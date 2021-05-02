المخدرات توقع شخصين في يد الدركيين بتزنيت

المخدرات توقع شخصين في يد الدركيين بتزنيت
صورة: أرشيف
الأحد 2 ماي 2021 - 18:21

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، في عمليتين متفرقتين، شخصين على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية متعلقة باستهلاك وحيازة والاتجار بالمخدرات على مستوى تراب جماعة الركادة أولاد جرار.

العملية الأمنية الأولى جاءت على إثر تحريات ميدانية دقيقة أنجزتها العناصر الدركية طيلة الأيام الماضية، ومكنت من توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بترويج المخدرات وسط مركز ودادية الخير بجماعة الركادة تزامنا مع انعقاد السوق الأسبوعي بالمنطقة.

وأسفرت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية التي تمت بعد كمين أمني محكم، عن تحديد هوية المتورط الثاني في العملية وتوقيفه داخل منزل عائلته وحجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه المواد الممنوعة.

وتم إيداع المشتبه فيهما، البالغين من العمر بين 20 و30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره فرقة المركز القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والتفتيش لتوقيف مجموعة من المتورطين المحتملين بكل من إقليمي تزنيت وسيدي إفني.

الاتجار بالمخدرات الحراسة النظرية الدرك الملكي تزنيت

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