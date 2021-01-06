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‫تعليقات الزوار

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  • سكفاندري
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 18:55

    تحية الى تميم المجد و سلمان العزم على مناصرتهما للقضية الوطنية من خلال بلاغ قمة العلا ولا عزاء للحاقدين و المنافقين dans les républiques bananières.

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