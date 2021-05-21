المصلون يعودون لأداء الصبح والعشاء في المساجد

أفاد مصدر مطلع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن مساجد المملكة ستقام فيها صلاتا الصبح والعشاء ابتداءً من مساء اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات المصاحبة لقرار الحكومة القاضي بتمديد تنقل المواطنين حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع السماح بالتنقل ابتداءً من الرابعة والنصف صباحًا، وهو توقيت يتزامن مع صلاة الفجر.