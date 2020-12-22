"المركز الديمقراطي" يعزز التشاور العمومي المحلي‬

نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، الأحد المنصرم، دورتين تكوينيتين حول آلية التشاور العمومي المحلي لفائدة 40 شابة وشابا من أبناء مدينة المحمدية، تحت شعار “مشاركة ترابية مواطنة”.

وأكد الدكتور سعيد خمري، رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، أن “الهدف من تنظيم هاتين الدورتين التكوينيتين هو تعزيز الوعي بمبادئ الديمقراطية التشاركية لدى الفاعلين الجمعويين والشباب الباحثين، وتعريفهم بسبل المساهمة في صنع القرار العمومي، لاسيما المحلي”.

وأشار خمري، ضمن إفادته الصحافية، إلى أن “الرهان اليوم على الشباب لتحقيق التنمية الديمقراطية، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الجديدة التي أسندت لهم في دستور المملكة لسنة 2011”.

وخصصت الجلسة التكوينية الأولى لتسليط الضوء على ماهية التشاور العمومي وآليات تفعيله، خاصة على مستوى الجماعات الترابية. كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة للإحاطة بالضمانات الدستورية والقانونية لإشراك المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة، وفق بيان صحافي.

كما حرص هذا البرنامج التكويني، الذي أطره عبد الكبير اجميعي، الخبير في قضايا المجتمع المدني والحكامة التشاركية، على تمكين المستفيدين من منهجية صياغة رأي استشاري.

وشكلت الجلسة التكوينية فرصة أمام المشاركين لاستثمار مكتسباتهم المعرفية النظرية من هاتين الدورتين التكوينين، للتدرب على طريقة صياغة رأي استشاري محلي، إذ عمل المشاركون على اقتراح قضايا مجتمعية مختلفة من الواقع المعاش لمدينة المحمدية وبلورتها كمواضيع لتقارير استشارية، تبعا للبيان ذاته.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن مشاريع برنامج مشاركة مواطنة، الذي أطلقه المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث بداية السنة الجارية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.