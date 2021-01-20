المسرح الكبير بالرباط‎

يستعد المغرب لافتتاح مسرح الرباط الكبير، والذي يعدّ أضخم مسرح في العالم العربي وأفريقيا بمساحة تبلغ 47 ألف متر مربع، وهو من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد (1950-2016).

ويقع المسرح في الساحة الكبيرة على الضفة اليسرى لنهر أبورقراق ليشكل بذلك فضاء ثقافيا متعدد الوظائف، قادرا على استيعاب مختلف العروض المسرحية وعروض الأوبرا، كما سيضم المسرح قاعة كبيرة من ألفي مقعد تتمتّع بخدمات سمعية بصرية تتطابق مع آخر ما وصلت إليه المعايير الدولية في الدقة والجودة.

وسيشمل الفضاء أيضا مسرحا كبيرا في الهواء الطلق يستوعب سبعة آلاف متفرج، ويحتضن هذا المسرح الخارجي مختلف أنواع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى جانب أستوديو لتمارين الأداء المسرحي، وكذلك قاعة ثانوية تتسع لنحو 520 مقعدا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الخاصة والتجهيزات الخارجية كمواقف السيارات والساحات الخضراء على أكثر من 27 ألف متر مربع.