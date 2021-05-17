المشاركة في مسيرات تسجن عشرات الجزائريين

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر بإيداع العشرات السجن على خلفية مشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي الجمعة الماضي، والتي لم ترخص لها السلطات.
وذكرت اللجنة، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن 14 شخصا تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بالجزائر العاصمة من بين 48 تم تقديمهم أمام القضاء. كما تم حبس 22 شخصا بولاية سطيف من أصل 24، وخمسة أشخاص بولاية برج بوعريريج من أصل 13، وثلاثة أشخاص بكل من ولايات بسكرة وقسنطينة والشلف.
يذكر أن قوات الأمن الجزائرية منعت، الجمعة الماضية، العديد من مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية، على خلفية قرار وزارة الداخلية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق للسماح بتنظيمها.
والله كيبقا فيا الشعب الجزاءري المغلوب علی امره،كانهم في الاراضي المحتلة،يقاومون العصابة ،خاصهم يتجهوا للامم المتحدة و مجلس الامن لتخليصهم من العصابة۔
هناك و لا تزال مسيرات و احتجاجات مساندة لنضال الشعب الفلسطيني بالمغرب مساندا قضية القدس الشريف الا ان قول الحق لا بد منه المغرب لم يسجن احدا فعلا منذ ايام كانت مناوشات بين الامن و المحتجين الا ان الدولة بعد ذلك لزمت الحياد و تركت الناس يعبرون عن رايهم بكل حرية اذن ما بال الجزائر التي دائما تطبل بورقة حقوق الانسان لماذا تعتقل الناس
نظام متخلف لا زال يعيش بعقلية متخلفة ، يسجن يقتل يعذب يزور يكذب ، لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، اللهم خلص هذا الشعب من تلك للعصابة المجرمة ، ا رحل يا تبون ويا كابرانات