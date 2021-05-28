المركز القضائي يحارب تجار المخدرات في تزنيت

أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الخميس، شابا في عقده الثاني من ذوي السوابق العدلية على أنظار النيابة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات.

وتأتي مسطرة التقديم أمام وكيل الملك بعدما مكن كمين محكم نصبته عناصر دركية ليلة الأربعاء من توقيف المتشبه فيه متلبسا بترويج مخدرا الشيرا وسط جماعة تافراوت، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش عن حجز كميات إضافية من المادة المخدرة المذكورة فضلا عن مبلغ مالي من عائدات أنشطته الممنوعة.

وتعد هذه العملية العاشرة من نوعها التي تقوم بها عناصر المركز القضائي بتزنيت خلال الآونة الأخيرة، بعدما أفلحت عبر تدخلات أمنية متفرقة من توقيف مجموعة من تجار ومروجي المخدرات بجماعات عديدو تابعة للإقليم وتحديد هوية آخرين ينشط بعضهم على الصعيد الوطني ؛ وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها في سبيل تشديد الخناق على ظاهرة الاتجار في الممنوعات بمختلف بأنواعها، ومحاربة كافة مصادر الجريمة، وكل ما من شأنه التأثير على الأمن العام.