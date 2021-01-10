المغربي حارث ينال علامة كاملة أمام هوفنهايم

عاد الدولي المغربي أمين حارث إلى درب التألق والتوهج، بعدما قاد ناديه شالكة إلى إنهاء سلسلته السلبية في الدوري الألماني، عقب تحقيق الفوز على هوفنهايم بأربعة أهداف دون رد، السبت، ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الألماني الممتاز.

واختير المهاجم المغربي كأفضل لاعب في اللقاء الذي جمع ناديه بضيفه هوفنهايم، بعدما حصل على العلامة الكاملة 10 على 10 من مؤشر “هو سكوريد”، إذ ساهم في أربعة أهداف؛ ثلاثة منها عبر تمريرات حاسمة من رجله، بينما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وشكل النجم المغربي خطورة كبيرة على مرمى الفريق الزائر، وسدد كرتين خطيرتين في اتجاه المرمى، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 83 في المائة، كما نفذ ركلة ركنية واحدة واستعاد كرة واحدة، بينما أبدع من الجانب المهاري والفردي وقام بخمس مراوغات ناجحة.

وقاد حارث ناديه شالكة إلى تحقيق فوزه الأول في البوندسليغا هذا الموسم، والأول له أيضا منذ 359 يوما، بعد 30 مباراة متتالية لم يتذوق خلالها حلاوة الفوز، بعدما جاء هذا الانتصار في ثاني مباريات الفريق، تحت قيادة المدرب السابق لنادي الزمالك المصري كريستيان جروس.

ويحتل الفريق الملكي الألماني المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط بعد خوضه 15 جولة، حقق الفوز فيها في مباراة واحدة، بينما تكبد مرارة الهزيمة 10 مرات، وتعادل خلال 4 مواجهات.