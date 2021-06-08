خاليلوزيتش يضع آخر اللمسات على تشكيلة "الأسود "

أنهى المنتخب الوطني المغربي مساء أمس الاثنين الجزء الأول من تربّصه المغلق، الذي استهله منذ أسبوع، استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين ستجمعانه بمنتخبي غانا وبوركينافاسو اليوم الثلاثاء ويوم السبت المقبل، على التوالي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وأجرى المنتخب الوطني المغربي مساء أمس سابع وآخر حصة تدريبية قبل مواجهته للمنتخب الغاني اليوم الثلاثاء، وضع من خلالها الناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش آخر اللمسات على التشكيل النهائي والنهج التكتيكي الذي سيخوض به المواجهة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مقربة من الفريق الوطني أن خاليلوزيتش اشتغل طيلة الأسبوع الماضي على تعزيز الانسجام بين اللاعبين فوق المستطيل الأخضر، من أجل تطوير الأداء الفني لـ”أسود الأطلس” قياسا بالمباريات السابقة.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته أمام “البلاك ستارز” بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، بقيادة طاقم تحكيمي سنغالي (حكم الساحة: ديوف أدالبير والمساعدان: غيي الحاجي عبد العزيز، ونغوم ممادو).