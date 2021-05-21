المصلون يعودون لأداء الصبح والعشاء في المساجد

المصلون يعودون لأداء الصبح والعشاء في المساجد
صورة: و.م.ع
الجمعة 21 ماي 2021 - 17:52

أفاد مصدر مطلع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن مساجد المملكة ستقام فيها صلاتا الصبح والعشاء ابتداءً من مساء اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات المصاحبة لقرار الحكومة القاضي بتمديد تنقل المواطنين حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع السماح بالتنقل ابتداءً من الرابعة والنصف صباحًا، وهو توقيت يتزامن مع صلاة الفجر.

الإغلاق صلاة الصبح والعشاء فتح المساجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

16
  • الحمد لله
    الجمعة 21 ماي 2021 - 17:54

    شكرا بزاف على هاد القرار…تقبل الله ما و منكم صالح الاعمال

    14
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  • hassan
    الجمعة 21 ماي 2021 - 17:54

    ماذا عن باقي المساجد التي لازالت مغلقة !!!!

    22
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  • [email protected]
    الجمعة 21 ماي 2021 - 17:56

    هل كل المساجد ستفتح ام المفتوحة من قبل فقط

    12
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  • [email protected]
    الجمعة 21 ماي 2021 - 17:59

    الحمد لله على نعمة الإسلام لقد سررت بهاذا الخبر لإخواننا في المغرب هنيئا لكم

    11
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  • من روما
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:05

    الحمدالله على نعمة الإسلام اللهم تبتنا على دينك وطاعتك

    14
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  • مغربي
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:08

    اللهم ارفع عنا بل عن الإنسانية جمعاء هذا الوباء بالقريب العاجل الذي غير نمط حياة البشرية و أزهق أرواح عديدة وكلف بعض اقتصادات عبر العالم خسائر فادحة تتطلب سنوات قادمة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها . امين يارب العالمين.

    10
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  • مسلم علماني
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:09

    هنيئا للمداومين على الصلاة في المساجد اتمنى اى يملؤوا الصفوف الاولى.

    8
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  • Farid
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:09

    هو كانو ناوين ييادو جامع في صلاة الفجر والعشاء

    -1
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  • aziz
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:12

    الحمد لله حمدا كثيرا،اللهم وفقنا لما تحبه و ترضاه.

    8
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  • خالد
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:14

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل من اخبار عن المساجد المقفلة وشكرا

    10
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  • assifnwourgh
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:15

    أما المساجد التي لم يتم افتتاحها بعد.. خصوصا المساجد التي تبعد عن المجال الحضري في القرى و المداشر البعيدة التي تم صد أبوابها منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا.. ما لكم كيف تحكمون..

    0
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  • ابراهيم
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:19

    والمساجد المتبقية ماذا نقول عنها حسبونا الله ونعم وكيل

    0
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  • عمر
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:22

    الحمد الله الحمد الله خبر مفرح

    0
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  • الرحيق المختوم
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:23

    ما دمت في المغرب فلا تستغرب. هكذا يتم استغباء المغاربة والتعامل معهم بعقلية القطيع الذي يُساق إلى وجهته دون التشاور معه. مسرحية هزيلة تم إخراجها بغباء منقطع النظير.

    0
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  • Rachid
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:24

    الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تتفنن في محاربة الاسلام .يعني الاسلام على هواها .اللهم أرنا فيهم عجاءب قوتك

    1
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  • Hamdina
    الجمعة 21 ماي 2021 - 18:30

    هذا شيئ مفرح ولكن يجب فتح كل المساجد المغلقة في المغرب

    0
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