المخدرات والسرقة تورط 5 أشخاص بخنيفرة

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية بخنيفرة من توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج مخدرات الشيرا وسنابل “الكيف” والتبغ، يبلغان من العمر 30 و45 سنة.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن المصالح الأمنية المكلفة بالعملية ضبطت لدى الموقوف الأول، البالغ من العمر 30 سنة، حوالي كلغ واحد من مخدر الشيرا، كان بصدد ترويجها بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة خنيفرة، فيما ضبطت لدى الثاني، البالغ من العمر 45 سنة، ثلاثة كلغ من مخدر الشيرا، وحوالي 30 كلغ من سنابل “الكيف” وأوراق التبغ المهرب.

كما تم حجز مبالغ مالية لدى الموقوفين محصلة من مردود الاتجار بالمخدرات، لتتم إحالتهما على فرقة الشرطة القضائية التي قامت بتعميق معهما البحث ووضعهما تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وفي سياق متصل تمكنت المصالح الأمنية نفسها خلال الأسبوع الجاري من توقيف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة، وشخصين آخرين، أحدهما ضبط متلبسا بترويج المخدرات، والآخر من أجل تصنيع وتقطير ماء الحياة، مع حجز مجموعة من المعدات والمواد الأولية التي تستعمل في ذلك، ليتم إخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية.