"المحلي" يرد دينا قديما لـ"الأسود غير المروضة"

نجح المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في بلوغ نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المستمرة بالملاعب الكاميرونية إلى غاية 7 فبراير الجاري.

وجاء تأهل العناصر “المحلية” إلى نهائي “شان” الكاميرون، بعد انتصارهم البيّن برباعية نظيفة على البلد المنظم، أمس الأربعاء، في محطة المربع الذهبي.

وتمكن بذلك أبناء الحسين عموتة من رد دين عمره 33 عاما لـ”الأسود غير المروضة”، حين أخرجت المنتخب الأول من نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 1988 بالمغرب.

وتغلب الكاميرون وقتها على “أسود الأطلس” بهدف دون رد من توقيع “سيريل ماكانكي”، في مباراة احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 23 مارس 1988.

ويأمل المنتخب المحلي أن يحذو حذو الكاميرونيين قبل 33 سنة، ويظفر بلقب الـ”شان”، على اعتبار أن المنتخب الكاميروني اقتنص “كان” 1988 بعد تجاوزه البلد المستضيف (المغرب) في دور النصف، ثم نيجيربا في المباراة النهائية.

ويصطدم “أسود” البطولة الاحترافية في نهائي “شان” الكاميرون بالمنتخب المالي المتأهل على حساب غينيا بركلات الترجيح (5-4)، وذلك بعد نهاية زمن المواجهة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل دون أهداف.

وسيكون ملعب “أحمدو أهيدجو” بياوندي مسرحا لمباراة المحليين ضد مالي، الأحد المقبل، بداية من الثامنة مساء.