المغاربة رابع الجنسيات الأكثر اقتناء للعقارات في إسبانيا خلال 2020

جاء المغاربة ضمن الجنسيات الأجنبية الخمس الأولى المقتنية للعقارات في إسبانيا خلال السنة الماضية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
ووفق المعطيات الصادرة عن السجل العقاري بإسبانيا، فقد بلغ عدد العقارات التي تم اقتناؤها من قبل الأجانب في الربع الأول من السنة الماضية حوالي 14850، وكان البريطانيون على رأس اللائحة بحصة بلغت 12.66 في المائة.
وجاء الفرنسيون في المرتبة الثانية بنسبة 8.39 في المائة من مقتني العقارات في إسبانيا، ثم الألمان في المرتبة الثالثة بنسبة 7.54 في المائة، في حين كانت حصة المغاربة في حدود 6.58 في المائة في المرتبة الرابعة، وتلاهم الرومان ثم البلجيكيون والإيطاليون.
وخلال الربع الثاني من السنة الماضية، الذي تزامن مع فرض الحجر الصحي بسبب كورونا، تراجعت مرتبة المغاربة إلى المرتبة الخامسة ضمن قائمة المقتنين الأجانب للعقارات في إسبانيا، حيث بلغ ما اقتناه المغاربة ما نسبته 6.40 في المائة من أصل 8000 عقار تم شراؤه من لدن الأجانب.
وتشير معطيات السجل العقاري إلى أن الربع الثالث من السنة الماضية سجل عودة لارتفاع عمليات اقتناء العقارات بلغ عددها 11400 عقار من قبل الأجانب، تزامناً مع تخفيف إجراءات الحجر والسفر في دول أوروبا وشمال إفريقيا.
ويثير لجوء عدد من المغاربة إلى اقتناء عقارات في الجارة الشمالية إسبانيا الكثير من التساؤلات، بحيث يمنع القانون شراء عقارات خارج البلاد من قبل مغربي له موطن ضريبي في المملكة؛ وهو أمر منصوص عليه في قانون الصرف.
وخلال السنة الماضية، اعتمدت الحكومة عملية تسوية تلقائية استثنائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل مغاربة لهم موطن ضريبي في المملكة، وقد أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي ناهز 5.93 مليار درهم، تمثل العقارات منها نسبة 33 في المائة.
وكانت عملية سنة 2020 آخر عملية تطلقها السلطات المغربية لتسوية وضعية من لهم ممتلكات وموجودات في الخارج في مخالفة لقانون الصرف، وسيكون بإمكان مصالح مكتب الصرف ابتداء من السنة الجارية الولوج إلى قاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد كل المخالفين.
ويواجه كل من امتلك عقارا أو موجودات خارج المغرب بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 المتعلق بقانون الصرف؛ فمثلا، إذا امتلك مغربي لديه موطن ضريبي في المملكة عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يخولها قانون الصرف، يمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات. وتتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم.
البرلمانيون و الوزراء و الجنرالات و العمال و الولاة و كبار موظفي الدولة و بعض البزناسا ههههههه
je ne comprend pas pourquoi si on est marocaiin on a pas droit dacheter ce qu”on veut
alors a quoi bon de travailler dur
هناك فئة تقتني الشقق في إسبانيا لتحصل على الإقامة الدائمة وهناك مسؤولون مرتشون يهربون الأموال المنهوبة إلى هناك ليستثمروها في العقار من أجل الاصطياف.
جاء المغاربة ضمن الجنسيات الأجنبية الخمس الأولى المقتنية للعقارات في إسبانيا خلال السنة الماضية.. لأن العقار هناك أرخص مما هو عليه في الدار البيضاء وطنجة…
فلوس الشعب راهم يدرو فيها واش بغاو الا هضرت على حقك تكل لعصا شوف وسكت اما الجالية لا اظن انها تشتري هذا الكم الهائل من العقارات حقنا عند الله مرضو الشعب في هاد البلاد غادين يقتلوه غير بالفقصة والسكر والاكتئاب
و يقولولك غي معندناش باز
هاديك كتسمى اللهطة….فينما مشيت تجد المغاربة يتسابقون على ماديات الدنيا…..اللهم ردنا إليك غير خائبين…..
السؤال الذي يفرض نفسه هو: المغاربة الذين يشترون العقارات في إسبانيا هل هم من الجالية المقيمة أم هم مقيمون بالمغرب وهذه العملية تدخل في إطار تهريب الأموال ؟
شفتي أولدي.. فلوسي و فلوسك بلي شفروهم فين داوهم التماسيح والعفاريت.. واه ولاو مصنفين مع الغربيين في الثروة وأكثر من الخليجيين براسهم …بشخ على ناهبين المغرب.. و بوزبال كياكل الهرمكة و كينتحر و ما تبقا كيموت في لاكاف و القوارب و الحرائق و الكيران و لحباسات ..
هذا قانون مجحف في حق المغاربة ،خاصة ارتباطهم التاريخي والجغرافي والثقافي مع الجارة الشمالية .
خاصة وأنه قانون مر عليه قرن من الزمن
الفلوس شعب في العقار في اسبانيا احنا في نشرها بالكريدي او مهدد بزاف المشاكل الله يخد فيهم الحق
,Pourquoi on a pas le droit d’acheter à l’extérieur je pence si quelqu’un a les moyens il faut juste déclarer .
!!!!!!!!!!!je comprends pas pourquoi interdire
طبعا اسبانيا و هولندا هما المستفيدتان من اموال اباطرة المخدرات و طبعا لا اعمم
من المفروض اسبانيا هي من تراقب المخدرات في موانءها و ليس المغرب فهل هي تفتش السلع التي تدخل للمغرب فحتى و ان كان بينها اسلحة فلا يهمها
مراقبة ما يدخل و ليس ما يخرج و لكن اوربا تحمل المسؤولية للمغرب وحده
سيصبح المغاربة في المرتبة الأولى حيث بدؤو ينظمون حياتهم في بلاد إقامتهم فالكثير أصبح يبيع مسكنه بالمغرب و يشتري بالبلد الذي يعيش فيه وقضى فيه اجمل أيامه لانه لا ظلم ولا حقرة وحيث أحترم تحترم.
الجيل الجديد لا يفكر في العودة للمغرب فحتى السياحة أصبحت صعبة (من حيث الأمن والأمان) و تكلف اكثر مقارنة بدول أخرى .
وكل ما نقرء و نرى يوميا يثبت ذلك . وجاءحة كورونا
وضحت كل شيء . الله الموفق.
إسبانيا تبيع عقاراتها وليس من مصلحتها البوح بمن يقتني إقامة فوق ارضها وإلا فستكون الخاسر الأكبر.ارايتم أين تذهب أموال المغاربة وبشتى الطرق تعبر القارات بدون رقابة.صدق من سمى هذا النوع من البشر بالتماسيح والعفاريت لانه يعرفهم جيدا ولا يستطيع البوح بأسماء هم.واذا كانت لدى مكتب الصرف الجرأة على تضريب هؤلاء فلماذا لم يفعل إنه غير قادر على هته الفىة.انه مكتب يثقل كاهل المواطنين برواتب مستخدميه والذين لا يرجى منهم شيء
عدد منهم يشترون شققا بالكريدي و يستغلونها بزنس بحيث يؤديها باقساط مثلا 400 يورو شهريا و يكتريها لمهاجرين بين 800 يورو الى 1200 يورو فهناك شقق باسبانيا و ايطاليا كل واحدة يسكن فيها على الاقل عشرة اشخاص
pour acheter un logement a l,etranger il faut etre resident ou avoir la
nationalite d,un pays europeen,,,juste pour ouvrir un compte bancaire en espagne et pour y mettre 4000 euro sans avoir la carte de resident n,es pas
du tout facile ,,,alors comment font ces gens la pour acheter des logements avec des milliers d,euros.
شعو وحده عنده عدة ممتلكات باسبانيا و خصوصا بماربيا و عندما كان برلمانيا استضاف حينها عددا من ……… و جميع المصاريف على حسابه و سمعتها من مهاجر هناك