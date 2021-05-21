المصلون يعودون لأداء الصبح والعشاء في المساجد

أفاد مصدر مطلع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن مساجد المملكة ستقام فيها صلاتا الصبح والعشاء ابتداءً من مساء اليوم.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات المصاحبة لقرار الحكومة القاضي بتمديد تنقل المواطنين حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع السماح بالتنقل ابتداءً من الرابعة والنصف صباحًا، وهو توقيت يتزامن مع صلاة الفجر.
شكرا بزاف على هاد القرار…تقبل الله ما و منكم صالح الاعمال
ماذا عن باقي المساجد التي لازالت مغلقة !!!!
هل كل المساجد ستفتح ام المفتوحة من قبل فقط
الحمد لله على نعمة الإسلام لقد سررت بهاذا الخبر لإخواننا في المغرب هنيئا لكم
الحمدالله على نعمة الإسلام اللهم تبتنا على دينك وطاعتك
اللهم ارفع عنا بل عن الإنسانية جمعاء هذا الوباء بالقريب العاجل الذي غير نمط حياة البشرية و أزهق أرواح عديدة وكلف بعض اقتصادات عبر العالم خسائر فادحة تتطلب سنوات قادمة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها . امين يارب العالمين.
هنيئا للمداومين على الصلاة في المساجد اتمنى اى يملؤوا الصفوف الاولى.
هو كانو ناوين ييادو جامع في صلاة الفجر والعشاء
الحمد لله حمدا كثيرا،اللهم وفقنا لما تحبه و ترضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من اخبار عن المساجد المقفلة وشكرا
أما المساجد التي لم يتم افتتاحها بعد.. خصوصا المساجد التي تبعد عن المجال الحضري في القرى و المداشر البعيدة التي تم صد أبوابها منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا.. ما لكم كيف تحكمون..
والمساجد المتبقية ماذا نقول عنها حسبونا الله ونعم وكيل
الحمد الله الحمد الله خبر مفرح
ما دمت في المغرب فلا تستغرب. هكذا يتم استغباء المغاربة والتعامل معهم بعقلية القطيع الذي يُساق إلى وجهته دون التشاور معه. مسرحية هزيلة تم إخراجها بغباء منقطع النظير.
الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تتفنن في محاربة الاسلام .يعني الاسلام على هواها .اللهم أرنا فيهم عجاءب قوتك
هذا شيئ مفرح ولكن يجب فتح كل المساجد المغلقة في المغرب