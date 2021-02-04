"المحلي" يرد دينا قديما لـ"الأسود غير المروضة"

"المحلي" يرد دينا قديما لـ"الأسود غير المروضة"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 4 فبراير 2021 - 21:24

نجح المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في بلوغ نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المستمرة بالملاعب الكاميرونية إلى غاية 7 فبراير الجاري.

وجاء تأهل العناصر “المحلية” إلى نهائي “شان” الكاميرون، بعد انتصارهم البيّن برباعية نظيفة على البلد المنظم، أمس الأربعاء، في محطة المربع الذهبي.

وتمكن بذلك أبناء الحسين عموتة من رد دين عمره 33 عاما لـ”الأسود غير المروضة”، حين أخرجت المنتخب الأول من نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 1988 بالمغرب.

وتغلب الكاميرون وقتها على “أسود الأطلس” بهدف دون رد من توقيع “سيريل ماكانكي”، في مباراة احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 23 مارس 1988.

ويأمل المنتخب المحلي أن يحذو حذو الكاميرونيين قبل 33 سنة، ويظفر بلقب الـ”شان”، على اعتبار أن المنتخب الكاميروني اقتنص “كان” 1988 بعد تجاوزه البلد المستضيف (المغرب) في دور النصف، ثم نيجيربا في المباراة النهائية.

ويصطدم “أسود” البطولة الاحترافية في نهائي “شان” الكاميرون بالمنتخب المالي المتأهل على حساب غينيا بركلات الترجيح (5-4)، وذلك بعد نهاية زمن المواجهة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل دون أهداف.

وسيكون ملعب “أحمدو أهيدجو” بياوندي مسرحا لمباراة المحليين ضد مالي، الأحد المقبل، بداية من الثامنة مساء.

المنتخب الكاميروني المنتخب الوطني المحلي لكرة شان" الكاميرون نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين

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‫تعليقات الزوار

11
  • fidèl marocain
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:29

    نتمنى الكاس للمغرب ملاحظة الكعبي ليس له مكان في الفريق مع اني كنت اظن انه سيصبح لاعبا كبيرا وهداف المنتخب الاول

    17
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  • مراد
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:30

    وكان دين آخر لم يدركه والضبط في اقصاءيات كأس افريقيا ان لم تخنني الذاكرة 2010بمركب مدينة فاس وانهزم المغرب ب هدفين لصفر أمام الكمرون

    4
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  • معلق
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:41

    لنكن واقعيين هذه البطولة لا تعكس مستوى الكرة الإفريقية والبطولة الوطنية بطولة تتفوق على باقي البطولات فنيا والبنية التحتية وبالتالي فطبيعي أن المنتخب المحلي يفوز على كل الخصوم وبالتالي لا يجب البناء على هذه النتائج نحن نريد الفوز بكأس إفريقيا للأمم وكفى…

    9
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  • وجدي
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:46

    إيش جاب لي جاب كما يقول المصريون. فالشان بطولة غير معترف بها لا يمكن مقارنتها بالكان الحقيقي بأي حال من الأحوال. هي بطولة ودية لمنح فرص للاعبين المحليين قصد تسويقهم إعلاميا تمهيدا لاحترافهم إن برزوا.

    5
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  • oubarimames
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:53

    ça prouve que nous n’avons pas besoin des entraîneur étrangers

    3
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  • سعيد الألفة
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:54

    وكذلك دين آخر بمدينة القنيطرة بالملعب البلدي لحساب اقصائيات كأس العالم باسبانيا 1982..يوم اضاع اللاعب شيشا ضربة جزاء تصدى لها الحارس طوماس انكونو ..فكانت سببا لهجرة اللاعب الودادي الى سويسرا..

    4
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  • TEACHER
    الخميس 4 فبراير 2021 - 21:59

    الشئ الذي لم يفهمه المتتبعين هو اصرار المدرب على إدخال الكعبي في كل المقابلات كأساسي واللعب لمدة 90 دقيقة رغم فشله في التسجيل و تأكيده أنه لا يعطي أية إضافة للمنتخب. لم لا إعطاء الفرصة للاعبين مهاجمين آخرين. هذا منتخب وطني !!!!

    4
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  • بن حميدو المناصرة
    الخميس 4 فبراير 2021 - 22:02

    عنوان في محله غني عن التعليق الدين قديم وبفس الدور على ما اعتقد. لكت زيدونا
    شكرا اسودنا وحظا موفقا في النهاية

    1
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  • الواقعي
    الخميس 4 فبراير 2021 - 22:03

    الله يهديكم اشمن دين.واش هاذي بطولة بعدا.راه غير حنا لي لاعبين فيها مع أرانب السباق .و المنتخب الاول ماشي هو المنتخب المحلي . نردو الدين ايلا غلبناهم فالمنتخب الاول

    -1
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  • م المصطفى
    الخميس 4 فبراير 2021 - 22:09

    كنت من المتبعين لهذه المقابلة حتى النهاية. لقد كانت مقابلة هائلة بكل المقاييس، لا من حيث الأهداف فحسب، ولكن من حيث الانسجام الذي حصل بين كل اللاعبين ، والذي توج بانتصار كبير على فريق الكامرون.
    عندي ملاحظة خفيفة إيجابية وليست من باب انتقاد صاحبها أبدًا . وتخص حارس المرمى الذي كان منألقا في حراسة مرماه. لكنه في بعض الأحيان يبدي قلقه على بعض اللاعبين. هل ذلك عتاب للاعبين أم مجرد ضياع للوقت فقط؟

    7
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  • مانفريد فون
    الخميس 4 فبراير 2021 - 22:10

    الفريق المغربي الوحيد الذي أشجعه،وأعتقد حقا أنه يستحق التشجيع.
    حظ سعيد وإن شاء الله الكأس الثانية

    3
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