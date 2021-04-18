المدرب الشابي يبعث التفاؤل في جمهور الرجاء

أبدت جماهير الرجاء الرياضي لكرة القدم تفاؤلها بمستوى “الفريق الأخضر” خلال أول مباراة قادها المدرب الجديد التونسي لسعد جرده الشابي على رأس طاقمه التقني، وآلت لأصدقاء العميد محسن متولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول أمس الجمعة، لحساب الجولة 12 من البطولة الاحترافية.

ودونت العديد من الجماهير الرجاوية تعليقات في حسابات “الفريق الأخضر” بمواقع التواصل الاجتماعي، كانت أغلبها إيجابية، منوهة بالنظام التكتيكي الذي اتبعه الشابي أمام “الماط”. واستحسن أنصار “القلعة الخضراء” أداء الفريق أمام المغرب التطواني، خصوصا في الشق الهجومي.

وتنبأ الجمهور الرجاوي بتحقيق نتائج إيجابية من “النسور” رفقة الشابي في قادم الاستحقاقات، نظرا للنهج الهجومي والضغط العالي الذي ينتهجه المدرب التونسي.

من جهته؛ سيحدد الشابي اللائحة التي ستسافر إلى تنزانيا لمواجهة نادي نامونغو، الأربعاء المقبل، لحساب خامس جولات دور المجموعات برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” أن الشابي سيحدث العديد من التغييرات في تشكيلة “النسور” أمام الفريق التنزاني، لاسيما أن الرجاء ضمن تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

تجدر الإشارة إلى أن فريقي الرجاء الرياضي ونهضة بركان اتفقا على كراء طائرة للسفر معا إلى تنزانيا وزامبيا، تحضيرا لخوض مباراتيهما في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام كل من فريقي نامونغو ونابسا ستارز، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.