المركز الصحي "بنجلول" يرى النور بمدينة بخريبكة

فتح المركز الصحي الحضري بحي بنجلول، بمدينة خريبكة، أبوابه في وجه الراغبين في الاستفادة من خدماته الطبية، من أجل تخفيف الضغط على باقي المراكز الصحية بالمدينة.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس، أن “المركز الصحي الجديد يأتي في إطار تعزيز وتجويد العرض الصحي بمدينة خريبكة، وكذا تقريب الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، وانسجاما مع الجهود المبذولة من طرف السلطات الصحية بالإقليم لمكافحة وباء كورونا”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تشييد هذا المركز الصحي من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، يندرج في إطار مسؤوليته المجتمعية التي تولي أولوية قصوى لهذا القطاع، لما له من وقع إيجابي على الساكنة، خاصة خلال الوضع الصحي الراهن الذي تفرضه الجائحة، وضرورة درء الخصاص في المجال الصحي”.

ومنذ افتتاحه في وجه الساكنة، قدم المركز الصحي بنجلول، الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار، العديد من الخدمات الصحية الأساسية، التي تجاوزت 17500 استشارة طبية في ظرف وجيز.

ومن بين الخدمات الطبية التي يقدّمها المركز الصحي، هناك “فحوصات الطب العام والعلاجات الأساسية، التي بلغت 1300 استشارة طبية وأزيد من 1700 رعاية طبية شهريا”، و”صحة الأم عبر مراقبة الحمل والوضع والتخطيط العائلي والكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم…”، إذ يجري تتبع حالة الحمل لفائدة 45 امرأة، مع استفادة أزيد من 230 امرأة من برنامج التخطيط العائلي شهريا.

وإلى جانب الاشتغال في الصحة المدرسية والتوعية الصحية، يقدم المركز خدماته في “صحة الطفل”، حيث يجري ذلك من خلال عمليات التلقيح ومراقبة النمو والتغذية، إذ يتم في هذا الإطار تلقيح أزيد من 840 طفلا كل شهر، إضافة إلى الكشف وتتبع الأمراض المزمنة، عبر السهر على تتبع حالة 500 مريض يعانون من السكري وارتفاع الضغط الدموي.

وتسهر على هذا المركز المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة، حيث وضعت رهن إشارة الساكنة طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيب وممرضات وممرضين، في انتظار تعزيزه بموارد بشرية إضافية.

يُشار إلى أن المركز الصحي الحضري بحي بنجلول يستعد لإسداء خدماته، في إطار البرنامج الوطني للتلقيح ضد وباء كورونا، من أجل المساهمة في مكافحة تفشي هذا الوباء.