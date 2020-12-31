المغاربة يترقبون لقاح كورونا بعد موافقة الصين على تسويق "سينوفارم" ‬

المغاربة يترقبون لقاح كورونا بعد موافقة الصين على تسويق "سينوفارم" ‬
صورة: أرشيف
الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:00

أعلنت وكالة الأدوية الصينية، اليوم الخميس، أنها وافقت على لقاح “سينوفارم”، الذي تبلغ فاعليته 79.34 في المائة، وهو اللقاح نفسه المعتمد من قبل المملكة المغربية.

وفي هذا الإطار، قال جمال الدين البوزيدي، الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية، إن الإعلان الذي قامت به الوكالة الصينية يهم اللقاح نفسه الذي أعلن المغرب على اقتنائه، إذ جرى الاتفاق مع شركة “سينوفارم” الأم، ولا يهم الأمر إن كان الإعلان يتعلق ببكين أو ووهان.

وأكد البوزيدي، في حديثه مع هسبريس، أن الأمر يتعلق بلقاح تفوق فعاليته 79 في المائة؛ وهو رقم كافٍ للتأكد من أمانه، إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الفعالية الآمنة تفوق خمسين في المائة.

وأوضح الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية أن لقاح “سينوفارم” إذا أجري على خمسة أشخاص فقط شخص واحد من بينهم لن ينتج مضادات الأجسام أو سيتأخر في التفاعل مع اللقاح أو ينتجها بنسبة قليلة، وبالتالي فالأمر يتعلق بمنتج فعال ولا يشكل خطرا، مضيفا: “الهدف من اللقاح هو تكوين المناعة الجماعية وانحصار المرض”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن عوامل تقييم اللقاحات كلها متوفرة في لقاح “سينوفارم”، مشيرا إلى أن 32 من اللقاحات يتم إنتاجها في المرحلة الثانية، فيما سبعة لقاحات وصلت مرحلة التسويق؛ ضمنها لقاح “سينوفارم”.

وأكد المختص، في التصريح ذاته، أن ما يزيد من أمان اللقاح هو أنه خلال إنتاجه تم استعمال تقنية تستعملها البشرية لأكثر من سبعين سنة.

وأعلنت الحكومة أنها قامت باقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا”، البريطاني استعدادا لحملة تلقيح ضد وباء “كوفيد-19” تستهدف حوالي 25 مليون شخص.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية بانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” قبل نهاية سنة 2020، فإن خالدا آيت الطالب، وزير الصحة، صرح، منذ يومين في لقاح صحافي، بأنه “لا يدري متى يدخل اللقاح إلى المغرب”؛ وهو الجواب الذي أثار استغراب الرأي العام الوطني.

جدير بالذكر أن لجنة تقنية مشتركة تضم وزارتي الصحة والداخلية تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد لحملة التلقيح، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.

اللقاح الصيني المملكة المغربية سينوفارم وكالة الأدوية الصينية

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‫تعليقات الزوار

17
  • Citizen x
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:09

    نسبة فعالية اللقاح الصيني تبقى منخفضة 79% بالإضافة إلى عدم نشر نتائج التجارب المرتبطة بفعالية اللقاح بالإضافة إلى الأعراض الجانبية مما يخلق مشكلة مرتبطة بالشفافية و المصداقية و التي هي مفقودة مسبقا في الجانب الصيني.

    22
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  • خالد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:09

    أين لقاح؟لماذا هذا التأخير ? لماذا التكتم لا إيضاحات وزير الصحة فاشل فاشل فاشل

    10
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  • no bady
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:10

    من اوهمكم ان المغاربة ينتظرون لقاحكم من اوهمكم ان المغاربة ان ينتظرون اصلا المغاربة ينتظرون العودة لحياتهم الطبيعية اما لقاحكم فلا يكثرت له احد سواء اثبث نجاعته ام لا لان مصداقية ما تقوله حكومة فاشلة في الحضيض

    27
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  • مواطن
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:10

    انا كنعرف المغاربة مكيثيقوش باللقاح والأغلبية مباغيش يديروا لحقاش معارفين عليه والوا والتجارب معندهم عليهم تا خبار

    21
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  • ف . ع
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:11

    كانت وزارة الصحة تقول سنكون من الأوائل في عمليات التلقيح ثم قالت 4 دجنبر و الآن أصبحنا نسمع في الأيام القليلة القادمة كما أكد ذلك وزير الصحة يومه (الله يخليكم طلقونا لفراجة )

    8
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  • Saida
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:13

    المرجو تدقيق المعلومة..الصين رخصت سينوفارم بيكين و ليس سينوفارم ووهان الدي اقتناه المغرب !! وبشروط و من بينها استمرار التجارب السريرية و مسائل اخرى ..سينوفارم ووهان لم يتكلموا عنه بعد ..على وزارة الصحة اقتناء المعدات اللازمة اللازم لجلب لقاحات المانيا و امريكا و غيرها عوض الترويج للشينوا…

    12
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  • أمازيغي باعمراني
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:13

    لا أنتظر أي لقاح فجسمي يتحمل ولي مناعة طبيعية لا أحتاج لسموم .

    14
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  • الشريف
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:13

    اثرامب 24 ساعة ورك اعلى FDA اعطاوه الموافقة احنا قاليك الأيام القادمة. غادي ادرسوا الدمياطي.اصدقاء ماتوا في عز الشباب انتاعهم الله ايرحمهم واي يوم كنفقدوا احباء او هما قاليك الأيام القادمة !!!!!!!!

    1
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  • %%%%%
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:13

    sur 10 millions de marocains il y aura deux millions qui auront pris un vaccin inefficace pour eux et ca c est une marge conséquente et se n est as rien . et en plus des 8 millions restantes il y aura ceux qui ont deja contracté le virus et qui sont immunisé . a a certains points et avec la véracité et la mutation du virus je pense qu on aura pris un vaccin qui permet au corps juste de reconaitre le virus lais ke combattre sa reste a prouvé .

    1
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  • مواطن صريح
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:14

    لا نريد لقاحا صينيا مشبوها فيه، نحن لسنا حقل تجارب لكم
    كل المغاربة لديهم مناعة قوية وهبها لهم خالقهم سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يأخد اللقاح فهذا شأنه ، لكن لا تفرضون علينا آرائكم لأننا بشر ولدينا عقل نفكر به ولسنا أغناما تساق إلى المجزرة سوقا،كلنا أصبنا بالمرض وشافانا الله من عنده ثم بمناعتنا والسلام.

    11
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  • بلورة
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:15

    ههههه هادي شحال و نتوما قالبين لينا الراس بهاد بلا بلا، و كل مرة يخرج واحد لابس بدلة بيظاء و يبدا يخرخر على أساس عالم من علماء الكون، لكن الآن 79% هههههه. أصلا الناس ماكانوش تايقين فهاد بلا بلا و دروك ملي فيها 79% سلات الهضرة …. AstraZenica راه على هاد 79% سحبوا اللقاح و عطلوه نهاءيا حتى يبان ما يبان و نتوما باغيين الناس يتزطمو ههههههه. على سياسة ديال لبراهش

    9
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  • يونس
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:16

    نسأل الله العلي القدير ان تمر عملية التلقيح في احسن الظروف و تعود على الشعب المغربي بالصحة والسلامة من هاد الوباء

    1
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  • محمد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:31

    لقاح سينوفارم مع بكين تم تجريبه على 54000 عينة منها 45000 في الامارات والباقي في البيرو ودول اخرى ونسبة نجاحه حسب وزارة الصحة الاماراتية 86%
    لقاح سينوفارم مع ووهان نسبة نجاحه 79% ولااحد يعرف عنه شيئا اين تمت التجارب وما عدد العينات وماهي الاثار الجانبية القصيرة والطويلة الامد وعلى ماذ اعتمدت وزارة الصحة المغربية في اختيارها للقاح ووهان وترك لقاح بكين وهل 600 عينة مغربية التي شاركت التجارب تلقت لقاح ووهان ام بكين وهل من الممكن متابعة سينوفارم قانونيا في حل حدثث مشاكل صحية لمن تم تلقيحهم اسئلة اتمنى ان يتم الاجابة عنها وهو الشئ الذي لن يحصل بالطبع فنحن نعرف كيف تسير الامور نحن اغبياء وهم فقط من يفهم

    -1
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  • Abu amir
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:45

    حكومة فاشلة كداب وبهتان
    حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بي الاسم فقط
    ادعو الى اندماج الأحزاب في تيارين
    يحفظون أو ديمقراطية
    وكفى من إنتاج مزيد من البطن التى لا تشبع
    لا أتمنى حل حزب العدالة والفضحة المحتل
    حزب أثقل كهيل الفقراء وزاد غنى الأغنياء
    لا نريد أحزاب في هدا البلاد نريد حكومة من شعب

    االبي

    0
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  • مواطن مغربي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:47

    أنا لا أترقب أي لقاح … ما تبقاوش تجمعوا كلشي في سلة واحدة وتقولوا ”المغاربة كذا … والمغاربة كذا…”
    من المستحيل الحديث عن فعالية أي لقاح لم تمر على ظهوره سوى ثلاثة أشهر ويعلم الله ما هي نتائجه على صحة ومناعة الإنسان خصوصا وأن بعض الخبراء والأطباء يتحدثون عن آثاره الجانبية مثل العقم والحساسية المفرطة ….
    اللي بغى اللقاح يمشي يديروا ونبينا عليه السلام.

    1
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  • متتبع
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:48

    هههه الضحك على الدقون mod en china

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  • مغربي غيور
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:50

    لا للقاح الشبهة….ثمنها مرتفع….طريقة تخزينه صعبة. يحتاج -70 درجة حرارة تحت صفر..هل عند وزارة الصحة هاته الإمكانيات…..في كل المملكة…
    هناك لقاحات ارخص…و ظروف تسويقها اضمن..واسهل…..
    لعل اننا سوف نرى اللقاح سيتحول لونه..لان سيصل حرارته هنا في المغرب 20 درجة. اي لا تلاجة لا هم

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