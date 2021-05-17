المدرسة الأمريكية بمراكش تطلق الباكالوريا الدولية

أعلنت المدرسة الأمريكية بمراكش عن إطلاق برنامج الباكالوريا الدولية ابتداء من شتنبر المقبل، لتصبح بذلك أول مؤسسة يتم الترخيص لها من قبل منظمة الباكالوريا الدولية لتدريس برنامج الدبلوم الدولي باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ووجهت المدرسة بلاغا إلى جميع آباء وأولياء التلاميذ في جهة مراكش-أسفي لإخبارهم بإطلاق دبلوم الباكالوريا الدولية الموجه للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة، وهو عبارة عن برنامج دراسي متكامل وذي جودة عالية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مجموعة من المهارات، منها الإبداع والتفكير النقدي والقدرة على التعلم مدى الحياة، بحيث يستفيد الطلبة من إعداد متقدم ودقيق من خلال البحث العلمي والتأمل والتعلم القائم على المشاريع. ومن بين مميزات البرنامج أيضا، قدرته على تحضير الطلبة لولوج عدد من الجامعات المرموقة في العالم.

وقال الدكتور كيسي أصاطو، مدير المدرسة الأمريكية بمراكش، إن “هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة لجميع مكونات المدرسة”، ووجه في هذا الصدد شكرا خاصا إلى جميع الآباء وأولياء الأمور والأساتذة والأطر الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا بجد لأكثر من سنتين على التوالي لتحقيق هذا الإنجاز.

كما استحضر مدير المدرسة الأميركية بمراكش “كل الجهود التي قام بها الطاقم الإداري والتربوي، بما في ذلك الحصول على تكوين عالي الجودة من طرف منظمة الباكالوريا الدولية، وذلك خلال سنة خيم عليها الوباء”.

وتتطلع المدرسة الأمريكية بمراكش إلى تدريس الباكالوريا الدولية ابتداء من شتنبر 2021، ومن أجل ذلك دعت آباء وأولياء التلاميذ إلى زيارة المدرسة وتفحص الموقع الإلكتروني للمؤسسة للاطلاع على مجموعة من المبادرات الأخرى بالمؤسسة.