المخدرات تجر شخصين إلى القضاء بقصبة تادلة

المخدرات تجر شخصين إلى القضاء بقصبة تادلة
صورة : أرشيف
الخميس 11 فبراير 2021 - 20:16

أفلحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بقصبة تادلة، في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء، في إلقاء القبض على شخصين في عقدهما الخامس بالنفوذ الترابي لجماعة سمكت ـ قيادة آيت الربع بقصبة تادلة، للاشتباه في تورطهما في تهمة حيازة وترويج المخدرات.

وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك بالمركز الترابي نفسه حجزت، خلال هذه العملية، 60 كيلوغراما من الكيف سنابل و10 كيلوغرامات من طابا، كانت في طريقها إلى التوزيع نواحي بني ملال.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الموقوفين، اللذين جرى وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة قصد تعميق البحث معهما، كانا يخبئان الكمية سالفة الذكر من الممنوعات بدقة في كومة من التبن توجد بالقرب من مقر سكناهما بدوار أرميمينة بجماعة سمكت.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية، لمنع ترويج المخدرات والحد من الأسباب المؤدية إلى الجريمة بحسب ما أوردته المصادر نفسها.

الدرك الملكي بقصبة تادلة الكيف سنابل جماعة سمكت قيادة آيت الربع حيازة وترويج المخدرات

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