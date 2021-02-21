المدافع آدم ماسينا يقبل اللعب مع "أسود الأطلس"

المدافع آدم ماسينا يقبل اللعب مع "أسود الأطلس"
صورة: أرشيف
الأحد 21 فبراير 2021 - 08:09

بات آدم ماسينا، مدافع نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم، قريبا من الحصول على جواز السفر المغربي، من أجل تأهيله للمشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي في المباراتين المقبلتين أمام كل من موريتانيا وبوروندي في مارس المقبل، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي من المنتظر أن تحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن جامعة الكرة باشرت الإجراءات الخاصة بتمكين ماسينا من الحصول على جواز السفر المغربي، بعد أن وافق اللاعب على اللعب لمنتخب “أسود الأطلس” بعدما ظل مترددا لفترة في تلبية الدعوة.

ويُعتبر آدم ماسينا من المواهب المغربية الصاعدة في الملاعب الأوروبية، حيث دافع على قميص عدد من الفرق؛ أبرزها بولونيا الإيطالي، الذي انتقل منه إلى واتفورد صيف سنة 2018.

يُشار إلى أن صاحب الـ27 سنة مرشح بقوة لشغل مركز الظهير الأيسر وتعويض حمزة منديل، مدافع نادي شالكه الألماني الذي طالته العديد من الانتقادات بسبب تواضع مستواه ولم يعد يُقنع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

آدم ماسينا المنتخب المغربي واتفورد وحيد خاليلوزيتش

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‫تعليقات الزوار

2
  • Hassan
    الأحد 21 فبراير 2021 - 08:24

    الحل هو تكوين الفىات الصغرى و الاستثمار في مراكز التكوين. الالاف من المواهب تضيع في مختلف الرياضات. يجب احياء دوريات المدارس واذخالها في البرامج المدرسية لانها ستعطي مواهب كبيرة . اما سياسة تجنيس لاعبين من اصول مغربية فهو تهرب من المسؤولية و البحث عن الحل السهل

    6
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  • marjane
    الأحد 21 فبراير 2021 - 08:36

    مرحبا والف مرحبا را الكواشا قلالين فهاذ البلاد

    1
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