المستشفى الإقليمي لأزيلال ينهي حملة جراحية

أنهى المستشفى الإقليمي لأزيلال حملة جراحية خاصة بالمسالك البولية والتناسلية (البروستات، إزالة حصوات وأكياس كلوية…) استفاد منها 12 شخصا من الموجودين ضمن لائحة انتظار المستشفى.

وأشرف على هذه الحملة، التي أجريت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد والطوارئ الصحية، أطباء أخصائيون في جراحة المسالك البولية والتناسلية والتخدير والإنعاش وأطر تمريضية بالمستشفى.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أن الحملة الطبية، التي تندرج في إطار سلسلة الحملات الطبية المختصة والمستهدفة التي ينظمها المستشفى الإقليمي بأزيلال من أجل تقليص مواعيد الانتظار، تعد الخامسة من نوعها ضمن سلسلة حملات طبية مستهدفة ينظمها المستشفى منذ دجنبر الماضي، وتهم عددا من التخصصات الطبية.

وذكرت بأن هذه الحملات ستستمر إلى غاية أواخر شهر أبريل المقبل، وستهم مختلف المجالات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة المندوبية ذاتها.