المستشارون يتجاهلون "أزمة كورونا" ويُجْمعون على توزيع "كعكة المعاشات"

على الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، فإن مجلس المستشارين قد صادق، اليوم الثلاثاء، على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 4 مليارات سنتيم.
وأكد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية أن المستشارين أجمعوا على إلغاء وتصفية نظام معاشاتهم، داعيا إلى “ضرورة مراعاة حقوق 460 من المستفيدين والمنخرطين، على اعتبار أن رصيد الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي هو ملك للمنخرطين”.
وصادقت اللجنة سالفة الذكر، اليوم الثلاثاء، بإجماع جميع الفرق والمجموعات النيابية، على مقترح القانون الذي يمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.
وأكد رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، جواباً عن سؤال هسبريس، أنه لم يكن هناك أي اعتراض على المقترح وتمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع اللجنة.
وبرر تقرير اللجنة، والذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، المصادقة على المقترح بأن “الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي قنوة ناتجة عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وتأتي المصادقة بالإجماع على المقترح المثير للجدل على الرغم من خروج بعض مكونات الغرفة الثانية بتصريحات صحافية تتحدث عن رفضها الصيغة الحالية لتصفية معاشات المستشارين البرلمانيين؛ بمن فيهم مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، الذين دخلوا في تراشق سياسي مع حزب العدالة والتنمية قبل أن يقبلوا هم أيضا بمنطق “توزيع الغنيمة”.
وتلقى مقترح القانون ذاته انتقادات واسعة من قبل الرأي العام الوطني، والذي عبر عن رفضه لاقتسام معاشات المستشارين التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها حوالي 4 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما دفع في وقت سابق المستشارين إلى توقيف مسطرة التشريع حوله وإعادته للجنة المالية، لكن في النهاية جرت المصادقة عليه بالإجماع.
يقولون انهم يمثلون الشعب والله لايمثلون إلا أنفسهم وليس لهم ضمير ولا حس وطني والله ثم والله لن امنح صوتي لنفايات الأحزاب
I will not forgive you before Allah in the day of judgement
أظن الثورة قادمة لا محالة يا صاحب الرولكسات.. أنا أتعهد يا إخواني الثوار سأصنع لكم مقصلة من شجر الأرز لأني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدم يترقرق بين العمائم واللحى والزرابي الحمراء
تبرعوا لقيتو دولة سايبة حنا دراوش راه غدا منلقاو منكلو غاديو نكلكم راه الجوع كافر
أذن فلاداعي لأنتخاباتٍ مدامت المصالح الشخصية هي الأَوْلى لدى هؤلاء المستغلين لأصوات المواطنين
يقتسمون خيرات البلاد والناس مخنوقة
إن لم تستحي فافعل ما شئت
الله أكبر على المستشارين ديالنا الناس كتقاتل باش تلقى ما تأكل وهما كيصفيو المعاش الريعي بغيتكم تاكلو فيه السم إنشاء الله
لذلك طالبنا و نطالب بالغاء مجلس المستشارين لان لا دور لهم سوى استنزاف الاموال العامة دون حياء
4 مليار من ميزانية الدولة اؤا براع فلوس المخالفات والضراءب هاد كورونا رله مستفد منها كروش لحرام بوبري واكل دق وساكت راه الياسبدا كيتسلل انا بعدا بقيت على الدس مبقى والو نبيع حوايجي باش ناكل ايوا تبرعوا الى حين .
على نَواب الامة التنازل عن هدا المبلغ لضحايا طنجة و العاطلين في الفنيدق.. هده هي الوطنية = اليس كذلك
وما الفاءدة من هذه الاجزاب والمستاشارين والبرلمانيين الا نهب الاموال وهم في نوم هاديء
ناس كتغرق في مصانع سرية في طنجة واناس كتبيع حويجها باش توكل ولادها في الفنيدق ومدن كتغرق وهدو كيقسمو الكعكة واش هد العالم المقلوب كان خصنا نشوفو للاسف مسأولين كبار هد الايام لبسين في أرجلهم ليبوط ومفزكين بالشتاء كيقلبو على الخلل ومولين الكعكة مخلوعين
لنا الله لنا الله لنا الله ولاحول ولاقوه الابالله العلي العظيم
التسابق على مثلحتهم الخاصة ،اما ما يتعلق بمثلحة الشعب فيضربون بها عرض الحائط .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أحزاب المرقة و المارقة واحزاب المناسبات والاغتناء السريع في اقتصاد الريع و الفوضى ،يجب تغيير الأمور قبل فوات الأوان ودوام الحال من المحال، يجب اعداد قانون جديد بالتصريح بالممتلكات بقوة القانون على جميع السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين والمنتخبين حتة اعوان السلطة والامن، الدرك والقوات المساعدة وفي جميع القطاعات تحت المراقبة الصارمة لوزارة الداخلية ولحان مراقبة محايدة تابعة للقصر الملكي و النيابة العامة
ويقولون التصويت واجب و مزيان! لا فائدة من التصويت و الديمقراطية في بلدي بكل البساطة النزاهة شبه منعدمة و الأخلاق السياسية المثلى ليس لها صدى.
إنهم نواب الأمة،ممثلو الشعب،المدافعون عن مصالح المواطن،وفي عز الوباء والأزمة والبطالة والمرض والموت والفيضانات والثلوج والعزلة والهشاشة….،نواب الأمة،بل لنقل جلادو الأمة يقتسمون مليارات،هم في غنى عنها،مليارات كان بالإمكان أن تخفف الألم عن آلاف الأسر التي لا تريد فيلات ولا سفريات ولا سيارات فارهة،يريدون فقط،سقفا يقيهم القر والحر،ولقمة عيش.هذا هو رد الدين لهذه الأسر الفقيرة التي صوتت في المداشر والقرى والجبال والأحياء الشعبية على نواب الأمة،نواب لا يحملون قلوبا في صدورهم،بل صناديق وأبناك.سيسجل التاريخ جشعكم وقساوتكم يا نواب الأمة،وأي نواب!!!!!!!
يجب أن يضغط المغاربة لحل هاته الغرفة فالبرلمان ليس منزلكم لتقسموه لغرف …. يجب دسترة عدد أعضاء البرلمان و تحديده في 150 نائب برلماني فقط ….ولن تتحقق المطالب الا بالخروج للشارع …
البرلمان مكان للعقول المبدعة المتطوعة و لي بغا يدير الفلوس و ولف الريع يمشي يعري على دراعوا ولفتو البارد و أكل السحت و عرق الناس بالباطل و ايها السياسيون الفاسدون
يجب مقاطعة الانتخابات و الدعوة لالغائها كليا وقت العمل الجاد حان و لا مكان للانتهازيين
كاين شي مكلخين قالك يريدون تحرير فلسطين،واسيرو حرو رؤوسكم من التماسيح والعفاريت ،لكن لاسف عندنا غير التبرقيق والرخص والذل وان شاء تموتو في
واش ما كاين حتى شي محامي عندو ضمير يرفع دعوة على الشفارة غرقنا فساد
تقارنون بالنسور التي تقتات على الجياف. البشر صوتوا عليكم فيموتون غرقا من أجل 1000 درهم في الشهر، وأنتم أتيتم على الأخضر واليابس ولا أحد منكم أبى أن يتبرع بهذا الصندوق اللعين لضحايا الجوع والفيضانات. والله لم أسمع ولم أرى أحقر من منتخبين مثلكم.
حتى الحلوى سرقوها و اقتسموها أمام الكاميرات فما بالك بالدراهم …..و يقولون أن الشعب متخلف و غير واع ….
و الشعب يستحيي من أفعالكم و مستواكم البئيس
يجب إرجاعهم للمدارس الإبتدائية لتعلم الهجاء أولا ثم نناقشهم من بعد
ولا من يقول اللهم هذا منكر…اين من يحاسب..واين من يندر الى ما يجري في حكومة وبرلمان و في مجلس المستشارين بالمغرب…سرقة وخيانة ونهب على عينك ابنعدي..وهناك من لم يجد ما يأكله في الجبال من كثرة الفقر….الا تخافون الله…والله ما سينتخب عليكم الا من ليس له قلب على بلاده واخوانه المغاربة البؤساء. مثلكم ….تمتعو ا بالحرام فالساعة اتية لا ريب فيها …
لن امنح صوتي لقامامات الاحزاب و من والاها تم لا للتصويت و لا الا ان يشاء الله
هاذه طعنة في ضهر المغاربة , في الوقت الذي نحن في حاجة ماسة لمساهمة كل الفعاليات كي نجتاز محنة كورونا وفي الوقت الذي أعلن فيه صاحب الجلالة عن مجانية التلقيح نرى هاءلاء يسطون على مال الشعب بلا خجل علما انهم كلهم أغنياء ,
وان عبر هاذا التصرف عن شيء فإنما يعبر عن شجع هاءلاء وعن انعدام حس الوطنية والتضامن لديهم إلا حس الانتهازية وملأ الجيوب , ولسوف يسألون .
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
انكم لتاكلون الا السحت في هذه الاموال التي هي اصلا اموال الشعب.ان الله يمهل ولا يهمل .عاقبتكم ان شاء الله سوف لن تمر بخير كلكم يا ناهبي ثروات المغرب.
ما هو الفرق بين تصرف هولاء وتصرف العصابات ؟؟؟
لكن الغلط في السلطة الحقيقية التي تتواطء معهم بنهب اموال الشعب من اجل تكريس ولاء رموز الفساد السياسي مقابل الريع في غياب الديمقراطية والحق والقانون والمؤسسات كل ما يقع بموافقة الدولة العميقة