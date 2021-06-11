المعاشات تؤجج صدامات واتهامات متبادلة بين مجلسي النواب و"المستشارين"

ما يزال التقاطب سمة النواب والمستشارين في موضوع المعاشات؛ فبعد تعديلات الغرفة الأولى عليه، ينتظر أن يدخل مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين “ثلاجة الغرفة الثانية”، حيث يبدي العديد من المستشارين رفضهم لصيغة التعديل وطريقة تصوير الأمر وكأنه “سرقة للمال العام”.
وإلى حدود اللحظة، لم تبرمج لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أي موعد من أجل تداول مقترح القانون في صيغته المعدلة من مجلس النواب، لكن الموضوع يثير جدلا كبيرا؛ إذ شهدت آخر جلسة الرؤساء صدامات عنيفة واتهامات متبادلة.
ولا تبدو الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على قلب واحد بشأن مقترح القانون، خصوصا في ظل احتفاظ حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاربة النواب نفسها، وفقا لما أفاد به عبد الحميد الفاتيحي، عضو الفريق الاشتراكي، جريدة هسبريس.
وأضاف الفاتيحي أن التنسيق بين الفرق البرلمانية غير موجود إلى حدود اللحظة، كما لم تبرمج اللجنة مقترح القانون للتداول، مسجلا غياب المشكل في اعتماد صيغة النواب، وقال: “الرغبة كانت فقط هي استفادة الجميع، بمن في ذلك المستشارون القدامى”.
من جهته، قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن “الجميع يشعر بخيبة أمل ولم يكن أحد يتمنى أن يصل هذا المستوى مع النواب”، مشيرا إلى “غياب المعاملة بالمثل، وبطلان ادعاءات سرقة المال العام”.
وأورد اللبار، في تصريح لهسبريس، أن “السؤال الآن هو: لماذا استمرار الصندوق في المستشارين وتصفيته في النواب؟”، معتبرا أن “الأمر يصب في مصلحة أشخاص معينين”، واصفا قرار النواب بأنه “كان مؤلما بالنسبة للمستشارين، ولم يكن متوقعا”.
وأردف القيادي الاستقلالي أن العديد من النواب صوروا أنفسهم مدافعين عن المال العام، ساخرا من سهر هؤلاء على المصلحة العامة، معتبرا “تعامل النواب مع المستشارين لا يليق ويأتي من باب الانتخابوية الظرفية، وستتم مراجعة الأمر”.
وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث وافق 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
المنظومة الشمولية اقامت عصابات حقيقية لاجل التحكم في الشعب وعدم ترك اي هامش الشعب من اجل التعبير عن ارادته عبر ممثلين حقيقين يحسون بهموم ومتطلبات المواطنين !!
وهذه التصرفات لها خلفية سياسية مقصودة تحضى بدعم من بيدهم الامر
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. واش باقي ما شبعو.. رغم الإمتيازات المهولة؟ إن الله يمهل ولا يهمل.
نحن لسنا في حاجة إلى البرلمان اصلا. ما هي الا صناديق تمشي على الأرض. استنزاف لاموال الشعب ليس إلا. نحن في حاجة إلى أطباء بدل هؤلاء . ولكم واسع النظر
مثل هذه المواقف البئيسة و الانتهازية هي من تكره المواطنين في السياسة و السياسيين و الاحزاب برمتها لانهم يتفرجون بأم اعينهم على اقتسام بعضهم لاموال الدولة نهارا جهارا دون ان يرف لهم جفن و لشدة وقاحتهم يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات
لماذا صوتو لصالحم و المستشارين لا اذن هنا اللعب وانعدام المصداقيه فقط للظهور في زمن الانتخابات لكن لا أحد يبالي
عندما يتعلق الأمر بتقاعد الموظف البسيط و الجندي الفقير او بصندوق المقاصة و الزيادة في الأسعار يتم تمرير القانون بسرعة البرق و بالإجماع… لكن عندما يتعلق الأمر بالملايير الدراهم من معاشات و تعويضات النقل و السكن و العطلة و الاستجمام البرلمانيين الكسالى يتخد الأمر وقتا طويلا و في الأخير يتم الغاء القانون خوفا على حقوقهم. هل فعلا نحن دولة ديمقراطية؟ هل الباطرونة و أصحاب المال هم القانون؟ هل الممارسة السياسية مجرد تمثيلية و مضيعة للوقت و المال؟ و إلى متى ستبقى الأمور كما هي عليها؟
فضائح بكل المقاييس صدامات وصراعات على الريع.. والانتخابات أصبحت مجالا لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية.. وهي الانتخابات التي تكلف خزينة الدولة وجيوب المواطنين الملايير مم أجل أن يرى الشعب والعالم هذه الصور السيئة عن الديمقراطية في بلادنا
وكيف تريدون العدالة من البرلمان الاوروبي من المتسولين يلهفون للعق المال العام بشتى الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة. ياتون للتسول والنوم 5 أعوام ليحصلوا على تقاعد مريح مدى الحياة دون أدنى جهد او كد. لا غرابة في ذلك اذا احتقرنا المجتمع الدولي ما دمنا لم نصل بعد الى تحقيق الوعي الذاتي وتطبيق العدالة على النفس قبل الغير، وإلا فلا نقارن أنفسنا بالغير ونطالب بالانصاف وبلوغ اعتى المستويات من الإزدهار والنمو.
والنفس كالطفل أن تهمله شب على //حب الرضاع وان تفطمه ينفطم )) الفرصة أمام المغاربة الغيورين على مصلحة الوطن ليقوموا كرجل واحد لمحاربة الفساد والمفسدين # كفى من التسيير العشوائي كفى من الزبونية والمحسوبية والقبلية .المغرب اليوم ينادي بالكفاءات والتشبيب أصحاب الشهادات الجامعية عاطلون عن العمل بينما الأحزاب السياسية اصبحة مدارس عليا للوظيفة العمومية هل من مجيب .
أين هي هاته الشراسة في الدفاع عن القضايا المجتمعية و الوطنية التي تدافعون بها عن مصالحكم الخاصة؟!!! قمة الرخص. أليس عملكم في الأساس تطوعي وطني؟؟؟!!!!!
هدا ما يسمى بسرقة اموال الشعب ،لمادا كل هدا يجب حدف هده الامتيازات لان كل النواب والمستشارين اغنياء ولايحتاجون للمال العام ادا كانوا صادقين ولكن ليست هناك نية لدى المستشارين،يجب التفكير في شريحة كبيرة من الشعب مثقفة وتعيش البطالة ولهم مستويات احسن من النواب والمستشارين ولكن ضايعين في هدا البلد الغني والحمد لله
تقتسيمون خيرات البلا د بينكم الناس إلى اشتغلت 30 سنة وما فوق وساهمت في الصناديق تتقضى معاشات هزيلة وانتم تاتون عام او عامين وتقتسمون الغنيمة وعند ربكم تختصمون
كل ما لايليق ولا يمشي على هواهم يكون مصيره “ثلاجة البرلمان بغرفتيه الاولى و الثانية…قانون الإثراء الغير المشروع والان تصفية المعاشات ….
اما الحلوى مكيدخلوهاش لثلاجة البرلمان فيكون مصيرها ميكات النوام ….
##مقاطعون لريع السياسي ##
لن نصوت
كفى من الاستهتار بخلق هذا الجو الملخبط بالالتفاف على إرادة الشعب وربح الوقت خدمة لمصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن، كفى من هذا العبت