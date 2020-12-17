المصلي تترأس وفد المغرب في "اجتماع عربي"‎

شاركت المملكة المغربية، الخميس، ممثلة بجميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد تنفيذا لقرار الدورة الخامسة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وزراء الشؤون الاجتماعية بالدول العربية عبر تقنية التناظر عن بعد.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة سالفة الذكر، فإن هذا الاجتماع سبقه، يوم الثلاثاء المنصرم، اجتماع آخر على مستوى كبار المسؤولين، حضره أعضاء الوفد المغربي ونوقشت خلاله بنود جدول الأعمال والمذكرات الشارحة ومشاريع القرارات.

ويسعى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفق المصدر ذاته، “إلى تنمية التعاون العربي في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية. ويتضمن جدول أعماله بحث مشاريع القرارات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم بالأساس التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة “كوفيد 19″، ومتابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية كبار السن، وتعزيز دور المجتمع المدني، والقضايا ذات الصلة بالأسرة والطفولة”.

وأضاف البلاغ أن أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ناقشت إستراتيجيات وخطط عمل تتعلق بنظم الحماية الاجتماعية، والعمل الاجتماعي، والعمل التطوعي، وحماية الأسرة والطفولة، ومشروع الورقة المرجعية والتصور لهيكلة خارطة طريق عربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي في ظل الأوبئة والأزمات.