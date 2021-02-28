المدرب منير شبيل يقترب من مغادرة حسنية أكادير

المدرب منير شبيل يقترب من مغادرة حسنية أكادير
أرشيف
الأحد 28 فبراير 2021 - 13:02

يفاضل فريق حسنية أكادير لكرة القدم بين ثلاثة مدربين لخلافة المدرب منير شبيل في تدريب “الفريق السوسي”، إذ يرتقب الحسم في إقالته في قادم الأيام بسبب النتائج السلبية التي حصدها رفاق العميد ياسين الرامي، والأداء الباهت الذي بات يقلق كل مكونات الفريق.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن إدارة الحسنية تدرس السير الذاتية لثلاثة مدربين يرتقب اختيار أحدهم لخلافة منير شبيل، وهم كل من بيدرو بنعلي، هشام الدميعي ورضا حكم.

فريق حسنية أكادير كرة القدم مغادرة منير شبيل

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