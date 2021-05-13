المغاربة يترقبون "حرية العيش" بعد العيد وسط مطالب باحترام التدابير الوقائية

بآمال تنتعش رويدا رويدا، يستمر ترقب المغاربة لقرارات السلطات العمومية بشأن تخفيف مرتقب للتدابير الوقائية، عقب توالي الأرقام المفرحة، ووعود الحكومة بالتنفيس عن قطاعات خدماتية واجتماعية عديدة، ترتبط في أذهان المواطنين بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وتراهن شرائح واسعة على أن تمتد الحياة الطبيعية إلى ساعة متأخرة من الليل، وأن تعود المقاهي والفضاءات المشتركة للاشتغال، في أفق استمرار عملية التطعيم لإنهاء الأزمة الصحية الراهنة، واستئناف الطقوس اليومية التي غابت منذ أزيد من سنة.
وتُظهر النشرة الوبائية اليومية، منذ بداية الأسبوع الجاري، تراجعا مهما في الوفيات التي أصبحت تعد على رؤوس الأصابع، فضلا عن انخفاض عدد الحالات الحرجة التي تلج أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بينما لا يتم تسجيل أي حالة إصابة ببعض الجهات في اليوم الواحد.
وتتخوف السلطات الصحية من احتمال انتقال الفيروس من تمركزات وبائية مثل الدار البيضاء وطنجة إلى مناطق أخرى تعافت كليا من الفيروس؛ وهو ما دفعها إلى الإبقاء على الإجراءات الاحترازية، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة أو تشديد التنقل بين المدن.
وقال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “إمكانية عودة بعض أجواء الحياة الطبيعية محتمل، خصوصا أن الأرقام ليست مخيفة، لكن في المقابل هي كذلك غير مطمئنة، وتقتضي الانتباه جيدا”.
وأكد الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو التلقيح، مضيفا أنه يلزم تطعيم 70 في المائة من المواطنين، أما في ظل الوضع الراهن فالحماية محدودة، مطالبا باحترام التدابير الاحترازية المعمول بها.
وأشار البروفيسور إلى وجود مدن تسجل فيها صفر حالة، لكن بمرور الأيام تعود أدوات الرصد لطرح أرقام الإصابات، وهذا يعني، وفق الناجي، صعوبة محاصرة الفيروس أو الجزم بالسماح للناس بعيش حياتهم الطبيعية.
وبخصوص الوضعية الوبائية الراهنة، ثمن مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء استقرارها، وامتداد اللقاح نحو فئات عمرية أخرى، مضيفا أن “اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن، لكن من الصعب، للأسف، الحصول عليها دفعة واحدة”.
الحمدلله على هذا الانخفاظ نتمنى تخفيف الحجر……..
حرية العيش وتخفيف القيود امر وارد اما حرية الصلاة وتخفيف الذنوب فهذا امر مستبعد على الاقل قبل نهاية 2021
من الجميل جدا المحافظة على هذا الانجاز، التسرع في تخفيف الإجراءات مغارمرة غير مؤمونة الخواطر. نبقاو هكذا حتى يدوزو الانتخابات….
يعني….كل المطالب هي ان نرجع لما قبل كورونا…لا مطالب ….وان كان خصاص…..
ارجو التصحيح المغاربة يطالبون بمحاسبة المسؤولين الفاسدين و تخصيص شهرية للفقراء والمساكين و بناء مدارس و مصحات و الاعتناء بالاستاد و الطبيب و تخصيص مراكز الابحاث و الابتكار للنهوض بالبلاد أننا نستحى أن نصنف من البلدان العالم الثالت .أما بالنسبة لحجر الصحى و التخفيف منه لم يعد يهمنا ولا يغنى ولا يسمن من جوع
نرى أن الحكومة و المسؤولين فعلا طحنو بعض الفئة من الشعب التي كانت تشتغل بدون اوراق عمل و هذا من اختصاص المسؤولين الضغط على الباطرونة لأنه سبب في عديد من الشرائح التي كانت تشتغل في قطاعات بدون اوراق عمل من أزمة مالية و نفسية بينما نرى الفئة اخرى تشتغل و استأنفت عملها بعد اربعة اشهر و الباقي أصبح متشرد بدون لقمة عيش اين سيدهبون هاد الفئة و يجي سي العتماني و يقولك الحكومة شهدت احسن تسير بشهادات الجميع الله ياخد فيكم الحق
ههههههه صحكتنا اسي لبروفبسور إصحاب لي معندنش بحالك في المغرب لولا كورونا لم نعرفك
قد لا نصل بدون شك الى تلقيح 70℅ من المواطنين لان فعالية اللقاح لا تتعدى 8 اشهر في أحسن الحالات. وسيبدأ هؤلاء العلماء بمعزوفة أخرى. ان الدول التي تحترم نفسها لا تقمع الجهات الخالية من الفيروس. ووتخذ الاجراءات الاحترازية في الجهات التي يتوالد فيها الفيروس بكثرة. لاننا سنتعايش مع الفيروس لمدة لا تقل عن 5 سنوات. اتحمل المسؤلية ديالك العثماني… اللجنة العلمية ديالكم ماعندها علاقة بالعلم وحنا مغاربة شي يعرف شي. وعيد مبارك سعيد….
نتمنى فتح الحدود مع فرنسا في العطلة الصيفية لزيارة بلدنا