المدرب الشابي: نادي الرجاء مشتل لأفضل المواهب

أكد التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن فريقه لعب بطريقة جيدة خلال المباراة التي جمعته، الأربعاء، بمضيفه نامونغو التنزاني، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشابي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اللقاء: “لعبنا بشكل جيد خلال المباراة اليوم، وكل اللاعبين قدموا مستوى مميزا. كما أريد أن أؤكد أن 25 لاعبا بالجودة نفسها، وليس لدينا فريق أول وآخر ثان، بحكم أن النادي يُعتبر مشتلا يضم أفضل المواهب الشابة”.

وأضاف المتحدث نفسه: “لقد تابعنا اليوم كيف ظهر فريقنا بفعالية كبيرة ومستوى يستحق كل التنويه، وقد أكد اللاعبون الذين منحت لهم الفرصة أحقيتهم بالدفاع عن قميص الرجاء الرياضي”.

وتمكن الفريق “الأخضر” من العودة بفوز ثمين من خارج الديار بثلاثية ثمينة، ليُواصل رفاق زكرياء الهبطي تحقيق النتائج الإيجابية في الكونفدرالية، بالعلامة الكاملة بخمسة انتصارات في مبارياتهم الخمس التي لعبوها في المجموعة الرابعة، والتي يتربعون على عرش صدارتها برصيد 15 نقطة.