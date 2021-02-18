المحمدية تشكو "تضييق الخناق" بشواطئ المدينة

في الوقت الذي سمحت فيه السلطات بعمالات الدار البيضاء للمواطنين بالولوج إلى الشواطئ وممارسة رياضة المشي، تخفيفا من معاناتهم بسبب التدابير المتعلقة بجائحة كورونا، فإن السلطات بعمالة المحمدية ما تزال تواصل إغلاق بعض فضاءات الترويح عن النفس في وجه الساكنة.

وأثار استمرار إغلاق سلطات المحمدية لمنتزه “لافاليز”، بتوصية من لجنة اليقظة، ومنع الولوج إلى الشاطئ، غضبا في صفوف الساكنة، التي باتت تطالب بفتح هذه الفضاءات وتخفيف القيود الاحترازية.

ولفت مواطنون بمدينة “الزهور” إلى أن السلطات، ومعها لجنة اليقظة، لم تراع الظروف النفسية التي يعيشها سكان المحمدية بسبب إغلاق هذه الفضاءات، داعين إلى إعادة فتحها على غرار باقي المناطق الساحلية بالمملكة.

واستغرب مواطنون تحدثوا لجريدة هـسبريس الإلكترونية إقدام سلطات المحمدية على هذه الخطوة، في وقت خففت فيه سلطات الدار البيضاء من قيود كورونا على الرغم من كون العاصمة الاقتصادية كانت مصنفة ضمن المدن الأكثر إصابة بالفيروس.

وشدد فاعلون محليون على أن لجنة اليقظة بالمحمدية تغض الطرف عن الأسواق و”الجوطية” المكتظة عن آخرها، بينما تصدر تعليمات لمنع المواطنين من الولوج إلى شاطئ المركز، والاقتصار فقط على “الكورنيش” والمقاهي المتواجدة به.

وأكدت تصريحات مواطنين على أن كثيرا من الأسر ترغب في ممارسة المشي بالشاطئ، غير أن السلطات تمنع ذلك، وتفرض الكورنيش أو الجلوس بالمقاهي.

وطالب فاعلون بمواقع التواصل الاجتماعي السلطات بعمالة المحمدية بالسماح للمواطنين بولوج الشاطئ، وكذا فتح منتزه “لافاليز”، وذلك للتخفيف من الآثار النفسية التي يعيشونها جراء التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

كما ناشد مواطنون السلطات بولاية جهة الدار البيضاء إعطاء تعليماتها إلى نظيرتها بالمحمدية قصد تخفيف الإجراءات، والسماح لهم بالولوج إلى المنتزه البحري وكذا إلى الشاطئ.

ويأتي هذا المطلب الملح من طرف الساكنة بالمحمدية في وقت تعرف فيه شواطئ العاصمة الاقتصادية، بكل من عين السبع والبرنوصي وغيرهما، توافد المواطنين عليها لممارسة رياضة المشي، وذلك بعدما كانت السلطات قد شددت مراقبتها في وقت سابق ووضعت حواجز لمنع الولوج إليها.