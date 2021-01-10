المغاربة والفضائح الجنسية.. "منقبة تطوان!"

لم تكن فيضانات الأمطار وحدها التي شغلت بال المغاربة هذه الأيام، بل انهمك الكثيرون في اقتفاء أثر “فيضان” من نوع آخر تماما.

سيل عارم من الأخبار بشأن “موقعة جنسية” استأثرت باهتمام الناس في هذه البلاد السعيدة أكثر من “موقعة الكونغرس الأمريكي” نفسه.

وتبادل العديد من المغاربة صور وفيديو فتاة تظهر كأنها تضع خمار الرأس، وهي في أوضاع وُصفت بالإباحية، قيل إن شابا كان برفقتها هو من أقدم على تصويرها.

وتناسلت الأخبار المتلاطمة مثل الأمطار الهادرة هذه الأيام، فمن قائل إنها ليست عزباء، بل سيدة متزوجة، وهناك من قال إنها أم عازبة، وآخرون قالوا إنها كانت فتاة وقت تصوير الفيديو، لكنها الآن أضحت متزوجة، أو مطلقة وفق آخرين.

التلاطم أيضا وصل إلى لباس المعنية بالأمر، فمن قائل إنها منقبة، ومن قائل إنها محجبة، وآخرون قالوا إنها ليست لا منقبة ولا محجبة، وإنما كانت تضع ذلك اللباس حتى تبعد عن نفسها الأعين المتربصة، وتعيش حياتها كما يحلو لها.

وفي خضم كل هذه “السيناريوهات والمسلسلات”، التي ألفها المغاربة وخصصوا لها حيزا ثمينا من وقتهم، كان حريا بكل عاقل لبيب أن يتساءل: “لماذا كل هذا الخوض في هذه القصة؟ ولِمَ كل هذا الاهتمام بالتفاصيل؟”.

هل ما يهم المغاربة حقا هو الأخلاق والقيم الدينية، بمعنى أنهم “حراس الفضيلة” الذين يرفضون انتشار الفاحشة في المجتمع؟..

هل ما يهم المغاربة هو التلصص على تفاصيل جسد الأنثى، والاطلاع على لحظات الآخرين الساخنة، سواء كانت “حلالا” أو حراما”؟..

هل ما يهم المغاربة هو الفضول ومتابعة أخبار كل ما تفوح منه رائحة الجنس وجسد المرأة، حتى لو كان مدثرا بعباءة دينية أو عاريا إلا من تبان؟..

هل ما يهم المغاربة في كل هذا “الضجيج البصري” هو فضح العورات وكشف السرائر فقط؟.. هل يتلذذون بهذه “المنجزات”؟..

هل ما يهم المغاربة هو فقط الاهتمام بالمتناقضات حتى لو كان باللباس والزي، بمعنى أن بطلة الفيديو فتاة تبدو محجبة أو مخمرة الرأس أو حتى منقبة، فلو كانت سافرة عارية لما تابعوا القصة بكل هذا الشغف؟.. هل جنس المحجبات يختلف عن جنس غير المتبرجات؟..

هل المغاربة يحبون مشاهدة فضائح الآخرين، وتداول أخبار الناس وسقطاتهم، شرط أن لا يكونوا هم أبطال هذه الفضائح؟..

كيف للمغاربة ـ وهو لفظ لا أعني به التعميم حتى لو أنه جاء معرفا بألف ولام ـ أن ينسوا ويتناسوا “كوفيد” واللقاحات والأمطار العاصفية وجميع أخبار العالم، ولا يخوضوا سوى في تفاصيل مغامرة فتاة صُورت حينها دون أن تدري بأنها ستكون موضوعا لكلام ومجالس الناس في البلاد وحتى خارجها؟..

أوَ ليست لكم بنات وأخوات؟.. أوَ ليست لكم عيوب؟.. أوَ ليست لكم فضائح؟.. أوَ ليس فيكم رجل رشيد؟.. ثم قبل هذا وذاك “من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة”.