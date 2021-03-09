المدرب الهولندي يخرج إحتارين من لائحة "الطواحين"

أبعد فرانك دي بور، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، اللاعب محمد إحتارين ذا الأصول المغربية من القائمة المستدعاة استعدادا لمباريات “الطواحين” أمام كل من تركيا ولاتفيا وجبل طارق على التوالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وعرفت لائحة المنتخب الهولندي غياب إحتارين بقرار من المدرب فرانك دي بور، الذي يرى أن مستوى اللاعب ذي الأصول المغربية تراجع خلال الفترة الأخيرة، إذ تم إدراج اسمه ضمن لائحة “الطواحين” لأقل من 21 سنة.
وسيحل رفاق دي يونغ ضيوفا على تركيا، وبعدها بثلاثة أيام سيستقبلون لاتفيا، على أن يرحلوا لمواجهة منتخب جبل طارق، لحساب منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى “المونديال”.
وكان إحتارين تلقى اتصالات مكثفة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل إقناعه بالدفاع على قميص “أسود الأطلس”، غير أنه أدار ظهره لمنتخب بلاده “الأصلي”، مفضلا تمثيل هولندا بلد المولد والنشأة؛ غير أن غيابه عن تشكيلة “الطواحين” قد يجعل مصيره لا يختلف عن عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين اختاروا بلد النشأة، قبل أن يصطدموا بواقع الإقصاء من مدربي منتخباتهم.
ونحن كذلك لا نرغب في تمثيلك للمنتخب المغربي. أحترم كثيرا زياش و حكيمي و كل اللاعبين الذين فضلوا بلدهم على حساب بلدان أخرى.
فعلا راه احتارن بمعنى احتار فسقط في الاختيار.
وذلك مصير من يفضل بلد الجنسية على وطن الأجداد.
ولن يكون مصيره افضل من الحدادي
هذا ما كنا نخشاه أن يقع لهذا الاعب، لأننا أخذنا العبرة من إقصاء لا عبين مزدوجي الجنسية. وخير مثال ما وقع لمنير الحدادي الذي تدارك الأمر بالعودة إلى أحضان الفريق الوطني المغربي بعد قرار الفيفا والطاس.
مساكن كايضحكو عليهم حتى يفرطو فبلادهم و يخليوهم بحال دوك لمطلقات اللي كايكون عاجبهم زينهم فالاول و كايتكبرو على الدرويش ، غير كايقضي فيهم الغني غرضو كايلوحهم بحال شياطة ، خلاوها لمغاربة و شد فلابو دابا و بقا تجفف ليهم باش غير ايخليوك معاهم و تسمى فالمنتخب
كل ما أغشاه هو أن تقوم جامعة الكرة برفع دعاوى قضائية في الأرض والبحر والجو …. من أجل استصدار حكم يقضي بحمل احتارين لقميص المنتخب المغربي ، وتهسر أموال ضرائبتا على لاعب متخلى عنه ، مثلما فعلت مع الشخص الذي تخلى عنه المنتخب الإسباني …….. كل الشكر لزياش ولحكيمي : الكبيران المتألقان ، اللذان اختارا المغرب حبا وطواعية ….. ولا مكان في منتخبنا لمن أدار ظهره لنا .