المستشارون يتجاهلون "أزمة كورونا" ويُجْمعون على توزيع "كعكة المعاشات"

المستشارون يتجاهلون "أزمة كورونا" ويُجْمعون على توزيع "كعكة المعاشات"
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:00

على الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، فإن مجلس المستشارين قد صادق، اليوم الثلاثاء، على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 4 مليارات سنتيم.

وأكد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية أن المستشارين أجمعوا على إلغاء وتصفية نظام معاشاتهم، داعيا إلى “ضرورة مراعاة حقوق 460 من المستفيدين والمنخرطين، على اعتبار أن رصيد الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي هو ملك للمنخرطين”.

وصادقت اللجنة سالفة الذكر، اليوم الثلاثاء، بإجماع جميع الفرق والمجموعات النيابية، على مقترح القانون الذي يمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.

وأكد رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، جواباً عن سؤال هسبريس، أنه لم يكن هناك أي اعتراض على المقترح وتمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع اللجنة.

وبرر تقرير اللجنة، والذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، المصادقة على المقترح بأن “الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي قنوة ناتجة عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وتأتي المصادقة بالإجماع على المقترح المثير للجدل على الرغم من خروج بعض مكونات الغرفة الثانية بتصريحات صحافية تتحدث عن رفضها الصيغة الحالية لتصفية معاشات المستشارين البرلمانيين؛ بمن فيهم مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، الذين دخلوا في تراشق سياسي مع حزب العدالة والتنمية قبل أن يقبلوا هم أيضا بمنطق “توزيع الغنيمة”.

وتلقى مقترح القانون ذاته انتقادات واسعة من قبل الرأي العام الوطني، والذي عبر عن رفضه لاقتسام معاشات المستشارين التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها حوالي 4 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما دفع في وقت سابق المستشارين إلى توقيف مسطرة التشريع حوله وإعادته للجنة المالية، لكن في النهاية جرت المصادقة عليه بالإجماع.

جائحة فيروس "كورونا" صندوق المعاشات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس المستشارين

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

28
  • حسن
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:07

    يقولون انهم يمثلون الشعب والله لايمثلون إلا أنفسهم وليس لهم ضمير ولا حس وطني والله ثم والله لن امنح صوتي لنفايات الأحزاب

    56
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdullah
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:07

    I will not forgive you before Allah in the day of judgement

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • fox
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:08

    أظن الثورة قادمة لا محالة يا صاحب الرولكسات.. أنا أتعهد يا إخواني الثوار سأصنع لكم مقصلة من شجر الأرز لأني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدم يترقرق بين العمائم واللحى والزرابي الحمراء

    -20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • روبن هوود
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:08

    تبرعوا لقيتو دولة سايبة حنا دراوش راه غدا منلقاو منكلو غاديو نكلكم راه الجوع كافر

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • houssam
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:08

    أذن فلاداعي لأنتخاباتٍ مدامت المصالح الشخصية هي الأَوْلى لدى هؤلاء المستغلين لأصوات المواطنين

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:09

    يقتسمون خيرات البلاد والناس مخنوقة
    إن لم تستحي فافعل ما شئت

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منير
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:09

    الله أكبر على المستشارين ديالنا الناس كتقاتل باش تلقى ما تأكل وهما كيصفيو المعاش الريعي بغيتكم تاكلو فيه السم إنشاء الله

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:11

    لذلك طالبنا و نطالب بالغاء مجلس المستشارين لان لا دور لهم سوى استنزاف الاموال العامة دون حياء

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زومبي
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:11

    4 مليار من ميزانية الدولة اؤا براع فلوس المخالفات والضراءب هاد كورونا رله مستفد منها كروش لحرام بوبري واكل دق وساكت راه الياسبدا كيتسلل انا بعدا بقيت على الدس مبقى والو نبيع حوايجي باش ناكل ايوا تبرعوا الى حين .

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من وجدة
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:12

    على نَواب الامة التنازل عن هدا المبلغ لضحايا طنجة و العاطلين في الفنيدق.. هده هي الوطنية = اليس كذلك

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Med.
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:13

    وما الفاءدة من هذه الاجزاب والمستاشارين والبرلمانيين الا نهب الاموال وهم في نوم هاديء

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فوفو
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:13

    ناس كتغرق في مصانع سرية في طنجة واناس كتبيع حويجها باش توكل ولادها في الفنيدق ومدن كتغرق وهدو كيقسمو الكعكة واش هد العالم المقلوب كان خصنا نشوفو للاسف مسأولين كبار هد الايام لبسين في أرجلهم ليبوط ومفزكين بالشتاء كيقلبو على الخلل ومولين الكعكة مخلوعين

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:17

    لنا الله لنا الله لنا الله ولاحول ولاقوه الابالله العلي العظيم

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • nour
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:18

    التسابق على مثلحتهم الخاصة ،اما ما يتعلق بمثلحة الشعب فيضربون بها عرض الحائط .

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد لبلاد
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:19

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أحزاب المرقة و المارقة واحزاب المناسبات والاغتناء السريع في اقتصاد الريع و الفوضى ،يجب تغيير الأمور قبل فوات الأوان ودوام الحال من المحال، يجب اعداد قانون جديد بالتصريح بالممتلكات بقوة القانون على جميع السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين والمنتخبين حتة اعوان السلطة والامن، الدرك والقوات المساعدة وفي جميع القطاعات تحت المراقبة الصارمة لوزارة الداخلية ولحان مراقبة محايدة تابعة للقصر الملكي و النيابة العامة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ingénieur EMI
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:19

    ويقولون التصويت واجب و مزيان! لا فائدة من التصويت و الديمقراطية في بلدي بكل البساطة النزاهة شبه منعدمة و الأخلاق السياسية المثلى ليس لها صدى.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zemmour
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:20

    إنهم نواب الأمة،ممثلو الشعب،المدافعون عن مصالح المواطن،وفي عز الوباء والأزمة والبطالة والمرض والموت والفيضانات والثلوج والعزلة والهشاشة….،نواب الأمة،بل لنقل جلادو الأمة يقتسمون مليارات،هم في غنى عنها،مليارات كان بالإمكان أن تخفف الألم عن آلاف الأسر التي لا تريد فيلات ولا سفريات ولا سيارات فارهة،يريدون فقط،سقفا يقيهم القر والحر،ولقمة عيش.هذا هو رد الدين لهذه الأسر الفقيرة التي صوتت في المداشر والقرى والجبال والأحياء الشعبية على نواب الأمة،نواب لا يحملون قلوبا في صدورهم،بل صناديق وأبناك.سيسجل التاريخ جشعكم وقساوتكم يا نواب الأمة،وأي نواب!!!!!!!

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغترب
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:21

    يجب أن يضغط المغاربة لحل هاته الغرفة فالبرلمان ليس منزلكم لتقسموه لغرف …. يجب دسترة عدد أعضاء البرلمان و تحديده في 150 نائب برلماني فقط ….ولن تتحقق المطالب الا بالخروج للشارع …
    البرلمان مكان للعقول المبدعة المتطوعة و لي بغا يدير الفلوس و ولف الريع يمشي يعري على دراعوا ولفتو البارد و أكل السحت و عرق الناس بالباطل و ايها السياسيون الفاسدون
    يجب مقاطعة الانتخابات و الدعوة لالغائها كليا وقت العمل الجاد حان و لا مكان للانتهازيين

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mohammed
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:21

    كاين شي مكلخين قالك يريدون تحرير فلسطين،واسيرو حرو رؤوسكم من التماسيح والعفاريت ،لكن لاسف عندنا غير التبرقيق والرخص والذل وان شاء تموتو في

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ارفعوا الحصانة على الشفارة
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:22

    واش ما كاين حتى شي محامي عندو ضمير يرفع دعوة على الشفارة غرقنا فساد

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جميل الأمزون
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:26

    تقارنون بالنسور التي تقتات على الجياف. البشر صوتوا عليكم فيموتون غرقا من أجل 1000 درهم في الشهر، وأنتم أتيتم على الأخضر واليابس ولا أحد منكم أبى أن يتبرع بهذا الصندوق اللعين لضحايا الجوع والفيضانات. والله لم أسمع ولم أرى أحقر من منتخبين مثلكم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zoro
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:26

    حتى الحلوى سرقوها و اقتسموها أمام الكاميرات فما بالك بالدراهم …..و يقولون أن الشعب متخلف و غير واع ….
    و الشعب يستحيي من أفعالكم و مستواكم البئيس

    يجب إرجاعهم للمدارس الإبتدائية لتعلم الهجاء أولا ثم نناقشهم من بعد

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غضبان
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:26

    ولا من يقول اللهم هذا منكر…اين من يحاسب..واين من يندر الى ما يجري في حكومة وبرلمان و في مجلس المستشارين بالمغرب…سرقة وخيانة ونهب على عينك ابنعدي..وهناك من لم يجد ما يأكله في الجبال من كثرة الفقر….الا تخافون الله…والله ما سينتخب عليكم الا من ليس له قلب على بلاده واخوانه المغاربة البؤساء. مثلكم ….تمتعو ا بالحرام فالساعة اتية لا ريب فيها …

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البش مهندس
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:27

    لن امنح صوتي لقامامات الاحزاب و من والاها تم لا للتصويت و لا الا ان يشاء الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عكا
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:29

    هاذه طعنة في ضهر المغاربة , في الوقت الذي نحن في حاجة ماسة لمساهمة كل الفعاليات كي نجتاز محنة كورونا وفي الوقت الذي أعلن فيه صاحب الجلالة عن مجانية التلقيح نرى هاءلاء يسطون على مال الشعب بلا خجل علما انهم كلهم أغنياء ,
    وان عبر هاذا التصرف عن شيء فإنما يعبر عن شجع هاءلاء وعن انعدام حس الوطنية والتضامن لديهم إلا حس الانتهازية وملأ الجيوب , ولسوف يسألون .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسبنا الله ونعم الوكيل
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:30

    حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مكلخ مغربي قح
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:30

    انكم لتاكلون الا السحت في هذه الاموال التي هي اصلا اموال الشعب.ان الله يمهل ولا يهمل .عاقبتكم ان شاء الله سوف لن تمر بخير كلكم يا ناهبي ثروات المغرب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ستيتو حمو
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 21:32

    ما هو الفرق بين تصرف هولاء وتصرف العصابات ؟؟؟
    لكن الغلط في السلطة الحقيقية التي تتواطء معهم بنهب اموال الشعب من اجل تكريس ولاء رموز الفساد السياسي مقابل الريع في غياب الديمقراطية والحق والقانون والمؤسسات كل ما يقع بموافقة الدولة العميقة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مخاطر الانترنت وأزمة كورونا
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:28 1

مخاطر الانترنت وأزمة كورونا

صوت وصورة
وقفة تضامنية مع الريسوني
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:57 1

وقفة تضامنية مع الريسوني

صوت وصورة
فاجعة طنجة تحزن المغاربة
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 13:59 13

فاجعة طنجة تحزن المغاربة

صوت وصورة
غضب في "فرياطة" بسبب سوق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:17 6

غضب في "فرياطة" بسبب سوق

صوت وصورة
أسعار تذاكر حافلات البيضاء
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:43 13

أسعار تذاكر حافلات البيضاء

صوت وصورة
اللجنة التحضيرية للاتحاد الدستوري
الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:18 1

اللجنة التحضيرية للاتحاد الدستوري