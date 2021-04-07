المغاربة يستعدون لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان داخل البيوت

أفاد مصدر مطلع لجريدة هسبريس أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستعد لإعلان عدم إمكانية إقامة صلاة التراويح في مساجد المملكة، وذلك تبعًا لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان، وهو ما يعني أن المغاربة سيكتفون بأداء هذه الصلاة في بيوتهم طيلة الشهر الكريم.
وأورد المصدر نفسه بأن الوزارة كانت تستعد لتنظيم صلاة التراويح طيلة الأسابيع المقبلة عبر دراسة إمكانية الاستعانة بساحات المساجد، للحفاظ على التباعد بين المصلين، غير أن خلاصات اللجنة العلمية حالت دون إقامة التراويح للسنة الثانية على التوالي.
وكانت الحكومة جددت تدابير الإغلاق الليلي من فاتح شهر رمضان على الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك بالنظر إلى الوضعية الوبائية وتسجيل ظهور سلالات متحورة من 19.
كما تقرر، وفق البلاغ الحكومي نفسه، الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا؛ والجاري بها العمل حاليا.
وأكدت الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.
وأشادت الحكومة، من جهة أخرى، بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
كما أهاب البلاغ بالجميع “مواصلة المجهودات المبذولة، والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية، والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة”.
الخير في مااختاره الله، ادخل الله علينا هذا الشهر الكريم بالصحة والعافية والرزق . تقبل الله منا ومنكم.
لا حول و لا قوة إلا بالله،كاين شي حلاوة فالتراويح بلا جماعة ؟
المغاربة يستعدون لصلاة التروايح في البيوت وصلاة العيد أيضا
وقد سمعت ان عيد الأضحى سيمنع الاحتفال به ايضا. هذه السنة.
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { النور: 19}.
وحدين يتخلصوا 7 ملايين فالشهر وغالبا محال واش تايصليو قرروا يسدوا على لي ما عندوش عشاء ليلة وقرروا انه بلاش عليه يصلي ….
كاين لي ضروه التراويح كاين لي ضرو ايسد شهر او مزال عليه لكرا ديال عام او نص. كاين لي ضرو مكاين خدمة او رمضان فيه المصاريف كتر من اليام لعادية… كولشي مضرور من جهة معينة او لي كايخد القرار ماعمرو حتاج او عمرو تضر حيت كايشد زبالة فلوس او كولشي كايجي فابور
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة:114].
ماذا عسانا أن نقول إلا لا حول ولا قوة الا بالله
صلاة جنازة على صلاة التراويح بالمساجد المغربية
مشات التراويح والشعائر الرمضانية للعام الثاني على التوالي
اللي كان سباب فهاد***** كورنا *************الله ياخد فيه الحق أودعيناه لله فهاد العواشر
أو يلا كانت من عند الله مرحبا اللهم إن هذا منكر الروح ديالنا والقلوب ديالنا اللي كاتغسل فالمساجد حتى ولينا محرومين منها
حسينا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (75)
عندكم كورونا المغربية كتخدم غير بالليل وفي النهار كتصبح ناعسة والله انها المهزلة
بالصلاة والدعاء وقرآءة القرآن من أسباب رفع هذا البلاء .
لكن هاهي الحكومة المحكومة بقرار الإغلاق من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا يعني لا صلاة العشاء ولا صلاة الفجر في المساجد علما أن هذه المساجد تُطبق فيها الإجراءات الإحترازية من تباعد وكمامات بينما الأسواق مكتظة والشوارع والمقاهي والمتاجر لا تباعد ولا كمامات
فهل فيروس كورونا ينتشر ليلا ولا ينتشر نهارا .
المواطن في هذا البلد السعيد لم يعد يهم شيئا .
أمنا فرنسا قطعات علينا الصلاة و لا كورونا كتسارا بالليل عريانة حكومة العار لا إيمان لا حقوق لا صحة لا تعليم
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل مناع للخير اتيم
الله يحاسب كل من فعل هد القرار الفاشل لا أدري علاش منع صلاة التراويح والمساجد قبل زحام والحمامات والاسواق وقيلا الفيروس كين غير في المساجد
كأن كورونا تأتي بعد الثامنة مساءً ولا تكون طيلة النهار ! ما هذا الهراء و الإرتحالية لماذا لا يتم الإغلاق ليكون ليلا نهارا لإثبات حسن النظرية و المبدأ ؟ فعلا قرارات لا يستوعبها عاقل
يستحيل إقامة صلاة التراويح لأنه ببساطة هذه حرب خفية ضد الإسلام و ليس ما يسمى بكورونا هذا الفيىوس مجرد دريعة لتبرير أفعالهم و مخططهم الشيطاني،لأن في المغرب حوادث السير مثلا تقتل أضعاف مضاعفة مما يقتل كورونا
ها العيد الأضحى جاي…بداو من دبا ف تنظيم الأسواق و فتح أسواق جديدة لعرض جميع رؤوس الأغنام .
الحاجة لمسلككم كتنضو ليها من بكري…
قاعدتكم: التراويح سنة و الأضحية فرض !!
سبحان الله كورونا كاينة غي فالمساجد أما الأسواق او الحافلات او متاجر الكبرى لا
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
شعب عاق اوفاق من هاد القرارات التي تمس الدين وهذه حملة لؤد الدين
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
يبدو أنكم فرحين بهذا القرار لا حول ولا قوة إلا بالله
هاذ السلالة المتحورة راها مسلمة غير خليونا نصليو ، راه الوباء الحقيقي هو هاذ المسؤولين ،
مصلحة المواطن فوق كل اعتبار عملا لان الدين يسر وليس عسرا ….المزايدات الرخيصة لا تصمد امام صحة المواطن ومناعة الاقتصاد…
هل الاسواق المزدحمة بدون رقيب في النهار خالية من كورونا ام ان كورونا يخرج في الليل فقط كفاكم استغباءاا بالشعب خليو الناس تصلي راه كاين لي كيصلي غير من رمضان لرمضان
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
آش عند الميت ميقول قدام غسالو
اللهم إنا مغلوبون فانتصر
ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
كيف يعقل ان المقاهي مفتوحة والاسواق ممتلأة والحيات عادية وتغلق فيها بيوت الله فقط التراويح ؟
لما لم تعمل الدولة على صلاة التراويح بالملاعب او الحدائق مثلا ولا تمنع رحمة الله ودعاء المساكين والفقراء للاه ان يرفع عنا هذا البلاء الذي لم نعد نفهمه
اتقي الله ياوزير الاوقاف ومعك العتماني وباقي الاحزاب انكم. تعلنون خربا على الله فكيف لكم ان تنتصروا
الله ياخد فيكم الحق أحكومة العار
انا مع هذا القرار لكن حبذا لو يكون استثناء هذه السنة ولو بخصوص إحياء ليلة القدر واللهم ارفع عنا الوباء والداء وبلغنا اجر شهر رمضان شهر الغفران انك على كل شئ قدير.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون
لاأعرف لما الكل يتحدث عن صلاة التراويح والمساجد.طول السنة تشكو الى الله الفراغ الى مكانتش التراويح ممكن تصلى في البيت مع العائلة عادي
الله ياخذ فيهم الحق كل الأماكن تعج بالناس، الأسواق، المقاهي، القطارات، الحافلات وزيد وزيد… بأن ليهم غير المساجد في هذا الشهر الفضيل أصحاب القرار اقسم واجزم انهم منافقين.
الحافلات التي تعج بالناس واحد حدا واحد ؟ لا يشكلون اي خطر على السلامة فقط المساجد هم من يشكلون خطرا حسبنا الله ونعم الوكيل…
الله المستعان ، لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل………..
حسبنا الله ونعم الوكيل نحن الضعفاء لنا الله لطفك يا رب
يظهر ان كل مسؤول يتخفى في مسؤول أخر وكل وزارة تحمل المسؤولية لوزارة أخرى ولكن التاريخ لا ولن يرحم أحدا كلكم متفقون على إنهاك الشعب المغلوب على أمره بقرارات متهورة تعسفية ظالمة ولا إنسانية حولت المغرب إلى سجن كبير لا أمل فيه ولكن لنا لقاء عند الرحمان الرحيم الحسيب الرقيب .
كنا نريد ان نصلي صلاة العشاء التي هي فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، اما وقد ضيعونا في فرض الصلاة وسنة التراويح معا فان العثماني قد بدأ شؤم المعصية يظهر عليه وقد اصيب بوعكة صحية قد تتطور لان المقدسات الدينية لا يجب التطاول عليها فالمساجد في تاريخ المسلمين لم يسبق لها ان اغلقت طيلة اربعة عشر قرنا رغم مرور عدة جائحات على البشرية اخطرها وباء الطاعون لكن المساجد بقيت على حالها و لم يقدر احد ان يصدر اي قرار باغلاقها .
حسبنا الله ونعم الوكيل! اذهبوا الى المقاهي و المطاعم وانظروا الى الاكتظاظ الحقيقي.
هنا تبان الجهوية ، ما معناه مدن تسجل 0 حالة تحرم من صلاة التراويح على غرار المدن الموبوءة.
حكومة فاشلة.
لا ادري لماذا ينصاع الناس لحد الساعة لهاته القرارات .. لماذا لا يتحد الشعب ضد هذه القرارات الغير منطقية .. القوة بيدنا لكن نحب ان نكون محكومين
الله ياخد فيكم الحق . شكرا كرونا لي لي بينتي الينا بزاااف ديال لحوايج . عرفنا بلي المغرب مزال مستعمر من فرنسا . وعرفنا أن أعداء الدين ماهم إلا منا . والله المستعان . اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا
القرار لم يكن مفاجئا فقد تم إعداد ذلك عن طريق النفخ في الأرقام والسلالات المتحورة في سبع جهات وإغلاق الأجواء والموانئ أمام المسافرين ..
صلاة التراويح صلاتها في البيوت تجوز … و هذا شرف كبير لعباد الله حتى يعلم الله و سابق بعلمه سبحانه من يقيم دينه في بيته و أجره عند الله كأجر المصلي في المسجد … هذا زمن الفتن و الله سبحانه يهيئ عباده لما هو أعظم نظرا لكون بني آدم صاروا لايسترون أنفسهم ولو في عقر بيوتهم … غدا الذنب شيئا مألوفا و كل يفضح نفسه عند عصيانه الله و يفضح زوجته و هي تفضحه … فنسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء آمين
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللجنة العلمية.
ماذا عن مقترح الحكومة فتح المساجد الكبرى فقط مع الاكتفاء ب30 دقيقة فقط ( التقصير في السور)؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
و عيد الأضحى و اسواقه لا يسببون عدوى الكورونا حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منكم في الشهر الكريم منافقون
لماذا التراويح فقط؟ إن كان سبب المنع هو السلالات المتحورة لكورونا فلماذا لا تمنع الصلوات الأخرى كذلك؟ أم أن الهدف فقط هو إفقاد شهر رمضان معناه الروحي المتمثل خصوصا في صلاة التراويح؟ .. ما المانع في أداء التراويح بالمساجد بنفس القوانين الصحية التي تنظم الصلوات الأخرى من تباعد وكمامة وغير ذلك؟
assalamo alikom
C’est Inacceptable de fermer les mosquée au Maroc, pendant le ramadan
المهم ختامه مسك لهاذ الحكومة للي حشومة نقولو عليها إسلامية ، لا أعرف بأي وجه يريدون الترشح للانتخابات المقبلة ، يا ربي تاخد الحق فلي كان حيلة و سباب .
وزارة الاوقاف كانت تدرس إمكانية قيام التراويح حتى تفاجأت بقرار الحكومة اللذي هو الإغلاق سبحان الله .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع عنا البلاء وارحمنا يا رب العالمين
حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الابالله العلى العضيم المساجد فيها كرونة والاجتماعات والحافلة والأسواق الكبرى ليس فيها كرونة وتخرج كرونة غير فى الليل هدى بيان فيها كتسهر مع السكيريا وفى الصباح كتنعس حتى المغرب
بانو ليهم هير المساجد ، أما التجمعات في الأسواق والحافلات والأعراس لي كاينين بلا مانكدبو على بعضياتنا مبانوش ليهم . ولا المساجيد حيط قصير … علاش مايكونوش حلول أخرين بحال يتحيدوا الزرابى من المساجيد وكلا يجيب زربتو معاه ، أولا يدارو التراويح فالزنقة ، أولا يترسموا بالصاقة بلايص فالمساجد وفي خارج المسجد . وااالحكومة فكروا شي شوية فشي حل راه عدنا هير رمضان واحد فالعام ومكايتعوضش.
قرار غير مفهوم لا حالا و لا مقالا .. و يفسح المجال لكل التاويلات الممكنة و المستحيلة ..
سياسة فاشلة من وزراء *** لا مستوى ثقافي ولا مستوى أخلاقي هناك مجتمع ضعيف ومقهور من مثل هاؤلاء القرارات التي تعتبر بالنسبة للمغاربة كتقليد أعمى للمستعمر الفرنسي اللذي لازال متحكم في كل المجالات وهذا ما يزيد الطين بلة حتى أعوان السلطة أصبحوا يرو المواطن غنيمة بالنسبة لهم و يمارسون عليه ما يملكونه وما لايملكونه من السلطة وذالك تقليدا لما يقوم به من هو أكبر منهم سلطة لاكن لكل ظالم زوال ونحن ننتظر أن يزيل الله عنا مثل هاولاء الوزراء الغير أكفاء ولا علاقة لهم بمناصبهم.
حسبي الله ونعمة وكيل ولاحول ولاقوة الابالله
بغيت غي نفهم واش حتى يجي رمضان عاد يبالكم حضر تجول او اغلاق…. سؤال علتش
قبل يومين نفى السيد العثماني ان يكون المغرب قد نوى إلغاء صلاة التروايح. وقال هذه أخبار زائفة وكاذبة ومغرضة
واليوم نسأل العثماني أين هي الاخبار الزائفة؟
السلام عليكم
بصراحة ملي سمعت هاذ القرار تخنقت
ولكن شنو يقول الميت قدام غسالو غير يسلمو امرؤ لله سبحانه هو قادر على كل شئ ياك بعدا بنهار مكاين مشكيل إلى كان زحام ايوة بليل نصبرو ونعسو حتى لصباح ونخرجو منقلقوش اختي كرونا تبقى على خطرها المهم دايرة معانا نوبة حنا بنهار وهي بليل الواحد هو ليعرف يتصرف مع لالا كرونا المستجدة. الله يفرق بيناتنا بلا ذنوب ياربي
اللهم ان هذا منكر ،اللهم ان هذا منكر
بالعربية تعرابت أنا مكنصليش حتى نتوما متصليوش
تحية اجلال واكبار للعياشة ولي أبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم
مرحبا بإسرائيل مجددا
بالطبع رئيس الحكومة رجل دولة و كرونا بنت أفكارها ههههه
صراحة مافهامت والو من هذه الوزارة المسمات وزارة الأوقاف دائما تاتي بجديد بعيدة عن الدين كل البعد تفرض شئ تحرم شئ آخر خارج ماهو في الدين أما تفرض الزكاة التي أمر بها الله عز وجل فلا أو تحرم معاملة الابناك بالربى فلا فقط هي مختصة في فرض أمور أمر بها الله هي تمنعها ولاكن عند الله تجتمعون فافتو فيما أنتم تفتون فيه
إن إقرار السلطات الحكومية والمعنية تدابير وقائية وإحترازية تصديا لوباء كوفيد 19 المستجد جاء صائبا كما يجب على الجميع إلتزام بها والعمل على نجاح المخطط التنموي الحداثي التي تعرفه بلادنا. والمواطنة الإيجابية تستلزم التعاون والتضامن والإخاء وفعل أعمال الخير والإحسان كل يوم.
كيف يرى محتاجا لمال أو غداء أو كساء ولا يقدم له يد المساعدة ؟
كيف لدولة تدعي بالإسلام دينا بائعة للخمور للمسلمين ولغير المسلمين ؟
كيف لدولة تتبع الإسلام دينا و بسيدنا محمد رسولا أمينا وبكتاب الله دستورا قرآنا مجيدا، جاهلة قطع اليد للسارق والسارقة….ومن أهم فصوله ؟
فالأمة المسلمة بشرائعها الدينية تكون ملتزمة بأعراف وتقاليد حضارتها الضاربة جذورها عبر التاريخ الحافل بالبطولات والأمجاد. ….
قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
حسابكم عسير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا .
الله ياخد فيكم الحق
الله ما إن هذا منكر
هذ وزارة الأثقاف يملى عليها و لماذ الجارة مصر و تونس و الجزائرسمحت بإقامة لصلاة التراويح أنا كواطن مغربي أدين هذا القرار الجائر في حق المساجد
الشعب عاق و فاق
سبحان الله وشكرا كورونا لي فضحت حكم العالم كل حاكم وشمن دين عندو قالك كايعبدو الله وهوما متبع القرارات ديال الأسياد الغرب
حيدو التراويح… حيث كورونا كتخرج غير بالليل.. اعفيونا من رمضان باش تكملوا أجركم… الله يزازيكم
هاذا يعني أن كورونا و مشتقاتها سوف يصومون هذه السنة عكس السنة الماضية هههههههه و بعد الإفطار سيخرحون للقنص و التنزه…….! ؟ لا حول ولا قوة الا بالله
الازدحام في الأسواق و وسائل المواصلات عاااامرة مططرقة بالبشر… بان ليهم غي المساجد، أصلا الليل متيكونش الزحام لي فالنهار..
عن أي صلاة تتحدثون و نحن لدينا رئيس حكومة لا رحمة و لا شفقة في قلبه حسبنا الله ونعم الوكيل، وعد مني في كل صلاة سادعو الله تعالى ياخد فيه الحق
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
هل الكوفيد يكون فقط في الليل؟ هل الكوفيد يكون في سبات في الصباح و خلال النهار؟ في مدينة سلا و خصوصا في الأحياء الشعبية المقاهي تكون مزدحمة عن آخرها و كذا الحافلات و المحلات التجارية، لماذا ليس هناك اغلاق بالنهار؟ المقاهي تشتغل 14 ساعة من .006 صباحا الى 8 مسآء هل خلال هذه الفترة ليس هناك عدوى؟ ام المستهدف هي الاجواء الروحية و النورانية خلال الشهر الفضيل. بالمختصر المفيد القهاوي راهوم غا حشمو يخلليوهوم محلولين. الهدف هو صلاة التراويح باينة و مفروشة. انتظروا هذا أيضا خلال رمضان المقبل و اللذي يليه بفتاوي و سيناريوهات جديدة .
ما فهمناه من قرار الحكومة هو منع التنقل الليلي بين المدن وليس منع التجوال داخل المدن الشئ الذي لا علاقة له بمنع صلاة التراويح . ان كان ما فهمناه خطأ فنرجوا التوضيح وتدقيق المصطلحات
حيت المساجد مافيهومش الفلوس، كون كانو كيدخلو الفلوس للدولة، كون حلتهم هوما الاولين
بعض المغاربة المنافقون طيلة السنة لا يصلون و لاكن صلاة التراويح يالنسبة لهم شيء مهم أم الفريضة لا يعطونها أي اهمية. الله يهدي ما خلق
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
اخواني المغاربة والمسلمين فصبر جميل عسى الله ان يفرجها علينا الخيرفيما اختاره الله هادشي في مصلحة المواطنين وخا صعيب غير الصبر اخوتي
قرار صائب لنحدر جميعا من هذا الفيروس المتحور و الا اضطررنا للاغلاق ليلا و نهارا . نفضل ان تتضرر نسبة قليلة من ان يتضرر الشعب كله