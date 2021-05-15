مغاربة يتظاهرون ضد العدوان والتطبيع ويدعون إلى إغلاق المكتب الإسرائيلي

كان البرلمان، اليوم السبت، على موعد مع شعارات قوية صدح بها مواطنون ومواطنات تضامنا مع فلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بالتطبيع، والدعوة إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.
وبعد شهور من منع الوقفات المساندة للقضية الفلسطينية، الذي كانت آخر محطاته بداية الأسبوع الجاري، لم تشهد هذه الوقفة أي مضايقة، وحضرت فيها وكالة الأنباء الرسمية، بعدما دعت إليها “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، ونادت بالمشاركة فيها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، عقب الموقف المغربي الرسمي، الذي من بين أوجهه إعطاء الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أمرا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ومع تعميم دعوات المشاركة في وقفة تضامنية، مساء غد الأحد، من طرف “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، شهدت وقفة اليوم حضورا قويا لحركة “التوحيد والإصلاح”، القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ووجوه قيادية في الحزب ذاته.
ومن بين الشعارات التي رفعت أمام مبنى البرلمان بالرباط، بحضور أسماء إسلامية ويسارية وقومية، “المغرب أرض حرة والصهيون يطلع برة”، و”يا حماس شني الغارة ضد الصّهيون الغدّارة”، و”من المغرب لفلسطين.. شعب واحد ماشي اثنين”، و”يكفينا من الحروب.. أمريكا عدوة الشعوب”، و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”. كما شهدت الوقفة إحراق علم دولة الاحتلال.
وفي كلمة له، دعا خالد السفياني، منسق “المؤتمر القومي الإسلامي”، وسط هتافات مساندة، إلى “تراجع المغرب عن خطئه، بتمزيق ما يسمى باتفاق التطبيع”، رافضا لقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة مع “آيباك”، اللوبي اليهودي الأبرز بالولايات المتحدة.
وقال السفياني: “نقول لأبناء فلسطين لستُم وحدكم، وكلنا فلسطينيون، ووصلت رسالتكم، وشهداؤكم يعلّموننا معنى الحياة، وأسراكم يعلموننا معنى الكرامة، ويُعلّمون المطبعين والمتواطئين بأنهم ماضون إلى مزبلة التاريخ”، مضيفا “ابتداء من اليوم لن يستفرد الصهاينة بالضفة وغزة وأراضي فلسطين. ففلسطين جسم واحد قلبه النابض القدس”.
فيما رفض رشيد الفلولي، “المنسق الوطني للمبادرة المغربية للدعم والنصرة”، المقابلة بين فلسطين ومغربية الصحراء، قائلا إن “قضية الصحراء المغربية بدمائنا نرويها، وحرّرها المغاربة بدمائهم، ومستعدون للتضحية بدمائنا في سبيل وحدتنا الترابية، ولا حاجة لنا بالتطبيع من أجلها، ونرفض المقايضة والابتزاز في هذا (…) والقدس لا تزال محرّك الشعوب العربية والإسلامية، وهي بوصلتنا”.
وحول منع المملكة وقفات سابقة منذ الاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الأمريكي، أكد الفلولي في كلمته بشارع محمد الخامس أن “المنع في محطات سابقة غير مبرَّر”، مضيفا أن “هذه الوقفة رفض للصمت المريب لما يسمى بالمنتظم الدولي، وصرخة في وجه الأنظمة العربية التي خذلت فلسطين، والأنظمة التي طبّعت مع الصهاينة، أعداء الأمة العربية والإسلامية. شاهدوا ما يرتكبونه في حق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية، والتطبيع ما هو إلا شرعنة للاحتلال، وتشجيع لمزيد من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.
ودعا منسق “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” الدولةَ إلى أن تدع المغاربة يقدمون “الدعم المادي والمالي والمعنوي للشعب الفلسطيني”.
من جانبه، قال عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة “التوحيد والإصلاح”، إن مقصد المشاركة في هذه الوقفة هو “التنديد الشديد بالعدوان الصهيوني على القدس، وعلى فلسطين في كافة أراضيها، خاصة في غزة، والوقوف إجلالا وإكبارا لصمود المقدسيين وصمود أهلنا في فلسطين، واستنكار كافة أشكال التطبيع التي دخلت فيها عدد من الدول العربية، وللأسف منها بلادنا، والمطالبة بالتراجع عنها وإيقافها فورا”.
بدوره، ذكر عبد العالي حامي الدين، البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن هذه الوقفة “تعبير رمزي عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني، الذي يعبر اليوم عن مقاومته الباسلة ضد الغطرسة الصهيونية، ويعبر عن رفضه لسياسة الاعتداء الصهيوني ضد المقدسات الفلسطينية، لاسيما ضد المسجد الأقصى، الذي يعتبر رمزا للمسلمين في العالَم، وضد القدس والأراضي الفلسطينية”.
وقال حامي الدين، في تصريح لهسبريس، “اليوم كافّة أحرار العالَم يعبّرون بصوت مرتفع عن كونهم ضد السياسة العنصرية الصهيونية، وضد الاغتصاب، وأنهم مع المقاومة، بعدما تبين للعالم استحالة استمرار هذا العدو الصهيوني في فرض شروطه وإملاءاته، واليوم معادلة جديدة ترسم في المنطقة، وما علينا، كشعوب عربية وإسلامية، إلا أن نلتقطها، وما على الأنظمة العربية إلا أن تفهمها، وأن تلتحم مع شعوبها”.
اللهم انصر الحق و كلمته، وفرج على كل مضلوم ويسر لكل محتاج، واهزم كل ظالم استقوى وتجبر !!
قصية فلسطين لا تهمني و ما يهمني هي القضية الوطنية و الصحراء المغربية و مرحبا بالتطبيع مع اسرئيل
كون كانو المغاربة تيتظاهرو على حقوقهوم كيما تيتظاهرو على هاد فلسطين كون راهوم كاع ما عايشين كي العبيد والحكومة هادي عام وهي حابساهوم بسبب فيروس ما كاينش اصلا اما هاد ما يسمى فلسطين دبر راسها حنى مالنا
لماذا فلسطين لا تعترف بمغربية الصحراء؟ماذا عن تصريحات العشراوي و قادة فلسطين؟؟؟
إسرائيل (ان لم تكنوا قد سمعتم بها) يا أصدقائي القومجيين، فهي فعلا موجودة في الشرق الأوسط. هي (دولة) تمتلك 300 قنبلة و رأس نووي، و أنصحكم ألا تتمادوا في استغبائكم فإن اسرائيل تصنع ذرات نووية بعدد الحيوانات المنوية التي ينتجها قومكم العرب (المسلمين) في مواخير الدعارة. إسرائيل تمتلك جيشا عدده مليون جندي بين دفاع و احتياط، من أكبر الجيوش تدريبا عالميا، من شانها أن تمسحكم انتم و جميع دولكم العربية من على وجه الأرض في ظرف أسبوع أو شهر.
إسرائيل رائدة في الصناعة العسكرية الأرضية و الجوية تماما كريادة قومكم العرب (المسلمين) في مشاهدة الأفلام الإباحية. اسرائيل طورت صواريخ بالستية يصل مداها 2700 كلم تستطيع أن تقصفكم و أنتم جالسين في مرحاضكم تتلون أدعية الجلوس في المراحيض. اسرائيل تصنع أسلحة كيماوية و أسلحة حرب بيولوجية تماما كما يصنع قومكم الإشاعات في المقاهي و على أرصفة الطرقات. إسرائيل رائدة في صناعة الأقمار الصناعية المتنوعة، منها سلسلة أقمار التجسس كما يتجسس قومكم العرب (المسلمين) في الأزقة على مؤخرات النساء و في الشوارع و على أغلفة المجلات. إسرائيل تصنع جميع أنواع الهندسة العسكرية
هل تعتقدون أن من يقاتل ويضحي بدمه من أجل الحرية ينتضر التضامن من شعوب غارقة في العبودية و الدل ألا يجب على هذه الجماهير أن تحرر نفسها من الدلو القهر اولا ؟
يا عادل ، تهمك القصية الفلسطينية لان الذين يستوطنون ارض فلسطين منهم من ما يزال يحمل الجنسية المغربية ويعتبر نفسه مغربيا وفي نفس الوقت مستوطنا لارض فلسطين .
ليس كل المغاربة يتعاطفون ويتضامنون مع ا لقومجية الفلسطينية.الأشخاص الذين يتضامنون مع ا لقومجية هم أناس معروفين بتخوانجيت و بتقومجيت المفرطة وهم فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين .
نحن مع ربط علاقات مع أصدقائنا الإسرائيليين وعلى جميع الأصعدة وهذا شرف كبير لنا.
بغيت غير نعرف واش ديك كورونا اللي اكتر من عام وهوما حابسينا بسبابها وقطعو لينا رزقنا بسبابها ومنعونا من الصلاة بسبابها واش ما تتبقاش فاش تيتعلق الامر بهاد فلسطين
لا فلسطين ولا سوريا ولا افريقيا قضيتنا قضيتنا الاولى والاخيرة هي التنمية الداخلية للمغرب وتوفير العيش الكريم المواطنين اما فلسطين فراه ابناءها وما مسوقينش مهاجرين في شتى بقاع العالم والمغربي باغي يمشي يحر فلسسطين هو ما مقدرش علتى على العتماني واخنوش هادي عام وهوما دايرينكوم تحت السباط
إلى المعلق رقم2 “عادل” هل متأكد أنت عادل؟ أو شاهد زور وظالم.
فلسطين الخائنة خانت المغرب في قضية الصحراء المغربية
أحترم السي السفياني بتاريخه النضالي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي وعدم قبوله لمقعده بالبرلمان بداعي أنه مزور .
لكن سؤالي لماذا يختفي السي السفياني لما يتطاول بعض الفلسطينيين على وحدتنا الوطنية وينعتوننا بالمستعمرين؟
كل المغاربة مع الحق ولكن أرضنا قبل كل شيء !
بما أن اليهود يعرفون أنهم يظلمون الفلسطينيين وليس لهم في الأرض بقعة والله قال في حقهم : يتيهون في الأرض . وسيبقون يتيهون في الأرض إلى يوم ينزل عيسى عليه السلام لتكون نهايتهم على يديع فاللهم اجعل كيد اليهود في نحورهم . وانصر اللهم الشعب الفليسطيني المجاهد
أودي تظاهر ما عنده مايدير … الهدرة والكلام القاطع عند ماما أمريكا … غير كت عييو في قراجطكم وصافي …
ألم يقل السي العثماني وهو أول إسلامي يوقع اتفاقية التطبيع مع اسرائيل إن التطبيع سيمكن المغرب من الدفاع بشكل أقوى عن فلسطين ؟ ماذا سيقول اليوم ؟ وكيف سيقف أمام الله ؟
يجب أن تسمى الأمور بمسمياتها. فليس هناك عدوان وإنما حربا مفتوحة بين دولة معترف بها دوليا وتتلقى المساعدات حتى الطبية ولها تحصينات ومستشفيات قادرة على حماية واستشفاء مواطنيها ودول غير معترف بها تتحصن وسط المدنيين مليشيات تخدم أجندات خارجية وتقصف عشوائيا المدن الإسرائيلية بصواريخ معضمها يسقط في الخلاء والبعض الآخر تعترضه صواريخ الباتريوت والقليل يصيب بدوره المدنيين وتقوم بالترويج بأضرارها إسرائيل للمزيد من العطف الدولي. أما عن التطبيع فحتى دول الممانعة الآن لم تقدم أي دعم خاصة السلاح للفلسطينيين وهي الآن تلعب دور الوساطة. فٱذا كنا نؤمن بقوة الفصائل المقاومة فلماذا تستنكر العدوان فالضحايا من كلا الجانبين. وفي الأخير هذا الموضوع أصبح لا يهم المغاربة لأنهم منشغولون بهمومهم اليومية واقتصادهم المنهك وما عليكم سوى مشاهدة الشارع المغربي. وهؤلاء التعاطفون أين هم من ضحايا المسلمين في الهند والصين… فلقد سئمنا من حماقات الشرق الأوسط وما على المغرب سوى التفكير في مصالحه. هذا المتكلم معكم استشهد أباه في جبل الشيخ بالجولان المطلة على تل أبيب سنة 73 وهو في بطن أمه بعد ما خانهم الأسد.
يكفي ان تكون انسانا لتتضامن مع الفلسطينيين. اسرائيل دولة محتلة و ارهابية . قتلة الاطفال و النساء. و لن تقوم لها قائمة . هي الى زوال. مغاربة ضد التطبيع مع الارهابيين الصهاينة. المغاربة اثبتوا انهم الى جانب فلسطين.
إلى المعلق رقم 5، أنت لست بالثعلب الماكر، أنت ثعلب جبان و خائن. إذا استسلمت في مجابهة إسرائيل، فهذه نهاية حتمية لانصاف الرجال. أما المسلم الحر، فتجارته مع الله سبحانه وتعالى لا تبور ولن يضيع أجره. هذه عقيدة المسلم، بها يحيى و عليها يموت.
من وقع اتفاقية التطبيع؟؟؟ أليس هو العثماني؟؟؟ لماذا لا يدعو حزب العدالة والتنمية البرلمان لجلسة قصد تجريم التطبيع وهو الذي له الأغلبية؟؟؟
الورقة الوحيدة التي يلعب عليها هذا الحزب هي فلسطين علما أن بعض قياداته لا حرج عندها لزيارة الصهاينة.
النفاق بكل ما تحمله المعنى
هل تعلم ما توصل اليه هذا القوم من العلوم و التقدم، امتالك الحتالة هم الذين يجتهدون صباحا مساء من اخل إجهاض تقد الدول العربية، عندنا علماء أبطال. إيران و العراق خير دليل، يتم اصتياد علمائهم لإنهم يعلمون علم اليقين يوم ينهض العرب و نتخلص من بعض الحكام الخونة، سوف يضرب لنا ألف حساب قبل أن يتفوه احمق مثلك،