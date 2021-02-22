المغاربة يُمَنون النفس بإنهاء "الطوارئ الصحية" قبل شهر رمضان الأبرك

انتظارات محكومة بالزمن، باتت تطبع علاقة المغاربة بفيروس “كورونا”؛ فأمام وعود خالد آيت الطالب، وزير الصحة، باجتياز شهر رمضان في أجواء مثالية، ينسحب فيها الفيروس بشكل نهائي، بعد عملية التلقيح، تُطرح أسئلة كثيرة بالعودة إلى وتيرة البرنامج المسطر، والوصول إلى العدد المطلوب.
وإلى حدود اللحظة، لا تزال فكرة اجتياز رمضان خال من تداعيات فيروس “كورونا” مراودة للمغاربة بشكل مستمر؛ لكن دنو الآجال وحلول الشهر في بدايات أبريل يجعلان وعود وزارة الصحة صعبة التحقق، خصوصا بظهور حالات إصابات بالنسخة الجديدة من “كورونا” وانتشارها في دول عديدة عبر العالم.
وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح ضد فيروس “كورونا” وصل مليونين و447 ألفا و716 شخصا (الجرعة الأولى)، كما أوضحت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 13 ألفا و476 شخصا.
وتشكل النسخ المتحورة للفيروس التاجي هاجسا حقيقيا للسلطات الصحية في كافة البقاع، خصوصا أن البلدان وضعت إستراتيجيات لوقف زحف النسخة التقليدية من “كورونا”؛ وهو ما يطرح على المغرب بدوره، الراغب في إنهاء الأزمة الحالية مع حلول شهر رمضان (9 – 10 أبريل).
ويعتقد مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أنه وفق البرنامج المسطر فالعملية ناجحة، وسيجتاز الناس شهر رمضان في ظروف جيدة؛ لكن هذا مرتبط بمدى التزام شركات اللقاح بتزويد المغرب بالجرعات، منبها من الرغبة العالمية في الحصول على اللقاحات وضغط اللوبيات.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب عليه أن يصل إلى مناعة جماعية تقدر بـ70 في المائة، وهذا يتطلب تلقي جرعتين وليس واحدة فقط، مؤكدا أن المؤشرات الوبائية إيجابية بتقلص معدل الإصابة والإماتة؛ لكن هذا الوضع لا يمنع من الانتباه والالتزام الدائم بالتدابير الوقائية (غسل الأيدي ووضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي).
وأشار الخبير المغربي إلى أن الخطر قائم على الدوام، والبداية من توافد المصابين بالسلالات الجديدة من الفيروس، مسجلا أهمية تسريع وتيرة اللقاحات، ثم العمل الجاد على استمرارية الإستراتيجية وتفادي التراخي، وزاد: المغرب على الطريق الصحيح إلى حدود اللحظة؛ لكن الاستمرارية ضرورية لضمان النجاح.
نترجاو من الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور ويفتح علينا الابواب لي مسودة الحمدلله كلشي بيد الله يبيتها في شأن ويصبحها في شأن
بعد ظهور كرونا المتحورة لا أظن رفع حالة الطوارىء….
هذه الحكومة ستظل متشبثة بالحجر والطوارء الى ان يذهب الفيروس بشكل نهائي و تسجيل 0 حالت على الصعيد الوطني لكي يشيد العالم بكفائتها, ولا يهمها المتسولون والجائعون والمنتحرون.
إذا زاد الشيء عن حده إنقلب إلى ضده فالمرجو التعامل مع الوضع بحكمة
جميع الدول بما فيها المتقدمة تصرح ان تلقيح الأغلبية لن ينتهي قبل الصيف ادا لم نقل حتى اخر السنة كيف نحلم ان نقضي رمضان و نحن ملقحون بالأغلبية ،ليكن الانسان واقعي العلم لله الخروج من الأزمة ليست قبل 2022 حسب جل الخبراء
هاكا غادي تبقاو علينا… والناس اللي خدامين فقطاع الحفلات قتلتوهم وخصوصا تسعة وتسعون في المائة منهم غير مهيكلين… مع العلم كلشي عامر المقاطعات الطوبيسات المدرسة…. وووو..التناقض.. هادشي ممنهج وغير علمي….. وحتى الاحتجاجات كيقمعوهم
أغلبية المواطنين لا يحترمون مسافة الامان حافلات النقل لا تحترم شروط الصحية
Jusqu’a present l’Etat respecte son engagement. IL SUFFITque les citoyens fassent leur role
الامل الوحيد اللذي تبقى هو شي عفو ملكي .اما هاذ اللوبيات انتاع الأدوية والمختبرات ماتكرهش يبقا هاد الفيروس عشرين عام اخر.
ارجو الا يتكرر خطا عيد الاضحى…ماذا وقع لنا السنة الماضية في رمضان وبعده..المهم هو الصيام ومن يريد الصلاة والتعبد ليلا عليه القيام بذلك في بيته. صلاة التروايح ليس فريضة…والسهر في المقاهي والشوارع ليلا غير مناسب مع استمرار كوفيد وفيه خطر ….علينا بالصبر الى ان ياتي الله بفرجه
شهر رمضان للصلاة والاستغفار وقراءة القرآن وليس التسكع ليلا ونهارا
تلك الأمور التي يريد الناس العودة لها في رمضان مجرد طقوس سخيفة لا علاقة لها بالشهر الفضيل.
يلزم على الأقل 5 أشهر إضافية لتلقيح على الأقل 20 مليون شخص و بالوتيرة الحالية.
يعني في نهاية الصيف ربما يبدأ تغيير إيجابي…