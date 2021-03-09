المدرب الهولندي يخرج إحتارين من لائحة "الطواحين"

أبعد فرانك دي بور، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، اللاعب محمد إحتارين ذا الأصول المغربية من القائمة المستدعاة استعدادا لمباريات “الطواحين” أمام كل من تركيا ولاتفيا وجبل طارق على التوالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعرفت لائحة المنتخب الهولندي غياب إحتارين بقرار من المدرب فرانك دي بور، الذي يرى أن مستوى اللاعب ذي الأصول المغربية تراجع خلال الفترة الأخيرة، إذ تم إدراج اسمه ضمن لائحة “الطواحين” لأقل من 21 سنة.

وسيحل رفاق دي يونغ ضيوفا على تركيا، وبعدها بثلاثة أيام سيستقبلون لاتفيا، على أن يرحلوا لمواجهة منتخب جبل طارق، لحساب منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى “المونديال”.

وكان إحتارين تلقى اتصالات مكثفة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل إقناعه بالدفاع على قميص “أسود الأطلس”، غير أنه أدار ظهره لمنتخب بلاده “الأصلي”، مفضلا تمثيل هولندا بلد المولد والنشأة؛ غير أن غيابه عن تشكيلة “الطواحين” قد يجعل مصيره لا يختلف عن عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين اختاروا بلد النشأة، قبل أن يصطدموا بواقع الإقصاء من مدربي منتخباتهم.