذه و بعد ذلك يتظاهر في الشارع العام و ينتفض ضد العقد الذي أمضى عليه و يأخذ التلاميذ رهاءن؟ في نظري عليه بتقديم الإستقالة و تعويض الدولة على العقد. أنا درست الرياضيات، أترك الإجابة لأصحاب التخصص(قانون الشغل )
انه شهر شعبان يليه شهر الغفران
ارجو واتمنى من جميع الأساتذة والمعلمين أن يعفوا ويصفحوا عن هذا الانسان
فعلا ظلم لكن قلب الرسول -المعلم-ارحم من أن يرى ظالا يسجن
ارجو أن تصل كلماني إلى من يهمه الامر والعفو عند المقدرة
أرجو النشر لكي لايقال في النخبة التعليمية
فقدنا العفو والرحمة
سنة نافذة غير كافية في حق هاد الكيضار و أيضا باش ندوخو الرأي العام و نسكتوه نديرو هاد المسرحية ديال نحكمو عليه بعام…ولكن المواطنين باغيين داك القائد اللي عطاه ديك الصفة باش يعتاقل المواطنين و داك الشرطي ظابط الأمن اللي فالفيديو حتى هما بجوج مشاركين فالجريمة لازم نعرفو المآل ديالهم واش الداخلية دارت خدمتها و لا عطات كبش فداء للرأي العام…ننتظر
المغرب دولة المؤسسات لكن من باب الواجب متابعة قائد المقاطعة و الباشا و رئيس الدائرة الأمنية لأنهم من يعمل تحت سلطتهم كل هؤلاء هذا في حالة اذا كانت الدولة تحترم نفسها كما تقول . فكل تلك الصور التي شاهدناها خدشت بصورة المغرب الخقوقية و جعلت أعداء الوطن يتفننون في إنتقاد الحريات الفردية ببلادنا تحياتي
يحيا العدل…و إنها لرسالة لكل من يطيعون أسيادهم و مرؤوسيهم ينفذون أوامرهم…
قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم :”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”…
سنة سجنا لا تكفي مثل هذا الصعلوك هذه مجرد خدعة لأن المجرم سيلجأ إلى الاستئناف ليخفف عنه الحكم والإدارة ستمنحه رخصة ادارية مع إضافة شهادة طبية لما تبقى له ليستطيع الالتحاق بعمله وكان شئ لم يحصل هذه هي مكافأة الداخلية لابناءها
ها هو جابها في راسو كان بغا يبان راه خدام باش يدير بلاصتو ولاكن الله ماكمل عليه
لي دار الذنب يستاهل العقوبة، حتى هذا الكاركاتور جد معبر . رأيته عدة مرات ولم ألحظ فراقشه إلا اليوم،الفراقش والهبرة. الله يعفو عليه.
و ماذا عن من أعطاه الأمر بالضرب ؟ و هادوك رجال الأمن اللي كانو واقفين حداه لماذا لم يتدخلو ؟ هل لأنهم كانو تاهوما كيدخلو للمواطنين عوض التدخل و تقديم المساعدة لهم ؟
و هل لهم حق ضرب مواطنين لم يستعملو العنف و لم يهاجمو أحدا ؟ من سيحاسبهم ؟ و من سيحاسب من أعطاهم الأمر بالضرب ؟
الجواب :
واحد أحد … الله سبحانه و تعالى !
صراحة كان كيجمع فيهم بحرقة بحال إلى شاد فيهم حسيفة، حشومة تعطي صورة خايبة على البلاد هكاك.
هادي رسالة لجميع المعنفين في الشارع العام
واين هو محل شخص الذي اصدر اوامره بمشاركته ام جعلتموه كبش فداء ؟ ام ان مسؤول موظف رسمي ليس كأستاذ متعاقد يفصل بدون اشعا او تعويض؟ سنة سجن !!! هل هي محاكمة عادلة في حقه ام ان القاضي صديق المسؤول ؟
طبقا للقانون، كم حبس من صوره. أجرمتم من يفضح سركم، أصبحنا نخاف تصوير وفضح من يبتزنا لدفع الرشوى أو يعتدي على الآخرين أو من يخالف القانون وغير ذلك من هذه السلوكيات
بالمقارنة مع التهم المنسوبة اليه سنة واحدة قليلة في حقه ، ولكن المواطن لا يطالب بكبش فداء وإنما بمحاسبة كل من قام بالتعنيف وكل من أعطى الأوامر بالتعنيف .
عاش الحق الحمدلله على نعمة القضاء في بلادنا المغرب
اللهم حمي بلادنا من الافات والفتن
هادوك لي عطاو لهاد الجاهل الأوامر يديوليه القفة الحبس فهاد رمضان
بيضاوي مغترب: ليكن في علمك ان المغرب لايزال بعيداً عن شروط التوظيف بالعقد وهؤلاء الاساتدة سيجدون انفسهم يوما وبعد سنين طويلة من العمل في ميدان التعليم في الشارع بدون تقاعد ولا تعويضات كما ينص على دالك أي تعاقد لوظيفة ما الحكومة اللتي قررت التعاقد في اهم شريانٍ ينهض بالاجيال القادمة من اساتدة وطلبة كان هدفها فقط امتصاص غضب العاطلين والابواب المقفولة في وجه الشباب حاملي الشواهد هي السبب على قبول الوظيفة بالتعاقد دون أدنى الشروط اللتي يفرظها التعاقد افلا يحق لهم بعد دالك المطالبة بادماجهم وحقوقهم وقد تجد نفسك او أِبنك اوقريب لك في نفس الموقف يوما ما ولعلمك لست استاداً ولا انتمي للتعليم لا من قريب ولامن بعيد .
كل الشكر والتقدير لمصور الفيديو فلولاه لمرت القضية مرور الكرام فالفضل يعود له ليكون امثال هدا الشخص عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على المواطنين العزل
صراحة لا اتفق معا ما قام به دلك الشخص لكن الحكم قاسي ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك. العفو عند المقدرة
و ماذا عن صاحب النظارات و السترة الصفراء الذي سرق هواتف الأساتذة و ملأ جيوبه بها و قام بتعنيفهم و سرقتهم.
ضحك على الذقون…يجب محاسبة كل المعنفين ومن امرهم بسحل الاساتذة (رغم اختلافي مع الاساتذة المتعاقدين في توجهاتهم.)..لايجوز تعنيف اي مواطن ايا كان تظاهر سلميا
هدا جزاء الظالمين وهده عبرة لكل من سولت له نفسه أن يعتدي على حرمة اسياده نساء ورجال التعليم الدين يحترمهم العالم كله من المحيط إلى الخليج. رجال التعليم تاج فوق رؤوسنا هم من علمونا وسهروا على تربيتنا.
هناك اذكياء يستغلون السلطة وهناك اغبياء يضنون انهم اغبياء ويستغلون السلطة ضنًّا منهم ان كل يملك مركزا في الدولة يفعل مايشاء ماذا عن القياد الذين يستغلون مناصبهم من اجل نفخ جيوبهم بالمال بدون محاسبة هل هذه سياسة ضرب الفقير بالفقير لحماية الغني ام سياسة ان الشعب لايساوي شيئا بدون السلطة اما الواقع هوزان السلطة لاتساوي شيئا بدون الشعب اما بالنسبة لهذا المقدم فهو من اغبى اغبياء الوطن
جميل هذا الحكم لكن اين هي المساواة في تطبيق القانون ؟ وهل هناك شرعية لاحد ما ليفرق ( نصوصة ) و العصا و السب و الشتم على المواطنين بدون محاكمة على جرائمه ؟؟؟ نحن نريد هذا الحكم لكن ماذا عن ثلاث سنوات في حق شاب قام بصفه قائد وشتمه ؟ وفي نفس الموقف قام قائد وعوم سلطة بستم وضرب مواطن ولم يحاسب ؟؟؟؟
يجب محاكمة المتعاقدين لاخلالهم بالشرط. الذي وظفوا به
حكم غير منصف بتاتا بالمقارنة مع التهم المنسوبة إليه … غي قراو فيه وجه الله أما العقوبة خاص تكون على الأقل 5 سنوات