المركز السينمائي المغربي يتخلص من أعمال مقرصنة

أتلف المركز السينمائي المغربي، الخميس بمدينة الرباط، محجوز قرصنة للأعمال السينمائية والسمعية البصرية للفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2005، وذلك وفق المساطر الإدارية الجاري بها العمل.

وشملت عملية إتلاف المحجوزات، التي تمت بواسطة آلة دكّ، مليونا و264 ألفا و20 قرصا سمعيا بصريا من صنف (سي دي روم)، و17 ألفا و580 قرصا سمعيا بصريا من صنف (دي في دي)؛ فضلا عن 74 ألفا و360 شريط فيديو (في-أش إيس) و76 شريطا من صنف علب 35 ملم.

كما تم في هذا الإطار إتلاف 15 حاسوبا و10 آلات لنسخ الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، و35 آلة طباعة، وهي آلات كانت تستخدم من لدن المحجوز عليهم في عمليات تزييف الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية.

وعرفت هذه العملية حضور المنظمات المهنية المعنية، ممثلة في كل من رئيس الغرفة المغربية لموزعي برامج السمعي البصري، إبراهيم نايت ابنعيسن، ورئيس الغرفة المغربية للإنتاج السمعي البصري، بوشتى ابراهيمي، بمعاينة لمفوضة قضائية بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط.