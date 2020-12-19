المخرجة الدغوغي توقّع على وثائقي "أيقونة نضالية"

وقّعت الصحافية والمخرجة سومية الدغوغي على إنتاج جديد تم بثّه على قناة “ميدي 1 تيفي” الجمعة 18 دجنبر الجاري على الساعة التاسعة مساء؛ وهو شريط وثائقي مدته 50 دقيقة، يتمحور حول محمد بصيري، أيقونة النضال من أجل الوحدة الترابية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والذي كان من أشد المقاومين للاحتلال الإسباني.

ينضاف هذا الفيلم الوثائقي الجديد إلى قائمة الأعمال التي أنجزتها سومية الدغوغي حول قضية الصحراء المغربية، نذكر من ضمنها “الصحراء.. حروب حقيقية وسلم مزيف”؛ وهو شريط وثائقي في 96 دقيقة حول جذور وتاريخ ملف الصحراء المغربية بثّ من القناة الثانية (2M).

كما تشمل أعمال الدغوغي الوثائقي “وفجأة الترحيل” الذي بُثّ على قناة “دوزيم”، وتطرق إلى عملية الترحيل الإجبارية واللا إنسانية التي قامت بها الجزائر سنة 1976 في حقّ 350 ألف مغربي مقيم في هذا البلد؛ وهو الوثائقي الذي حاز على الجائزة الكبرى محمد السادس للصحافة.

أما العمل الثالث، فيتعلق بالوثائقي “الزاوية الأخرى للذاكرة” في 52 دقيقة، والذي بث أيضا على القناة الثانية، ويدور موضوعه حول معاناة المغاربة المحتجزين لمدة أزيد من ربع قرن من لدن الجزائر وجبهة “البوليساريو”.