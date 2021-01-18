"المغرب أرض التعايش" .. برنامج إذاعي جديد

أعلنت الإذاعة الأمازيغية إطلاق 3 برامج جديدة وهي: البرنامج السوسيو-ثقافي “المغرب أرض التعايش”، والبرنامجان الحواريان السياسيان “آفاق وتحديات” و”الحوار السياسي”، ابتداء من يناير 2021.

ويهدف برنامج “المغرب أرض التعايش” إلى إبراز تميز واستثناء المغرب بتنوع هويته، وباعتباره نموذجا حضاريا فريدا للتعايش وتقارب الحضارات والثقافات والأديان، وخاصة في التفاعل والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود، بينما يتناول البرنامجان “آفاق وتحديات” وكذا “الحوار السياسي” آخر قضايا الساعة السياسية والسوسيو-اقتصادية، عبر حوار تفاعلي مع صناع القرار وأصحاب الرأي من مختلف الاتجاهات.

ويأتي إطلاق هذه المواعيد الأسبوعية الجديدة ضمن سعي الإذاعة الأمازيغية إلى تقديم برامج القرب، لتسليط الضوء على مواضيع الساعة تتناول قضايا ومجالات متعددة، “في إطار حرصها على تقديم مادة إذاعية متجددة تثري مدارك المستمعين وتنمي معارفهم، وعيا منها بالدور الأساسي الذي تلعبه الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والتربية على المواطنة”.