المضيق تستقبل العام الجديد بجريمة قتل بشعة‬

اهتزت مدينة المضيق، الجمعة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر تلقيه لطعنة بواسطة سلاح أبيض، بحي السكة بالمدينة ذاتها.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بطعنة سكين غادرة تلقاها على هامش خلاف نشب بين شخصين آخرين، حين هم بالتدخل لثني طرفي النزاع على العدول عن الشجار، بحي السكة في مدينة المضيق.

وفق مصادر محلية متطابقة، فإن الهالك المسمى قيد حياته “رشيد” تدخل لفض شجار نشب بين شخصين ليتلقى ضربة قاتلة لم تمهله طويلا ويفارق الحياة في الحين متأثرا بمضاعفات نزيف دموي خطير، في وقت في وقت لا يزال مصير الجاني مجهولا.

وفور إعلامها، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة قصد جمع المعطيات والمعلومات الأولية التي ستفيد في البحث؛ بينما جرى توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة الشنعاء.