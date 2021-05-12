المغربي شاعر يدخل دائرة اهتمام أندية أوروبية

بات اللاعب المغربي إلياس شاعر، متوسط ميدان نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لكرة القدم، مطلوبا من أندية عديدة داخل إنجلترا وخارجها بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه خلال الموسم الكروي الحالي بقميص كوينز بارك.

وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن لاعب “الأشبال” يدخل دائرة اهتمام أندية عديدة بين إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا؛ أبرزها العائد إلى أجواء “البريميرليغ” نادي واتفورد، الذي تستعد إدارته لدفع مبلغ 12 مليون يورو للاستفادة من خدمات اللاعب.

وحسب التقارير نفسها، فإن أندية بولونيا وسامبدوريا وجنوى بإيطاليا تنتابها رغبة قوية في التعاقد مع شاعر البالغ من العمر 23 سنة، بالإضافة إلى أندرلخت وكلوب بروج البلجيكيين وأندية ألمانية وأخرى فرنسية.

وتألق لاعب منتخب “الأشبال” خلال الموسم الحالي بقميص كوينز بارك رينجرز ضمن منافسات “الشامبيونشيب”، حيث تمكن من تسجيل ثمانية أهداف، وكان وراء أربع تمريرات حاسمة في 43 مباراة.

يُشار إلى أن إلياس شاعر سبق له أن دافع على ألوان المنتخب الوطني المغربي لأقل 20 سنة في خمس مباريات وأقل من 23 سنة في مباراة واحدة.