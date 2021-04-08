المدرب الإيطالي "زينغا" يرغب في تدريب الرجاء

المدرب الإيطالي "زينغا" يرغب في تدريب الرجاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 8 أبريل 2021 - 09:41

توصلت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، بالسيرة الذاتية للمدرب الإيطالي والتر زينغا، الذي أبدى رغبته في الإشراف على القائمة التقنية لـ”النسور”، لتعويض جمال سلامي، الذي استقال من منصبه صباح اليوم الأربعاء.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن إدارة “الفريق الأخضر” توصلت بالسيرة الذاتية للمدرب السابق لنادي كالياري الإيطالي، عن طريق وكيل أعماله، إذ أبدى المدرب الإيطالي رغبة قوية في قيادة الرجاء خلال الفترة المقبلة، علما أنه على علم بالأزمة المالية التي يُمر منها الفريق.

ووفق المصادر نفسها فإن الحارس الأسبق للمنتخب الإيطاليي زينغا، والذي قاد فرقا كبيرة في “الكالتشيو”، تحمس للموضوع، رغم علمه بالراتب الذي يُمكن أن يتقاضاه في الرجاء، بحيث يعلم قيمة الفريق على المستوى القاري والعربي، لاسيما أنه بدون فريق في الوقت الراهن.

وقاد زينغا عددا من الفرق الأوروبية الكبيرة، على غرار باليرمو وسامبدوريا وكالياري، وولفرهامبتون الإنجليزي، كما سبق أن أشرف على تدريب النصر والجزيرة والشباب بالإمارات، إلى جانب النصر السعودي، ودينامو بوخارست الروماني، وفرق أخرى على المستوى الأوروبي.

وحسب المصادر ذاتها فإن الإيطالي الآخر كريستيان بانوتشي عبر بدوره عن رغبته في خلافة سلامي على رأس العارضة التقنية للرجاء، بعد أن وضع وكيل أعماله سيرته الذاتية لدى إدارة الفريق، فور علمه باستقالة الإطار الوطني من مهامه.

وتألق بانوتشي بشكل كبير في مشواره كلاعب، إذ دافع عن ألوان مجموعة من الأندية الكبيرة، على غرار قطبي الكرة الإيطالية ميلان وإنتر وروما وبارما، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي، كما درب باليرمو وليفورنو في إيطاليا، واشتغل كمدرب أول للمنتخب الألباني.

ومن المرتقب أن تحسم إدارة النادي، في الساعات القليلة المقبلة، هوية المدرب الجديد الذي سيقود سفينة “الفريق الأخضر”، علما أنها قلصت لائحة المرشحين في وقت سابق إلى ثلاثة أجانب، في انتظار اختيار “البروفايل” الأنسب لتسلم مقاليد تدريب الرجاء الرياضي في فترة حساسة، خصوصا أن “أجندة” النادي مزدحمة بالمباريات في مختلف الواجهات.

وكما أشارت “الجريدة” في مواد سابقة فإن الإطار الوطني جمال سلامي أبلغ المكتب المديري للرجاء الرياضي، برئاسة رشيد الأندلسي، بقرار وضع حد لمسيرته مدربا لـ”الفريق الأخضر”، معتذرا عن عدم قدرته على الاستجابة لطلب مسؤولي النادي واللاعبين وقدماء المسيرين بالعدول عن قراره والاستمرار في قيادة سفينة الرجاء حتى نهاية الموسم الجاري.

استقالة جمال السلامي كرة القدم نادي الرجاء الرياضي والتر زينغا

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‫تعليقات الزوار

9
  • رأي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:43

    الرجاء امس اصبح جد ضعيف،هزيمة امام الحسنية ستعصف بالمكتب المسير

    5
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  • يوسف
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:44

    داك الشوية لي بقا فالعملة الصعبة .. عطيوه ليه! .. على الأقل السلامي ولد البلاد و خذم الرجاء مزيان.

    35
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  • البوهالي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:49

    ههههه زينكا الاصع الاقرع تذكرته جيدا لما كان في التسعينات حارسا للمنتخب الايطالي

    -6
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  • youssef widadi
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:51

    الأنسب للرجاء هو السي جمال السلامي اما هؤلاء يبحثون عن موقع قدم في أفريقيا لا غير و ثانيا صعب جدا ان يفهموا عقلية الاعب المغربي ( إلا مدربين أجانب يشكلون الاستثناء) صراحة ما تعرض له السلامي أمر يصعب تقبله في اعتقادي هناك خيانة لهدا الإطار الكفء واتمنى له وللرجاء الأفضل…

    25
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  • محمد مداني
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:54

    من عاش بالتكبر و الكبرياء مات بالحسرة ممزوجة بالندم وانحطاط الرجاء سببه جمهورها الذي ليس له وعي

    36
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  • Abdouw
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:57

    انها الحماقة بعينها
    عدم الاعتراف بالجميل من بعض حياحة الرجاء
    انه الجهل بعينه
    انا ادعم المدرب الوطني
    انكم بتشجيع المنتوج الوطني تساهمون في اقتصاد الوطن

    19
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  • البرتقالة المرة
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:03

    ههههههه صدق من قال(( خبز الدار ياكلو البراني)) فرطو فالسلامي و بغيتو دجيبو لينا الطالياني فالوقت اللي فيه الرجاء بالصح كتعاني من بعض الجمهور و مكتب اناني ياحسرة على الرجاء العالمي.

    14
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  • رجاوي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:20

    مرحبا بالمدرب الجديد، نتمناوا للرجاء كل خير ان شاء الله

    -8
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  • رجاوي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:37

    خبز الدار ياكلوا البراني هنيئا لكم أيها المسيرين الفاشلين عوض البحث عن مصادر مالية تقومون بإغراق الفريق

    1
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