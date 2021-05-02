المغرب التطواني يتعادل أمام سريع وادي زم

انتهت المباراة التي جمعت فريق المغرب التطواني بضيفه سريع وادي زم، مساء الأحد، على أرضية الملعب الكبير لطنجة، بالتعادل بهدف لمثله، برسم الدورة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وكان فريق المغرب التطواني سباقا للتهديف بواسطة المهاجم أنس جبرون (د 42)، فيما أدرك هدف التعادل لفريق سريع وادي زم اللاعب بلال المغري (د 49).

واحتل فريق المغرب التطواني، عقب هذا التعادل، المركز الحادي عشر إلى جانب شباب المحمدية بـ 16 نقطة، فيما ظل سريع وادي زم في المركز الخامس عشر بـ 12 نقطة.