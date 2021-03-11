المغربي الراجي يبلغ نهائي مسابقة أمير الشعراء

نجح الشاعر المغربي عمر الراجي في كسب ورقة التأهل إلى المرحلة النهائية من مسابقة أمير الشعراء في موسمها التاسع، التي انطلقت منافساتها بأبوظبي مطلع فبراير الماضي.

وحول هذا الإنجاز قال عمر الراجي: “التأهل إلى النهائي شرف بالنسبة لي لأسباب كثيرة في الواقع، لأنه من لجنة التحكيم التي أجازت ذائقتها الثقافية الكريمة محاولتي الشعرية، وأيضا لأنه يحدث لأول مرة بالنسبة للمشاركات المغربية التي كانت كلها متميزة”.

وأضاف الراجي: “هذه الأشواق الحضارية تسكن كل قلب اليوم في عالمنا العربي، أنا فقط حاولت استضافتها شعرا، وأتمنى حقا أن يكون الحظ حالفني كي أقول ما يليق بكم يا أصدقاء”.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب “أمير الشعراء” سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي؛ فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم. أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم؛ على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.