المغرب التطواني يتعادل أمام سريع وادي زم

المغرب التطواني يتعادل أمام سريع وادي زم
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 2 ماي 2021 - 23:58

انتهت المباراة التي جمعت فريق المغرب التطواني بضيفه سريع وادي زم، مساء الأحد، على أرضية الملعب الكبير لطنجة، بالتعادل بهدف لمثله، برسم الدورة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وكان فريق المغرب التطواني سباقا للتهديف بواسطة المهاجم أنس جبرون (د 42)، فيما أدرك هدف التعادل لفريق سريع وادي زم اللاعب بلال المغري (د 49).

واحتل فريق المغرب التطواني، عقب هذا التعادل، المركز الحادي عشر إلى جانب شباب المحمدية بـ 16 نقطة، فيما ظل سريع وادي زم في المركز الخامس عشر بـ 12 نقطة.

إنوي البطولة الاحترافية المغرب التطواني سريع وادي زم

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‫تعليقات الزوار

1
  • said
    الإثنين 3 ماي 2021 - 01:35

    تطوان كتحداق امع الوداد وفيناهي الضسارة والاندفاع. ماضين مع الوداد

    0
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