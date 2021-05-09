المدرب المرابط يشيد بمجهودات "اتحاد طنجة"

المدرب المرابط يشيد بمجهودات "اتحاد طنجة"
صورة: أرشيف
الأحد 9 ماي 2021 - 01:16

عبر الإطار الوطني إدريس المرابط، مدرب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عن ارتياحه التام وسعادتها بنتيجة الفوز التي حققها “فرسان البوغاز” على حساب يوسفية برشيد، بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 15 من الدوري الاحترافي.

وأكد مدرب اتحاد طنجة أن الفريق حقق الهدف المسطر خلال النصف الأول من بطولة هذا الموسم، وهو الحصول على 20 أو 22 نقطة، الشيء الذي جاء بعد الفوز على يوسفية برشيد، الجمعة، إذ أنهى اتحاد طنجة مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة.

إدريس المرابط اتحاد طنجة لكرة القدم الدوري الاحترافي يوسفية برشيد

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