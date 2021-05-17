المشاركة في مسيرات تسجن عشرات الجزائريين

المشاركة في مسيرات تسجن عشرات الجزائريين
صورة: أرشيف
الإثنين 17 ماي 2021 - 14:47

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر بإيداع العشرات السجن على خلفية مشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي الجمعة الماضي، والتي لم ترخص لها السلطات.

وذكرت اللجنة، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن 14 شخصا تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بالجزائر العاصمة من بين 48 تم تقديمهم أمام القضاء. كما تم حبس 22 شخصا بولاية سطيف من أصل 24، وخمسة أشخاص بولاية برج بوعريريج من أصل 13، وثلاثة أشخاص بكل من ولايات بسكرة وقسنطينة والشلف.

يذكر أن قوات الأمن الجزائرية منعت، الجمعة الماضية، العديد من مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية، على خلفية قرار وزارة الداخلية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق للسماح بتنظيمها.

الجزائر الحراك الشعبي القضاء الجزائري اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • برامين
    الإثنين 17 ماي 2021 - 15:00

    والله كيبقا فيا الشعب الجزاءري المغلوب علی امره،كانهم في الاراضي المحتلة،يقاومون العصابة ،خاصهم يتجهوا للامم المتحدة و مجلس الامن لتخليصهم من العصابة۔

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد احسينة
    الإثنين 17 ماي 2021 - 15:40

    هناك و لا تزال مسيرات و احتجاجات مساندة لنضال الشعب الفلسطيني بالمغرب مساندا قضية القدس الشريف الا ان قول الحق لا بد منه المغرب لم يسجن احدا فعلا منذ ايام كانت مناوشات بين الامن و المحتجين الا ان الدولة بعد ذلك لزمت الحياد و تركت الناس يعبرون عن رايهم بكل حرية اذن ما بال الجزائر التي دائما تطبل بورقة حقوق الانسان لماذا تعتقل الناس

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الإثنين 17 ماي 2021 - 15:44

    نظام متخلف لا زال يعيش بعقلية متخلفة ، يسجن يقتل يعذب يزور يكذب ، لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، اللهم خلص هذا الشعب من تلك للعصابة المجرمة ، ا رحل يا تبون ويا كابرانات

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
إطلاق ورش صحي للطلبة
الإثنين 17 ماي 2021 - 14:57

إطلاق ورش صحي للطلبة

صوت وصورة
أفيلال وإضراب 1990
الإثنين 17 ماي 2021 - 10:31 2

أفيلال وإضراب 1990

صوت وصورة
مواهب أوزون: لحام شفشاون
الإثنين 17 ماي 2021 - 09:25 3

مواهب أوزون: لحام شفشاون

صوت وصورة
أوتاوا تتضامن مع فلسطين
الإثنين 17 ماي 2021 - 09:24 1

أوتاوا تتضامن مع فلسطين

صوت وصورة
تظاهرات دعم فلسطين
الإثنين 17 ماي 2021 - 01:53 8

تظاهرات دعم فلسطين

صوت وصورة
جولة في شاطئ سلا
الإثنين 17 ماي 2021 - 00:15 2

جولة في شاطئ سلا