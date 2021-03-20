المدرب كارتيرون يطلب عودة أوناجم إلى الزمالك

أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب العائد لقيادة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أنه يرغب في عودة المهاجم المغربي محمد أوناجم، المعار لنادي الوداد الرياضي البيضاوي، مشددا على أن هذا اللاعب يعد من الأسماء القادرة على تقديم الإضافة إلى الفريق “الأبيض”.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن كارتيرون تعجب من رحيل أوناجم من الأساس، وأكد أن وجود هذا اللاعب كان مهما للغاية لما يتمتع به من إمكانيات وخبرات كبيرة؛ وهو ما دفعه إلى التمسك به، خلال فترة وجوده على رأس القائمة التقنية للزمالك.

وحسب المصادر نفسها، فإن المدرب الفرنسي طلب عودة أوناجم إلى صفوف فريق الزمالك خلال الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله عن الفريق “الأبيض”، حيث يُعتبر وجوده مكسبا كبيرا للزمالك.

يُشار إلى أن فريق الزمالك المصري قد وافق على عودة لاعبه محمد أوناجم إلى نادي الوداد الرياضي البيضاوي على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي، كما أن عودة كارتيرون إلى قيادة الفريق “الأبيض” قد تُعجل بعودة اللاعب إلى مصر.