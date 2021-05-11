المصلي: تعنيف النساء يتراجع بالمغرب .. والوزارة لا تشتغل بمنطق الإحسان

أعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الأرقام الوطنية تبين أن العنف ضد النساء تراجع في المغرب، كاشفة أنه تم رصد 60 مليون درهم لجمعيات المجتمع المدني المكلفة بمناهضته، لتقوم بدورها في التوعية والتحسيس والمواكبة.
وضمن جوابها عن سؤال شفوي اليوم الثلاثاء حول استفحال ظاهرة العنف والتحرش ضد النساء بالمغرب، للمستشارين أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، أعلنت المصلي أنه بين 2009 و2018 عرفت الأرقام المتعلقة بالعنف ضد النساء انخفاضا، مؤكدة أنها “انتقلت من 62.8 في 2009 إلى 54.4 سنة 2018”.
وفي هذا الصدد أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا “الانخفاض يؤكد أنه إذا تضافرت المجهودات الوطنية وتعززت البرامج الموجهة إلى مناهضة العنف ضد النساء يمكن التقليص من هذه الظاهرة”، مشيرة إلى كون المغرب يتوفر على لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتتضمن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وأوردت المصلي أن “المملكة أطلقت مجموعة من البرامج لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في بُعدها الوقائي الزجري والتكفلي والحمائي”، مضيفة أنه تم إطلاق فضاءات متعددة الوظائف للتكفل بالنساء، وهي مهمة جدا لأنها بنيات اجتماعية للقرب.
وفي هذا الإطار أبرزت الوزيرة أن “هذه الشبكة ستُعزز في أواخر 2021 بـ85 مؤسسة متعددة الوظائف للنساء في مختلف الأقاليم”، وأن وزارتها “تعمل على توسيع هذه المراكز لتصل إلى سائر تراب المغرب”، معلنة إطلاق برنامج “تكفل” لتكوين العاملين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما أكدت المصلي أن وزارتها “لا تتعامل بمنطق الإحسان”، وأن “المعطيات الميدانية تؤكد الجهود المبذولة في مواجهة العنف ضد النساء”، مشيرة إلى بروتوكول “حماية” الذي تم إطلاقه لحماية النساء من العنف.
ياودي أشمن اشتغال كى تشتغل وزارتك الله يهديك لعواشر هادو
كرهتونا في النساء و خاصة المغربيات محطمات الأرقام القياسية العالمية في الشوهة.
خدمة نقية بدات لمرا تعزف علئ هذا الوتر وأصبحت تحكم الأسرة وصار الرجل ساكت لا يحرك ساكنا والأولاد دبا يربيهم المخزن هادي خدمة نقية منكم وإليكم.
لن اعلق على موضوع التعنيف ولكن ساعلق على موضوع الدعم اغلب الجمعيات هدفها هو الدعم سواءا الداخلي او الخارجي وهدفها المناصب والسياسة وتدمير الاسرة وتشجيع الفساد ولا تدافع عن المراة
اه بصاح مبقاش التعنيف رجع طلاق الشقاق فبلصتو وتابعاه النفقة و المتعة
كل الحسابات خاطئة والواقع لا يعكس ما يتداوله منابر الإعلام الحقيقة مرة ولا يمكن أبدا الحديث عن عنف النسأء بدون الحديث عن عنف الرجال ويبقى الحل هو ما قاله المغفور له الحسن الثاني في إحدى مذكراته *أفضل أن يبقى شعبي “قديما” خير من أن يفقد هويته الدينية والأخلاقية تحت مسمى التحرر والحداثة ومواكبة العصر * وتبقى المقولة موسوعة لحل كل قضايا العنف من الجانبين وبالمناسبة يجب فسخ الجمعيات النسائية العلمانية ومراجعة مدونة الأسرة لأن الحل يجب أن يكون شمولي وليس جزئي، فإذا اعتبرنا أن نسبة العنف ضد النساء من سنة ٢٠٠٨ إلى سنة ٢٠١٨ قد انخفض ففي المقابل نسبة الطلاق اسفحلت إلى درجة الجنون والعوانس ارتفع كذلك أما العزوف عن آلزواج فحدث ولا حرج يبدو وقد لا يختلف عليه اثنان أنه يوجد في الكواليس ورش كبير جدا لسحق وتفكيك الأسرة العربية عامة والمغربية خاصة وإذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع وإذا تفكك المجتمع حل الدمار والخراب ،وبعيدا عن هذا وذاك يجب الانكباب على دراسة الأسباب المؤدية إلى العنف وليس النتائج، لأن الوقاية أفضل من العلاج ،المحاكم سئمت من قضايا الأسر.
لا تنسوا بان حتى الرجال ضحايا العنف ها السحر ها الشعوذة كم من زوج دخل السجن بالمجان عنفت نفسها بنفسها حتى احدثت جروح وكدمات على جسمها لتحصل على شهادة طبية وها السى الراجل وراء القضبان ظلما وعدوانا كيف سيعود هدا الاخير الى العلاقة الزوجية بعد خروجه من السجن اتقوا الله فى الرجال اقسم بالله العظيم لو اتبعنا الكتاب والسنة ما كاين غى التوثيق التوثيق التوثيق لا لا لا لا لا للطلاق اتقوا الله فى الاطفال هم ضحايا مصيبة الطلاق ما هما فربح يلى كانوا مع باهم ولا مع امهم ديما كاين فراغ من واحد الجهة لى بغا يدى الاجر ويعمر السجل ديالو بالحسنات يحاول ما امكن يدخل بخيط ابيض بين الازواج احبكم فى الله وعيد مبارك سعيد